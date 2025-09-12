Spitzenspiel im Sportpark: Krieschow empfängt Plauen Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd VFC Plauen Krieschow

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VFC Plauen VFC Plauen 14:00

Am Sonntag (14.09., 14:00 Uhr) kommt es im Sportpark Krieschow zum Duell zwischen dem VfB Krieschow und dem VFC Plauen. Für beide Teams ist es eine Standortbestimmung im oberen Tabellendrittel der Oberliga Süd. Die Gäste aus dem Vogtland, die nach dem Abstieg aus der Regionalliga einen personellen Umbruch bewältigen mussten, holten bislang zwei Auswärtssiege (2:0 in Stendal, 2:1 in Wernigerode). Lediglich zuhause gegen Empor Glauchau (0:1) blieb der VFC ohne Punkte. Mit sieben Zählern rangiert Plauen in Schlagdistanz zu den Krieschowern.

Der VfB hat seinerseits nach dem Weiterkommen im Landespokal gegen Miersdorf/Zeuthen (2:1) Rückenwind und will auch in der Liga an die positive Entwicklung anknüpfen. Im letzten Heimspiel gegen den VFC vor zwei Jahren feierten die Lausitzer einen 3:0-Erfolg – ein Ergebnis, das den Gastgebern auch diesmal recht wäre. Beide Mannschaften stehen zudem im Achtelfinale ihres jeweiligen Landespokals und haben ihre Saisonziele bislang im Plan. Die Begegnungen zwischen Krieschow und Plauen verliefen in den letzten Jahren meist eng und umkämpft, sodass auch diesmal ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe erwartet werden darf.