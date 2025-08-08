Spitzenspiel im Prinzenpark! Freie Turner empfangen Vorsfelde

Doch auch die Freien Turner sind seit Jahren ein spielstarkes Team, das zum erweiterten Favoritenkreis gehört, sodass das Duell durchaus als Spitzenspiel zählt. Im Februar des aktuellen Jahres gab es ein Testspiel zwischen den beiden Teams. Damals gewann Vorsfelde knapp mit 1:0.

Unter der Woche waren beide Teams im Pokal unterwegs und feierten den Einzug in die nächste Runde. Auch wenn es unterschiedlich souverän lief. FT Braunschweig musste sich über das Elfmeterschießen in die nächste Runde zittern beim Spiel gegen den FC Ilsetal. Auf der anderen Seite schlug Vorsfelde den FC Schwülper deutlich mit 5:0.

Kadertechnisch werden bei den Freien Turnern alle an Bord sein und das Team von Neu-Coach Julian Runzer will auf sich selbst schauen: "Unabhängig von den äußeren Bedingungen schauen wir auf uns selber und müssen unsere eigene Leistung abrufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Punkteausbeute passen wird." Das ist auch der Wille von Runzer: "Wir wollen positiv in die Saison starten und sind froh, dass wir im heimischen Stadion starten dürfen."

Anpfiff ist am Samstag um 17.00 Uhr!