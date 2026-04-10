Spitzenspiel im Ohetal: Ringelai fordert den Primus aus Freyung

Der TSV Ringelai erwartet zum Topspiel den TV Freyung. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Die A-Klasse Freyung steuert am 21. Spieltag auf einen absoluten Höhepunkt zu. Wenn am Samstagnachmittag der TSV Ringelai den ungeschlagenen Tabellenführer aus Freyung empfängt, blickt die ganze Liga gespannt auf die Partie. Es ist das Duell der beiden torhungrigsten Mannschaften der Liga, ein Kräftemessen, das nach der hitzigen Atmosphäre des Hinspiels eine gewaltige Brisanz in sich trägt. Während der SSV Hinterschmiding gegen das noch immer punktlose Schlusslicht aus Böhmzwiesel einen Sieg einplant, suchen Waldkirchen II und Herzogsreut am Sonntag den Anschluss an die vorderen Plätze, während in Kumreut der Abschluss des Spieltags zelebriert wird. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Morgen, 13:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SV Röhrnbach Röhrnbach II 13:00 PUSH

Am Samstagmittag eröffnet ein echtes Kellerduell den Spieltag. In Perlesreut treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der laufenden Saison oft Lehrgeld zahlen mussten. Die Gastgeber brennen auf Revanche für die knappe 1:2-Niederlage aus der Hinrunde. Damals entwickelte sich ein wahrer Krimi, in dem Josip Hrgota Röhrnbach in der 70. Minute in Führung schoss. Zwar gelang Ashenafi Melese in der 78. Minute der Ausgleich für Perlesreut, doch Michael Mitterbauer zerstörte die Träume der Gäste mit seinem Siegtreffer in der 88. Minute. Beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Platz, was eine Begegnung auf Augenhöhe verspricht.

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Morgen, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai TV Freyung Freyung 15:00 live PUSH

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen wirft seine Schatten voraus. Der TSV Ringelai hat sich auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet und will nun dem scheinbar unantastbaren Spitzenreiter ein Bein stellen. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten: Freyung siegte mit 2:0, doch beide Teams beendeten die Partie nach Platzverweisen für Felix Seitz und Sebastian Drexler nur zu zehnt. Alexander Frömel in der 62. Minute und Jonas Hobelsberger per Strafstoß in der 88. Minute waren damals die Torschützen. Nun sind die Karten neu gemischt. Ringelai tritt vor heimischer Kulisse mit einer enormen Offensivwucht an, während Freyung seine weiße Weste mit aller Macht verteidigen will. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen II SV Grainet Grainet II 15:00 PUSH

Am Sonntagnachmittag bittet die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen die Bezirksliga-Reserve aus Grainet zum Tanz. Nach dem wichtigen Erfolg gegen Karlsbach strotzt das Team von Mario Raab vor Selbstvertrauen und will den fünften Tabellenplatz festigen. In der Hinrunde behielt Waldkirchen mit 3:1 die Oberhand. Hannes Gründinger brach damals in der 53. Minute den Bann, ehe Maximilian Westall in der 78. Minute nachlegte. Zwar keimte bei Grainet II nach dem Anschluss durch Nathan Blöchl in der 89. Minute noch einmal Hoffnung auf, doch Marouane El Ghouddany setzte in der Nachspielzeit der 90.+5 Minute den Schlusspunkt. Für Grainet II geht es darum, die ersten drei Punkte im neuen Jahr einzufahren. ---

Die Spielgemeinschaft steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den Tabellensechsten aus Herzogsreut. Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde endete in einer deutlichen 1:4-Niederlage für Fürsteneck/Prag. Überragender Akteur war damals Johannes Blöchl, der die Defensive der SG fast im Alleingang zerlegte und Treffer in der 4. Minute, der 38. Minute und der 85. Minute bejubelte. Nico Sigl hatte für die Spielgemeinschaft zwischenzeitlich in der 45. Minute verkürzt, was jedoch am Ende nur Ergebniskosmetik blieb. Herzogsreut will nach dem Dämpfer gegen Freyung wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und seine Ambitionen auf das obere Tabellendrittel untermauern. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 15:00 live PUSH

Der SSV Hinterschmiding geht als haushoher Favorit in das Duell mit dem punktlosen Schlusslicht. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Sensation. In der Hinrunde fegte der SSV die Böhmzwieseler mit 10:0 vom Platz. Christian Wicher und Korbinian Wilhelm waren damals in Torlaune und erzielten zusammen sechs der zehn Treffer. Hinterschmiding braucht diesen Dreier dringend, um am TV Freyung dranzubleiben und den Relegationsplatz abzusichern. Böhmzwiesel hingegen reist ohne Druck an und wird versuchen, den Favoriten ein wenig zu ärgern. ---

Den Abschluss des Wochenendes bildet die Partie in Kumreut. Das Hinspiel lieferte Spektakel bis zur letzten Sekunde: Kumreut siegte mit 3:2, wobei Petr Balousek erst in der 90. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Zuvor hatte Shadi Jakish die Spielgemeinschaft in der 19. Minute in Führung gebracht. Die Gäste werden alles daran setzen, diesmal über die volle Distanz konzentriert zu bleiben, um nicht erneut mit leeren Händen dazustehen. Kumreut hingegen will den Heimvorteil nutzen, um den siebten Tabellenplatz weiter zu festigen.

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Spielfrei am 21. Spieltag hat der SV-DJK Karlsbach.