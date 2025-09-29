Spitzenspiel im Ludwigspark

Am Dienstag um 19 Uhr steigt im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion das absolute Spitzenspiel der Dritten Liga. Der Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken empfängt den Spitzenreiter MSV Duisburg, der gerade erst in die Liga aufgestiegen ist. FCS-Trainer Alois Schwartz sagte am Montag zum bevorstehenden Knaller im Park: "Nach dem Auswärtsspiel in Wehen erwartet uns nun mit dem MSV Duisburg ein Team, das am neunten Spieltag auf Rang Eins steht. Sie setzen nach dem Aufstieg mit viel Euphorie ihren weg fort. Sie haben Charakter und Mentalität und sie haben Qualität. Personell ändert sich nicht viel. Kai Brünker und Philip Fahrner waren erkrankt. Bei Brünker haben wir noch ein kleines Fünkchen Hoffnung. Sontheimer, Vasiliadis und Naifi fehlen weiterhin. Nico Bretschneider ist nach seinem Autounfall locker gelaufen, aber das wird noch nichts mit einem Einsatz. Rizzuto und Krahn fehlen gesperrt. Auf das Spiel in wehen kann man stolz sein, sie haben in der Kabine gesagt, sie wollen das drehen. Wir haben uns dieses Spiel ja erarbeitet. Die Abläufe werden besser, die Neuzugänge werden integriert. Die Roten Karten waren überflüssig, es werden schnell Karten gezogen. Die Stimmung war auch auswärts gut, es geht hier nur zusammen. Die Fans standen nach den Platzverweisen hinter uns. Wir wollen was zurück geben. Die Einstellung ist manchmal wichtiger als die Aufstellung".