Spitzenspiel im Ludwigspark

Am 27. Spieltag der Drittliga-Saison 2024/25 kommt es am Samstag um 14:00 Uhr zu einem echten Spitzenspiel im Saarbrücker Ludwigspark. Der 1. FCS empfängt die Überraschungsmannschaft FC Energie Cottbus. Nach zwei Niederlagen in Folge mussten die Lausitzer die Tabellenführung am vergangenen Wochenende erstmals seit Wochen wieder abgeben.

„'Energie Cottbus ist trotz der jüngsten Heim-Niederlage gegen den VfL Osnabrück eine richtig starke Mannschaft, die zu Recht da oben steht. Sie sind über Jahre eingespielt und haben einige Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Wir sind absolut motiviert und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, weil wir mit Blick auf das Hinspiel auch noch etwas

gutzumachen haben“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl vom 1. FC Saarbrücken. Nach dem Sieg bei Viktoria Köln war die Trainingswoche von einigen personellen Rückschlägen geprägt. So steht hinter den Einsätzen von Sven Sonnenberg und Bjarne Thoelke ein Fragezeichen. Stefan Feiertag wird aufgrund muskulärer Probleme vermutlich ausfallen. „Wir haben uns nie

beschwert und tun das auch dieses Mal nicht. Wir haben einen breiten Kader mit viel Qualität und können das kompensieren“, sagte Ziehl. Immerhin: Maurice Multhaup absolvierte die komplette Trainingswoche ohne Probleme, und auch Simon Stehle und Joel Bichsel, die unter der Woche kürzertreten mussten, meldeten sich einsatzfähig. Zuletzt in starker Form präsentierte sich Elijah Krahn: „Es ist ein gutes Gefühl, dass ich in Kölnmein erstes Tor erzielen konnte. Die Mannschaft ist motiviert, wir freuen uns auf das Topspiel. Aber am Ende geht es auch nur um drei Punkte, wir dürfen die Nerven nicht verlieren“, sagte der Mittelfeldspieler.