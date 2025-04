Spitzenspiel im Filstal, Abstiegskrimi in Deizisau

---

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenführer Köngen reist als haushoher Favorit zum SC Geislingen II. Doch Vorsicht ist geboten – Geislingen hat mit sieben Siegen bewiesen, dass es jeden Gegner ärgern kann. Köngen wird auf seine Stabilität und die enorme offensive Variabilität setzen. Sollten die Gäste früh in Führung gehen, dürfte die Partie in eine klare Richtung kippen. Doch das Eybacher Tal hat schon größere überrascht.

Für den 1. FC Donzdorf ist die Begegnung mit Catania mehr als eine Pflichtaufgabe. Nach dem Auswärtssieg in Geislingen will die Mannschaft um Trainer Manuel Doll den Abstand zu den unteren Rängen weiter vergrößern. Die Gäste aus Kirchheim hingegen stehen mit dem Rücken zur Wand. Ein weiterer Ausrutscher könnte das frühe Aus im Abstiegskampf bedeuten. Es ist ein Spiel mit klarer Rollenverteilung – und mit möglicherweise langfristigen Folgen für Catania.

Kirchheim auf der Suche nach Stabilität – Frickenhausen mit Blick nach oben

Der VfL Kirchheim steckt weiter im Niemandsland der Tabelle, hat zuletzt wenig Konstanz gezeigt und muss sich nun mit einem der formstärkeren Teams der Liga messen. Frickenhausen will nach der Niederlage in Köngen wieder punkten, um Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Es wird spannend zu sehen sein, ob Kirchheim zu Hause die nötige Balance findet, um den Favoriten in Bedrängnis zu bringen.

