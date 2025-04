Spitzenspiel im Aufstiegskampf: Kaldenkirchen gegen Kempen unter Druck

Spieltag 28 der Kreisliga A Kempen & Krefeld steht vor der Tür und wird mitten in der Osterwoche ausgetragen. Während Spitzenreiter SC Union Nettetal II bereits am Mittwochabend gegen Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn gefordert ist, treffen die direkten Verfolger SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen im Topspiel am Gründonnerstag aufeinander. Dabei könnte die Begegnung bereits eine wegweisende mit Blick auf die Aufstiegsplätze sein: Aufgrund der bitteren Auswärtsniederlage in der Vorwoche ist Gastgeber Kaldenkirchen sechs Punkte hinter Konkurrent Kempen zurückgefallen und steht nun im direkten Duell unter Siegesdruck, um sich nicht vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen zu verabschieden. Auch im Tabellenkeller ist weiter Spannung angesagt.

Strümp und Nettetal klarer Favorit

Eröffnet wird der Spieltag in Amern, wenn sich am Mittwochabend die Reserve des VSF Amern und der SSV Strümp im Rösler-Stadion gegenüberstehen. Nachdem bereits das Hinspiel mit einem eindeutigen 3:0-Erfolg für den SSV endete, gehen die Gäste auch im Rückspiel als haushoher Favorit in die Begegnung. Während die Hausherren mit 26 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz wiederzufinden sind, belegen die Strümper mit 47 Zählern Rang vier. Grund genug, um von einer eindeutigen Rollenverteilung zu sprechen.

Ähnlich sieht es im Parallelspiel zwischen Gastgeber SC Union Nettetal II und Herausforderer SC Schiefbahn aus. Zwar belegt der Bezirksliga-Absteiger aus Schiefbahn Tabellenrang sechs, musste nach vier Niederlagen aus den vergangen fünf Auftritten zuletzt allerdings einiges an Schwung einbüßen. Konträr dazu steht die Formkurve des Spitzenreiters, die nach acht ungeschlagenen Auftritten in Serie klar nach oben zeigt. Der Tabellenführer, der nach knapp verpasstem Aufstieg im Vorjahr selbigen nun in dieser Spielzeit klarmachen möchte, ist gewillt, einen ähnlich souveränen Auftritt wie beim 2:0-Hinspielerfolg abzuliefern und den fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger SV Thomasstadt Kempen zu wahren. Spannung pur bei Kellerduellen in Krefeld

Ebenfalls am Mittwochabend kommt es zu zwei spannenden Duellen im Abstiegskampf. Mit der Zweitvertretung des TSV Bockum bekommt es der Tabellendreizehnte, der somit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz rangiert, mit dem Tabellenschlusslicht KTSV Preußen Krefeld, der die rote Laterne erst seit dem vergangenen Woche in der Hand hält. Die beiden abstiegsbedrohten Kontrahenten trennen dabei lediglich fünf Zähler, weshalb von einem Duell auf Augenhöhe auszugehen ist, indem sowohl die Hausherren als auch die Gäste Big-Points im Kampf um den Klassenerhalt verzeichnen wollen.

Abstiegskampf pur ist dabei auch in der Partie zwischen Gastgeber FC Hellas Krefeld und Aufsteiger TSV Boisheim gegeben, schließlich trennen die beiden Konkurrenten lediglich sieben Zähler. Während die Hausherren aus den letzten fünf Ligaspielen immerhin sechs Punkte eintüteten, belegen die Gäste aus Boisheim nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen den letzten Rang der Formtabelle. Umso größer ist der Druck für den TSV, der sich zugleich an der 2:5-Niederlage im Hinspiel revanchieren und den vorletzten Tabellenrang verlassen will. Niederkrüchten und Anrath wollen Topform bestätigen

Im ersten Gründonnerstags-Spiel kommt es dann zu einem weiteren Duell im Tabellenkeller. Der SC Niederkrüchten empfängt Tabellennachbar TIV Nettetal zum Kellerduell und ist gewillt, seine Erfolgsserie von drei Siegen in Serie auch gegen den direkten Konkurrenten weiter auszubauen. Aber auch der TIV konnte in der Vorwoche gegen Abstiegskandidat TSV Bockum II wichtige drei Punkte erobern und dem letzten Tabellenrang vorerst wieder entkommen. Nach dem knappen 2:1-Hinspielsieg der Gäste ist auch im Rückspiel von einer engen und ausgeglichen Partie auszugehen, schließlich belegen die beiden aufeinandertreffenden Kontrahenten punktgleich Rang 15 und 16 und könnten mit einem Sieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen.

Auch der SC Viktoria 07 Anrath befand sich zuletzt in Top-Verfassung und will diese auch im Heimauftritt gegen die Zweitauswahl des VfR Fischeln bestätigen. Nach zuletzt vier aufeinanderfolgen Dreiern in Folge belegt die Viktoria Rang drei in der Formtabelle und konnte in der Rückrunde bereits sieben Spiele für sich entscheiden. Diese Erfolgsserie soll nun auch gegen die Gäste aus Fischeln fortgeführt werden, die mit 30 Zählern einzig vier Punkte vor einem Abstiegsplatz rangieren. Denn mit dem fünften Erfolg in Serie könnten die Hausherren reinrechnerisch bis auf Tabellenplatz vier vorrücken, wenn die Konkurrenz aus Schiefbahn, Strümp und auch der Hülser SV patzt. Dies dürfte Anreiz genug sein, um die 07er als klaren Favoriten für die Begegnung auszumachen. Bezirksliga-Absteiger mit schweren Aufgaben

Auf den formstarken Hülser SV wartet im Heimspiel mit dem SC Rhenania Hinsbeck ein spannender Gegner. Nachdem die Gäste, durch einen Kantersieg gegen den SV Vorst und den 4:2-Erfolg über Amern II in den beiden vergangenen Heimspielen, zwei wichtige Dreier erobert haben, konnten die Blau-Weißen den Tabellenkeller vorerst hinter sich lassen und bis auf den zehnten Tabellenplatz vorrücken. Die Hausherren aus Hüls hingegen blieben durch den souveränen 2:0-Auswärtssieg bei Fischeln II auch im zehnten Ligaspiel in Folge unbesiegt und konnten somit den zweiten Rang der Rückrundentabelle festigen. Einzig Aufstiegsaspirant und Lokalrivale Thomasstadt Kempen spielt eine bessere Rückserie als der HSV, der, wie bereits beim 3:1-Erfolg im Hinspiel, auch am Donnerstag dreifach punkten möchte.

Vor einer ebenfalls unangenehmen Aufgabe steht Hüls-Mitabsteiger SV Vorst, der zeitgleich den formstarken Tabellennachbarn TSV Meerbusch III empfängt. Schließlich gelang es dem TSV am vergangenen Wochenende, einen 5:1-Kantersieg über Aufstiegskandidat TSV Kaldenkirchen einzufahren und damit auf den vierten Platz in der Formtabelle aufzusteigen. Selbiger Erfolg gelang den Schwarz-Gelben auch im Hinspiel gegen den anstehenden Gegner aus Vorst, der nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein wenig unter Druck steht. Zugleich würden die Gastgeber durch einen Sieg beim direkten Kontrahenten im Tabellenmittelfeld auf einen Zähler auf die Gäste aufschließen. Knaller-Spiel im Aufstiegskampf