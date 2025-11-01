Spitzenspiel im Ambergau – Kellerduell in Lamspringe

– Foto: Nicole Seidl

Die Bezirksliga Hannover 4 geht in ihren 13. Spieltag – und der hat es in sich. Im Gipfeltreffen zwischen Ambergau und Tabellenführer Pyrmont könnte sich eine Vorentscheidung im Titelrennen andeuten. Doch auch in der unteren Tabellenhälfte stehen richtungsweisende Begegnungen an, in denen es um weit mehr als nur drei Punkte geht.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde SC Harsum SC Harsum 14:00 PUSH Zum Auftakt des Spieltags empfängt Aufsteiger Afferde den formstarken SC Harsum. Beide Teams trennen in der Tabelle nur fünf Punkte, und entsprechend offen dürfte das Duell verlaufen. Afferde überzeugte zuletzt mit Moral, während Harsum mit dem Derbysieg gegen Hasede Rückenwind mitbringt. Für beide Mannschaften geht es darum, den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum TSV 1900 Lenne TSV Lenne 14:00 PUSH

Nach dem Überraschungssieg in Ambergau möchte Schliekum seine Serie fortsetzen. Gegen Aufsteiger Lenne, der zuletzt beim 0:6 in Alfeld Lehrgeld zahlte, gilt die Bothe-Elf als klarer Favorit. Doch Lenne hat auswärts schon mehrfach überrascht – ein offenes Spiel, bei dem Schliekum allerdings die größere Qualität in der Offensive auf seiner Seite hat.

Das Spiel der Spiele an diesem Wochenende: Zweiter gegen Erster, Ambergau gegen Pyrmont. Beide Teams trennen nur ein Punkt – Spannung ist garantiert. Pyrmont reist mit der besten Offensive der Liga (43 Tore) an, Ambergau dagegen überzeugt durch Stabilität und Heimstärke. Wer dieses Duell für sich entscheidet, darf sich als Herbstmeisterschafts-Favorit fühlen.

Morgen, 14:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe VfL Borsum VfL Borsum 14:00 PUSH

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Lamspringe zeigte zuletzt Moral beim 2:2 gegen Afferde, während Borsum nach dem 1:5 in Pyrmont auf Wiedergutmachung aus ist. Beide Teams stehen unter Druck – vor allem defensiv müssen sie sich steigern, um den Weg aus der Abstiegszone zu finden.

Aufsteiger Hasede will nach der unglücklichen Niederlage in Harsum wieder in die Spur finden. Gegen Himmelsthür, das zuletzt Moral bewies und Neuhof einen Punkt abtrotzte, zählt für die Werner-Elf nur ein Sieg. Hasede besitzt die torgefährlichste Offensive der Liga außerhalb der Top drei – Himmelsthür wird defensiv alles aufbieten müssen, um Zählbares mitzunehmen.

Ein echtes Topspiel im Schatten des Gipfeltreffens: Neuhof (3.) trifft auf Almstedt (7.) – zwei Teams, die für gepflegten Offensivfußball stehen. Neuhof will nach dem Remis in Himmelsthür zurück in die Erfolgsspur, während der MTV nach drei Siegen in Folge mit viel Selbstvertrauen anreist. Es dürfte ein offener Schlagabtausch werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden.

Morgen, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi TSV Giesen 1911 TSV Giesen 14:00 PUSH

Türk Gücü empfängt mit dem TSV Giesen eines der stabilsten Teams der Liga. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will die Mannschaft von Spielertrainer Atas den Umschwung schaffen. Doch Giesen reist mit Rückenwind an – fünf Siege aus den letzten sechs Spielen sprechen eine klare Sprache. Dennoch: Auf heimischem Boden ist Türk Gücü immer für eine Überraschung gut.