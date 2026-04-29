Spitzenspiel: Holzelfingen empfängt Hülben

– Foto: Lukas Gauß

Die Ausgangslage ist klar: Holzelfingen führt die Tabelle mit 57 Punkten an, Hülben folgt mit 51 Zählern auf Rang zwei. Damit beträgt der Abstand zwischen beiden Teams sechs Punkte. Ein Sieg der Gäste würde das Titelrennen wieder deutlich enger gestalten, während Holzelfingen mit einem Heimerfolg einen wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft machen könnte.

Am Samstag kommt es in der Kreisliga A1 zum absoluten Topspiel der Saison: Tabellenführer TSV Holzelfingen trifft auf den direkten Verfolger SV Hülben. Sechs Spieltage vor dem Saisonende könnte diese Begegnung eine vorentscheidende Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen.

Auch die Heimstärke spricht für den Spitzenreiter: In bislang 12 Heimspielen blieb Holzelfingen ungeschlagen und verbuchte 10 Siege sowie 2 Unentschieden. Die Mannschaft hat sich im eigenen Stadion als äußerst konstant erwiesen und lässt dort nur selten Punkte liegen.

Der TSV Holzelfingen überzeugt in dieser Saison vor allem durch defensive Stabilität. Mit nur 18 Gegentoren stellt die Mannschaft die beste Abwehrreihe der Liga. Diese Kompaktheit bildet die Grundlage für die aktuelle Tabellenführung.

Die aktuelle Form unterstreicht diese Entwicklung zusätzlich. Aus den letzten fünf Spielen holte Holzelfingen vier Siege und ein Unentschieden. Im Kalenderjahr 2026 ist das Team zudem noch ohne Niederlage, was die stabile Gesamtentwicklung der Mannschaft unterstreicht.

SV Hülben: Gefährlichste Offensive der Liga

Der SV Hülben reist als Tabellenzweiter und mit der offensivstärksten Mannschaft der Liga an. 73 erzielte Tore belegen die hohe Durchschlagskraft im Angriffsspiel. Damit verfügt Hülben über einen klaren Gegenpol zur defensiv orientierten Spielweise des Gegners.

Auch auswärts zeigt sich Hülben stabil. In 12 Auswärtsspielen gelangen 8 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Die Mannschaft hat damit mehrfach bewiesen, dass sie auch in fremden Stadien erfolgreich auftreten kann.

Die Formkurve der letzten Wochen zeigt allerdings ein gemischtes Bild: Aus den vergangenen fünf Partien holte Hülben drei Siege, ein Unentschieden und musste eine Niederlage hinnehmen.

Hinspiel als zusätzlicher Faktor

Eine zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch das Hinspiel. Dieses entschied der SV Hülben mit 3:1 für sich. Es war zugleich die bislang einzige Niederlage des TSV Holzelfingen in der laufenden Saison. Entsprechend dürfte die Begegnung auch eine gewisse Revanche-Komponente mit sich bringen.

Torgefahr auf beiden Seiten

Im Mittelpunkt stehen zudem die beiden herausragenden Offensivspieler der Liga. Für den SV Hülben kommt Christian Locher auf 27 Tore und 14 Vorlagen und ist damit einer der prägendsten Spieler der Saison.

Auf Seiten des TSV Holzelfingen ist Phillip Kunkel mit 21 Treffern und 7 Assists der wichtigste Offensivakteur. Beide Spieler zählen zu den entscheidenden Faktoren im Angriffsspiel ihrer Teams und könnten auch im direkten Duell eine wichtige Rolle spielen.

Bedeutung des Spiels und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die Tabellenkonstellation und die noch ausstehenden sechs Spieltage besitzt die Partie eine hohe Bedeutung im Kampf um die Meisterschaft. Ein Ergebnis in diesem Spiel könnte die Richtung im Titelrennen entscheidend beeinflussen.

Zudem wird mit einer großen Zuschauerresonanz gerechnet, da das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger traditionell für großes Interesse sorgt.

Damit treffen am Wochenende zwei der stärksten Teams der Liga aufeinander – mit unterschiedlichen Spielstilen, aber dem gleichen Ziel: Punkte im Kampf um die Meisterschaft.