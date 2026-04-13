Spitzenspiel hält, was es verspricht - Illschwang belohnt sich spät

Dauerregen, 140 Zuschauer und zwei Teams, die um die Spitze kämpfen – die Bühne für das Topspiel in Illschwang war bereitet. Und die Partie hielt, was sie versprach: viel Intensität, Emotionen und ein dramatisches Finish.

Schiedsrichter Stephan Fürnrieder lieferte dabei eine solide Leistung ab. Auf dem zunehmend schwer bespielbaren Rasen entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer immer mehr in die eigene Hälfte drängen ließen.

Von Beginn an zeigte der SV Illschwang, dass man dem Tabellenführer die Stirn bieten wollte. Die Hausherren übernahmen sofort die Kontrolle, setzten die TSG früh unter Druck und erspielten sich ein klares Chancenplus. Doch trotz guter Möglichkeiten fehlte zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss. Weiherhammer konzentrierte sich auf die Defensive und versuchte, das Spiel über Zweikämpfe und Umschaltmomente offen zu halten.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Illschwang blieb am Drücker, kombinierte sich immer wieder gefährlich nach vorne, während Weiherhammer kaum Entlastung fand. Doch dann kam die 69. Minute – und mit ihr der Moment, der den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf stellte: Nach einem Freistoß traf Josua Stoltz zur überraschenden 0:1-Führung für die Gäste.

Trotz des Rückschlags bewies Illschwang Moral. Anstatt die Kontrolle zu verlieren, blieb die Mannschaft ruhig und erhöhte weiter den Druck. Die TSG hatte zunehmend Mühe, dem Tempo standzuhalten – was sich auch in der Schlussphase bemerkbar machte.

In der 89. Minute schwächte sich Weiherhammer selbst: Kevin Fischer sah nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Doch damit nicht genug – in der hitzigen Nachspielzeit verloren die Gäste endgültig die Nerven.

Zuvor hatte der SV Illschwang noch die große Chance vom Punkt: In der 93. Minute trat Tommi Süß zum Elfmeter an und verwandelte eiskalt halbhoch ins linke Eck zum hochverdienten 1:1-Ausgleich.

Kurz darauf sah Dominik Haering nach einer Unsportlichkeit im Bereich der Illschwanger Bank die Rote Karte (94.), sodass die TSG die Partie nur noch zu neunt beendete.

Am Ende stand ein Remis, das sich für beide Seiten unterschiedlich anfühlen dürfte: Während Illschwang sich für eine starke Leistung zumindest noch belohnte, bleibt das Gefühl, dass an diesem Tag deutlich mehr möglich gewesen wäre. Die TSG Weiherhammer hingegen rettet mit viel Glück einen Punkt und behauptet damit weiterhin die Tabellenführung.

Vier Spieltage vor Schluss bleibt das Titelrennen damit hochspannend – nur ein Zähler trennt beide Teams. Während Weiherhammer das vermeintlich leichtere Restprogramm vor sich hat, warten auf Illschwang noch echte Härtetests. Klar ist: Die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen.