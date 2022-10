Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen am Mittwoch Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist bereit für den Kracher gegen den KFC Uerdingen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am Mittwochabend ein richtig dickes Brett vor der Brust, denn dann kommt der große Aufstiegsfavorit KFC Uerdingen 05 zum Spitzenspiel an den Uhlenkrug. In der Partie trifft der ETB als Tabellenzweiter auf den KFC, der nur drei Punkte hinter den Schwarz-Weißen auf Platz vier liegt.

Für Spannung dürfte somit gesorgt sein, wenn der DFB-Pokalsieger von 1959 (ETB) mit dem ehemaligen Bundesligisten und Pokalsieger von 1985 die Klingen kreuzt. Beim „Plantyworks- Talk“ ab 18.40 Uhr sind Oliver Becker und Oliver Brencher (beide Gothaer Becker & Brencher) Gäste am Mikrophon von ETB-Pressesprecher Axel Schulten. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Die Kassen öffnen ab 18 Uhr. Tickets für die Partie können auch online erworben werden: https://www.sw-essen.de/tickets/

Der KFC Uerdingen hat in den letzten Jahren eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich: Nachdem die Krefelder im Jahr 2017 aus der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufgestiegen waren, folgte im Jahr darauf der sofortige Aufstieg in die 3. Liga. Dort spielte man drei Jahre, ehe zwei aufeinanderfolgende Abstiege den KFC wieder zurück in die Oberliga bugsierten. Hier ist man – zusammen mit der SSVg Velbert –der große Aufstiegsfavorit in dieser Saison. Die Uerdinger starteten traumhaft in die neue Spielzeit und holten zu Beginn direkt vier Siege. Nach elf absolvierten Partien haben sie nun 23 Zähler auf der Habenseite.

Trainiert wird der KFC von Alexander Voigt, der im November 2021 als Cheftrainer an die Grotenburg kam. Zuvor trainierte er den Wuppertaler SV in der Regionalliga. Der 44-jährige Ex-Profi verbrachte den Großteil (acht Jahre) seiner Laufbahn als Spieler beim 1. FC Köln in der ersten und zweiten Bundesliga.

Respekt vor dem KFC

„Der KFC Uerdingen ist ein Gegner mit einer sehr hohen Qualität, die sich am Ende der Saison auch tabellarisch wiederspiegeln wird. Ich denke, dass es am Ende auf die SSVg Velbert oder den KFC hinauslaufen wird. Dementsprechend wird Uerdingen hochmotiviert in die Partie gehen, damit sich der Abstand zu Velbert nicht vergrößert. Ich erwarte am Mittwoch ein offensives Spiel, da sich kein Team hinten einigeln wird. Beide Mannschaften werden voll auf Sieg spielen, somit werden beide Seiten auch zu ihren Torchancen kommen. Wir brauchen wieder diese körperliche Intensität auf dem Feld, die wir am Sonntag in vielen Phasen nicht auf dem Platz hatten. Zudem benötigen wir eine bessere Chancenverwertung. Auf diese Punkte wird es ankommen“, sagt ETB-Coach Damian Apfeld über das schwere Spiel am Mittwoch.

Im ETB-Lazarett befinden sich Kamil Poznanski, Nico Haiduk, Fatih Özbayrak, Clinton Williams, Labinot Kryeziu, Edisher Ugrekhelidze, Junior Landry Dongue Tsanou, und Emre Kilav.

FuPa Niederrhein überträgt die Partie auf FuPa.tv.