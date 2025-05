Spitzenspiel für Eilvese; Abstiegskampf in Bückeburg und Barsinghausen

In der Landesliga Hannover geht es am morgigen Samstag schon auf drei Plätzen rund, ehe am Sonntag sechs weitere Paarungen folgen. Das Spitzenspiel bestreiten der SC Hemmingen-Westerfeld und der STK Eilvese. Gegensätzlich läuft es für Bückeburg und Eldagsen, die um jeden Punkt kämpfen müssen und nun gegeneinander antreten werden..