Spitzenspiel für Alemannias U19 an Karnevalssamstag

Torschütze beim 3:3 in Köln: Aachens Janes Pollmann (am Ball). – Foto: Fabian Nelleßen

Aachens A-Junioren empfangen Tabellenführer Arminia Bielefeld in der DFB-Nachwuchsliga. Die U17 hat einen Tag später Schlusslicht FC Hennef zu Gast.

Die A-Junioren-Fußballer von Alemannia Aachen haben sich einen weiteren Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der DFB-Nachwuchsliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Carsten Wissing kehrte mit einem 3:3 (3:2) aus Köln zurück. „Bei einem sehr starken Gegner haben wir hochverdient einen Punkt mitgenommen. Unter dem Strich waren wir sogar näher dran am Dreier als die Viktoria“, resümierte Alemannias Nachwuchscoach, der mit seinem Team früh in Rückstand geriet. Felix Albers brachte die Gastgeber nach zwei Minuten mit 1:0 in Front. Janes Pollmann (4.) und Ajdin Eglenovic (7.) drehten das Ergebnis wenig später in ein 2:1 aus Aachener Sicht. „Wir hätten danach sogar auf 3:1 erhöhen können“, erinnerte Wissing beispielsweise an einen Lattenschuss kurz vor dem erneuten Ausgleich zum 2:2 durch Philipp Köhl nach einer guten halben Stunde. Köhl war es dann auch, der die Viktoria kurz vor dem Pausenpfiff mit 3:2 auf die Siegerstraße brachte (44.).

In Durchgang zwei erhöhte die Alemannia noch einmal den Druck. Samer Sarar markierte das überfällige 3:3 (75.). „Da war das Momentum auf unserer Seite“, sagte Wissing. Doch in der 83. Minute schwächten sich seine Schützlinge selbst. Ricky Edun sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Weitere Treffer fielen in der Folge nicht, so dass am Ende die Punkteteilung aktenkundig war. Für Aachens U19 geht es am Samstag, 14 Uhr, in der Liga B weiter. Der bis dato ungeschlagene Tabellenzweite empfängt auf dem ESV-Rasenplatz den Spitzenreiter Arminia Bielefeld. „Es gibt in der Hauptrunde für uns keine Bonusspiele, weil es in jeder Partie um Punkte für das Erreichen unseres Saisonziels geht. Bielefeld ist eine sehr gute Mannschaft, auf die Begegnung werden wir uns intensiv vorbereiten“, verdeutlichte der Alemannia-Coach.