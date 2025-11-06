 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spitzenspiel: Erster TSG Balingen II reist zum Dritten SV Zimmern

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der 15. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, rückt das Fernduell um die Spitze in den Mittelpunkt, während im breiten Mittelfeld Nuancen entscheiden dürften. Unten geht es um Anschluss.

---

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
14:30

Die Spvgg Freudenstadt braucht gegen den stabilen Mittelfeldnachbarn BSV 07 Schwenningen jeden Zähler, um den Rückstand nicht anwachsen zu lassen. Disziplin in der Defensive und Effizienz nach Ballgewinnen werden den Ton setzen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
14:30

Die formstarke SG Empfingen will gegen den abstiegsbedrohten TSV Harthausen/Scher den Druck auf die Spitze hochhalten. Gelingt frühe Kontrolle im Zentrum, sprechen Zahlen und Balance klar für den Favoriten.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
14:30

Der wieder gefestigte VfL Pfullingen trifft auf den angeschlagenen FC 07 Albstadt – ein Duell mit klaren Rollen, aber wenig Raum für Nachlässigkeiten. Die Hausherren werden auf Ballbesitz setzen, der Gast auf kompakte Staffelung und Konter.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:30

Der drittplatzierte SV Zimmern misst sich mit dem Absteiger TSG Balingen II im Spitzenspiel mit schmalem Abstand. Wer das Mittelfeld beherrscht und Standards präzise setzt, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
14:30

Der Aufsteiger TuS Ergenzingen erwartet den lauernden Verfolger VfL Nagold, der mit hoher Torgefahr anreist. Für die Gastgeber gilt: Fehlerquote minimieren und Umschaltwege schließen, sonst diktiert der Favorit das Tempo.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
14:30

Der kompakte SC 04 Tuttlingen empfängt den viertplatzierten SV Nehren in einem Duell um Anschluss an die Spitze. Kleinigkeiten in Zweikampfführung und Standardqualität könnten das Gleichgewicht kippen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
14:30

Der heimstarke SV Croatia Reutlingen trifft auf den robusten VfB Bösingen – ein Test für die defensive Ordnung des Gastgebers. Setzt sich die körperliche Präsenz des Favoriten durch, braucht der Außenseiter konsequente Konterwege.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
14:30

Der direkte Tabellennachbar SV Seedorf bekommt es mit dem punktgleichen Kellerteam SSC Tübingen zu tun. Nervenstärke und Klarheit im letzten Drittel entscheiden in einem Spiel, das für beide den Kurs bis zur Winterpause vorgibt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.11.2025, 15:00 Uhr
Timo BabicAutor