Spitzenspiel: Erster TSG Balingen II reist zum Dritten SV Zimmern

Der 15. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, rückt das Fernduell um die Spitze in den Mittelpunkt, während im breiten Mittelfeld Nuancen entscheiden dürften. Unten geht es um Anschluss.



Die Spvgg Freudenstadt braucht gegen den stabilen Mittelfeldnachbarn BSV 07 Schwenningen jeden Zähler, um den Rückstand nicht anwachsen zu lassen. Disziplin in der Defensive und Effizienz nach Ballgewinnen werden den Ton setzen.



Die formstarke SG Empfingen will gegen den abstiegsbedrohten TSV Harthausen/Scher den Druck auf die Spitze hochhalten. Gelingt frühe Kontrolle im Zentrum, sprechen Zahlen und Balance klar für den Favoriten.



Der wieder gefestigte VfL Pfullingen trifft auf den angeschlagenen FC 07 Albstadt – ein Duell mit klaren Rollen, aber wenig Raum für Nachlässigkeiten. Die Hausherren werden auf Ballbesitz setzen, der Gast auf kompakte Staffelung und Konter.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern TSG Balingen Balingen II



Der drittplatzierte SV Zimmern misst sich mit dem Absteiger TSG Balingen II im Spitzenspiel mit schmalem Abstand. Wer das Mittelfeld beherrscht und Standards präzise setzt, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen VfL Nagold VfL Nagold



Der Aufsteiger TuS Ergenzingen erwartet den lauernden Verfolger VfL Nagold, der mit hoher Torgefahr anreist. Für die Gastgeber gilt: Fehlerquote minimieren und Umschaltwege schließen, sonst diktiert der Favorit das Tempo.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SV Nehren SV Nehren



Der kompakte SC 04 Tuttlingen empfängt den viertplatzierten SV Nehren in einem Duell um Anschluss an die Spitze. Kleinigkeiten in Zweikampfführung und Standardqualität könnten das Gleichgewicht kippen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut VfB Bösingen Bösingen



Der heimstarke SV Croatia Reutlingen trifft auf den robusten VfB Bösingen – ein Test für die defensive Ordnung des Gastgebers. Setzt sich die körperliche Präsenz des Favoriten durch, braucht der Außenseiter konsequente Konterwege.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Seedorf SV Seedorf SSC Tübingen SSC Tübingen



Der direkte Tabellennachbar SV Seedorf bekommt es mit dem punktgleichen Kellerteam SSC Tübingen zu tun. Nervenstärke und Klarheit im letzten Drittel entscheiden in einem Spiel, das für beide den Kurs bis zur Winterpause vorgibt.