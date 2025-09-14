Spitzenspiel endet Unentschieden



Saarlandliga-Absteiger SG Mettlach-Merzig und der FV Siersburg zählen zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Süd-West. Beide Mannschaften trafen nun in Mettlach aufeinander. Am Ende trennten sich die Kontrahenten 1:1.

Die Heimelf begann gut und kam bereits in der dritten Minute zur Führung. Marcel Lorig nutzte eine Flanke von außen und drückte den Ball über die Linie. „Den Ball müssen wir an der Eckfahne einfach verteidigen und die Aktion bereinigen. Wir waren da mehrfach dran, trotzdem kommt die Kugel vors Tor und wir liegen früh hinten“, schilderte Siersburgs Fabio Groß die Szene.

Doch die Siersburger steckten nicht den Kopf in den Rasen, sondern arbeiteten schnell am Ausgleich. Eine tolle Einzelaktion von Mahdi Ashour sorgte für die schnelle Antwort der Mannschaft von der Burg. Da waren gerade mal sechs Minuten gespielt. Ein toller Beginn für die Zuschauer, die auf weitere Tore hofften. Bereits nach 19 Minuten musste Patrick Heinz, der Trainer der SG, wechseln. Felix Klemmer betrat den Rasen, Simon Engeldinger musste runter. Mit zunehmender Spieldauer beruhigte sich die Partie. Dennoch blieben beide Mannschaften im Vorwärtsgang und kamen zu Chancen. So blieb es zur Pause beim 1:1.

Direkt nach der Pause hatte Mettlach die Riesenchance zur Führung. Nach einer Flanke kam Klemmer zum Kopfball, doch das Leder ging an die Latte, die Chance verpuffte. Danach hatte der Gastgeber noch einige starke Minuten, kam jedoch nicht zum erhofften Führungstor. Ab Minute 65 war dann Siersburg gut im Spiel und hatte nun seinerseits Gelegenheiten, auf das Siegtor. Doch auch den Gästen wollte kein Treffer gelingen.

„Ich finde, das Unentschieden ist letztlich gerecht, auch wenn ich finde, dass wir hinten raus, die etwas besseren Chancen hatten. Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie das Zeug haben, in der Liga eine gute Rolle zu spielen“, meinte Groß. „Wir sind mit dem, was wir bisher erreicht haben, zufrieden. Unsere Verletzten kommen so langsam in den Kader zurück, so dass wir dann auch mehr Alternativen haben. Unser Anspruch ist es schon, in der Liga ganz vorne mitzumischen“, sagte Bernd Schwebach, der Spielausschuss der SG.

Am kommenden Sonntag muss die SG Mettlach-Merzig beim FC Kleinblittersdorf antreten,

während der FV Siersburg den SV Losheim empfängt.