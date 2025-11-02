Spitzenspiel endet torlos, Aramäer Heilbronn siegen souverän



Pfedelbach drehte die Partie nach frühem Rückstand durch das 0:1 von Mario Beez in der 33. Minute und dem 1:2 per Foulelfmeter von Jakob Scheppach in der 51. Minute. Zunächst hatte Sergen Uzuner in der 43. Minute zum 1:1 ausgeglichen, dann sorgten Jann Baust in der 75. Minute und Luka Michael Barbir in der 88. Minute mit dem 3:2 für den späten Heimsieg.



Im Spitzenspiel neutralisierten sich der Dritte und der Zweite weitgehend, echte Torchancen blieben selten. Das 0:0 hilft eher dem Tabellenführer, weil beide Verfolger keinen Druck aufbauen konnten.



Das Schlusslicht hielt gegen den Aufsteiger aus Untergriesheim nur eine knappe Viertelstunde stand: Joshua Baur traf in der 12. Minute zum 0:1 und erhöhte in der 36. Minute auf 0:2, ehe Yannik Rees nur zwei Minuten später in der 38. Minute das 0:3 nachlegte. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän.



Schwaigern entschied die Partie schon vor der Pause, als Johannes Ebner (19./34.), Jannis Herkert (21.) und Jonathan Steffl (40.) auf 4:0 stellten; Wachbach antwortete zwar noch vor der Pause durch Emilio Markert (42.) und Felix Gutsche (45.) zum 4:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Ebner (48.), Maximilian Alban (80.) und Lukas Schmid (85.) für den klaren 7:2-Endstand.



Sindringen/Ernsbach hielt die Begegnung bis zur Stunde offen, ehe TSV Botenheim durch Philipp Matyssek in der 61. Minute das 0:1 erzielte. In der Schlussphase entschieden Gbenga Daniel Adekoya in der 72. Minute und Tojo Sedraniaina Rakotomanana in der 90. Minute die Partie endgültig.



Die Gäste gingen nach einer Stunde durch Luca Schumacher mit 0:1 in Führung, doch Stetten/Kleingartach antwortete postwendend: Schon in der 61. Minute stellte Marinko Balikic auf 1:1. In der Schlussphase blieb es ein offenes, aber chancenarmes Spiel. Die Gäste gingen nach einer Stunde durch Luca Schumacher mit 0:1 in Führung, doch Stetten/Kleingartach antwortete postwendend: Schon in der 61. Minute stellte Marinko Balikic auf 1:1. In der Schlussphase blieb es ein offenes, aber chancenarmes Spiel.



Der Tabellenführer legte einen perfekten Start hin: David Gotovac traf bereits in der 2. Minute zum 1:0 und legte in der 27. Minute das 2:0 nach. Nach der Pause erhöhten Robert Grau in der 60. Minute und Jermaine Wesley in der 63. Minute auf 4:0 und besiegelten den souveränen Heimsieg.