Allgemeines
Spitzenspiel endet torlos, Aramäer Heilbronn siegen souverän

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Franken hat die Spitze gefestigt, die Verfolger im direkten Duell ausgebremst und im breiten Mittelfeld für deutliche Verschiebungen gesorgt. Vor allem der Tabellenführer setzte ein klares Zeichen, während im Keller mehrere Teams ihre Defensivprobleme nicht kaschieren konnten.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
3
2
Pfedelbach drehte die Partie nach frühem Rückstand durch das 0:1 von Mario Beez in der 33. Minute und dem 1:2 per Foulelfmeter von Jakob Scheppach in der 51. Minute. Zunächst hatte Sergen Uzuner in der 43. Minute zum 1:1 ausgeglichen, dann sorgten Jann Baust in der 75. Minute und Luka Michael Barbir in der 88. Minute mit dem 3:2 für den späten Heimsieg.

Heute, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
0
0
Im Spitzenspiel neutralisierten sich der Dritte und der Zweite weitgehend, echte Torchancen blieben selten. Das 0:0 hilft eher dem Tabellenführer, weil beide Verfolger keinen Druck aufbauen konnten.

Heute, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
0
3
Das Schlusslicht hielt gegen den Aufsteiger aus Untergriesheim nur eine knappe Viertelstunde stand: Joshua Baur traf in der 12. Minute zum 0:1 und erhöhte in der 36. Minute auf 0:2, ehe Yannik Rees nur zwei Minuten später in der 38. Minute das 0:3 nachlegte. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän.

Heute, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
7
2
Schwaigern entschied die Partie schon vor der Pause, als Johannes Ebner (19./34.), Jannis Herkert (21.) und Jonathan Steffl (40.) auf 4:0 stellten; Wachbach antwortete zwar noch vor der Pause durch Emilio Markert (42.) und Felix Gutsche (45.) zum 4:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Ebner (48.), Maximilian Alban (80.) und Lukas Schmid (85.) für den klaren 7:2-Endstand.

Heute, 14:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
0
3
Sindringen/Ernsbach hielt die Begegnung bis zur Stunde offen, ehe TSV Botenheim durch Philipp Matyssek in der 61. Minute das 0:1 erzielte. In der Schlussphase entschieden Gbenga Daniel Adekoya in der 72. Minute und Tojo Sedraniaina Rakotomanana in der 90. Minute die Partie endgültig.

Heute, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
1
1

Die Gäste gingen nach einer Stunde durch Luca Schumacher mit 0:1 in Führung, doch Stetten/Kleingartach antwortete postwendend: Schon in der 61. Minute stellte Marinko Balikic auf 1:1. In der Schlussphase blieb es ein offenes, aber chancenarmes Spiel.

Heute, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
4
0
Der Tabellenführer legte einen perfekten Start hin: David Gotovac traf bereits in der 2. Minute zum 1:0 und legte in der 27. Minute das 2:0 nach. Nach der Pause erhöhten Robert Grau in der 60. Minute und Jermaine Wesley in der 63. Minute auf 4:0 und besiegelten den souveränen Heimsieg.

Aufrufe: 02.11.2025, 18:30 Uhr
Timo BabicAutor