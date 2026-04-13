Besorgte Höhenrains 1:0-Führung: Franz Schaller (r.), hier attackiert vom Perchtinger Kapitän Florian Fuchs. – Foto: Andrea Jaksch

Perchting erwischte den besseren Start, lief den Gegner früh an und übernahm über weite Strecken die Kontrolle. Dennoch gingen die Gäste in der 18. Minute durch Franz Schaller in Führung – eine von nur wenigen echten Torchancen, die aus einer Standardsituation resultierte. „Bei zwei Ecken haben wir gepennt, das waren die einzigen echten Chancen des Gegners – und daraus kassieren wir zwei Gegentore“, ärgerte sich Perchtings Trainer Tobias Luppart nach dem Spiel.

Perchting – Im Spitzenspiel der A-Klasse Gruppe 5 trennten sich der TSV Perchting-Hadorf und der FSV Höhenrain II mit einem 2:2-Unentschieden. Vor allem angesichts des Spielverlaufs fühlte sich das Remis für die Gastgeber eher wie ein verpasster Sieg an, während die Gäste mit dem Punkt gut leben konnten.

Peiting war spielerisch überlegen – Höhenrain stand kompakt und war zweikampfstark

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 30. Minute erzielte Tobias Rampf den verdienten Ausgleich zum 1:1. Vorausgegangen war ein Ballgewinn im Mittelfeld, dann der Angriff durch Felix Fischer, der mit Ball stark nach vorne marschierte und auf Rampf querlegte.

Trotz spielerischer Überlegenheit tat sich Perchting gegen die zweikampfstarken und kompakt stehenden Gäste schwer, klare Chancen herauszuspielen. „Zu erwarten war ein schweres Spiel. Der Gegner war eklig zu bespielen und hat gut verteidigt“, so Luppart.

Kurz nach der Pause schlug Höhenrain erneut zu. Lukas Reinhart traf in der 47. Minute zum 1:2 – erneut nach einer Situation, in der Perchting nicht konsequent verteidigte. Die Gastgeber erhöhten in der Folge den Druck, ohne zunächst zwingend zu werden. Höhenrain verteidigte lange leidenschaftlich und stellte nach einer taktischen Umstellung auf ein 4-3-3-System die Räume geschickt zu. „Perchting hatte mehr Spielanteile, war aber kaum zwingend vor dem Tor“, analysierte Höhenrains Spielertrainer Mathias Mock, der kurzfristig den verhinderten Coach Martin Brücklmaier ersetzte.

Platzverhältnisse erschwerten beiden Mannschaften die Partie – Punkteteilung für beide in Ordnung

In der Schlussphase wurde es dann hektisch: In der 84. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2 durch ein Eigentor nach einer unübersichtlichen Ping-Pong-Situation im Strafraum. „Irgendwann lag der Ball einfach drin“, beschrieb Luppart die Szene.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden. „Ich bin nicht wirklich zufrieden, wir hätten das Spiel gerne gewonnen. Aber der Punkt ist okay“, resümierte Luppart. Auch Mock zeigte sich einverstanden: „Unter dem Strich ein gerechtes 2:2. Wir haben als Team geschlossen gearbeitet, trotz einiger Ausfälle.“ Vor allem schmerzte das Fehlen von Kapitän und Top-Torjäger Florian Brücklmeier.

Erschwert wurde das Spiel für beide Teams durch die Platzverhältnisse. Der nasse, holprige Untergrund machte ein sauberes Kombinationsspiel nahezu unmöglich und sorgte immer wieder für unkontrollierte Aktionen. Fazit: Während Perchting weiterhin Platz zwei im Blick behält, will Höhenrain auch künftig die Favoriten ärgern.