Spitzenspiel endet Remis, Jeddingen bleibt dran

– Foto: Rolf Schmietow

In der Landesliga Lüneburg war am vergangenen Wochenende wieder einiges los und vor allem das Spitzenspiel zwischen Eintracht Lüneburg und dem TSV Apensen brachte Spannung. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..



Der VSK Osterholz-Scharmbeck feierte einen deutlichen 6:2-Auswärtssieg bei Eintracht Elbmarsch. Fatima El-Zein brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (6.), doch Viola Zapfe und Marieke Paul drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Noch vor der Pause erhöhten erneut Zapfe und Marie Kuper auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel legte Kuper ihren zweiten Treffer nach (57.), ehe Lena Tode für Elbmarsch verkürzte (70.). Den Schlusspunkt setzte Judith van Osten in der 90. Minute. Elbmarsch braucht nun ein Wunder, um noch die Klasse zu halten.

m Spitzenspiel trennten sich die SV Eintracht Lüneburg und Tabellenführer TSV Apensen mit 2:2. Isabel Schneiders brachte Lüneburg in der 35. Minute in Führung, Jana Drechsel glich nach der Pause aus (53.). Erneut Schneiders traf in der Schlussphase zum 2:1 (81.), doch Apensen kam durch Drechsels zweiten Treffer spät zurück. „Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt, alles investiert und sich am Ende mit dem späten Ausgleich belohnt“, sagte Kapitänin Pia Teetz. „Unterm Strich nehmen wir einen Punkt mit, der auf unserer geschlossenen Teamleistung und unserem großen Einsatz basiert.“ Apensen ist nun seit zwölf Partien unbesiegt, blieb zuletzt aber drei von vier Spielen ohne Dreier. Dennoch bleiben die Gäste auf Platz eins und haben alles in der eigenen Hand.

Der MTV Jeddingen gewann mit 2:1 beim FC Oste/Oldendorf. Emelie Rosebrock-Heemsoth erzielte nach 54 Minuten die Führung für die Gäste. Lea Albers gelang zwar in der 78. Minute der Ausgleich, doch Nele Kämmer traf kurz vor Schluss zum Sieg für Jeddingen (85.). FC-Trainer Maik Ratje erklärte nach der Partie: „Die Anstrengungen steckte uns schon noch in den Knochen.“ Nach dem Bezirkspokalsieg unter der Woche „haben wir es gar nicht schlecht gemacht, das 1:1 wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen.“

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf II gewann klar mit 4:0 bei der VSV Hedendorf/Neukloster und sicherte damit endgültig den Klassenerhalt. Lea-Sophie Höft brachte A/O früh in Führung (11.), Hanna Ernst erhöhte vor der Pause auf 2:0 (39.). In der zweiten Halbzeit traf erneut Höft (72.), ehe Laura Fitschen nur zwei Minuten später den Endstand herstellte. Die beiden Teams sind nun Tabellennachbarn auf den Plätzen sechs und sieben.