Spitzenspiel endet Remis, Gifhorn verliert erneut

– Foto: Stefan Schneider- FT Braunschw

Der 20. Spieltag der Landesliga Braunschweig ist gespielt und die Tabellenspitze ist enge zusammengerückt. Im Keller feierte der Aufsteiger Germania Wolfenbüttel einen enorm wichtigen Sieg. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Zwischen der SVG Göttingen und dem BSC Acosta gab es am Ende eine gerechte Punkteteilung. Die Gäste zeigten vor allem im ersten Durchgang eine konzentrierte und effiziente Vorstellung und gingen durch Aleksandar Jovanovic sowie Maurice Franke per Foulelfmeter mit 2:0 in Führung. Nach der Pause übernahm die SVG mehr und mehr die Kontrolle, verkürzte durch Thore Salzmann und kam in der Schlussphase durch Maximilian Werner noch zum Ausgleich. Acosta stemmte sich trotz personeller Einschränkungen gegen den Druck, musste sich nach der Zwei-Tore-Führung aber mit einem Punkt begnügen. Für die SVG war es bereits das achte Spiel in Serie ohne Niederlage gegen die Braunschweiger.

Eintracht Northeim setzte sich in Lengede klar mit 4:0 durch. Julen Mediavilla Asenio brachte die Gäste früh in Front, ehe Andre Beuster, Dustin Braun und Lukas Runge im weiteren Verlauf für den deutlichen Auswärtssieg sorgten. Lengede blieb damit erneut ohne Punkte und steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Northeim sammelte dagegen wichtige Zähler und schob sich auf Rang sieben vor. Die Eintracht ist nun seit sechs Partien unbesiegt.

Göttingen 05 wurde seiner Favoritenrolle in Fallersleben gerecht und gewann verdient mit 2:0. Zwar hatte der VfB früh selbst eine große Gelegenheit, doch danach bestimmten die Gäste weite Teile der Partie. Leon-Birk Lübberstedt traf nach einer Ecke zur Führung, wenig später erhöhte Maximilian Herwig nach stark überspieltem Pressing auf 2:0. Im zweiten Durchgang blieb Göttingen überlegen, verpasste aber weitere Tore. Fallersleben hielt in der Schlussphase besser dagegen, kam jedoch nicht mehr entscheidend heran. Durch den Sieg sprang Göttingen 05 auf Platz vier.

Die Freien Turner Braunschweig sorgten mit dem 4:2 gegen den MTV Gifhorn für ein Ausrufezeichen. Auf dem Kunstrasen kam Gifhorn zunächst überhaupt nicht in die Zweikämpfe, was FT konsequent nutzte. Leonard Hedemann und Justin-Brian Bollonia sorgten bis zur Pause für eine 2:0-Führung. Zwar kämpfte sich Gifhorn nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Jovan Hoffart und Julio Rodrigues zweimal zurück, doch Luca Faustmann hatte jeweils die passende Antwort und traf insgesamt doppelt. Die Freien Turner gewannen damit verdient, bleiben im vierten Spiel unter Gian Luca Renner ungeschlagen und springen auf Rang neun. Gifhorn blieb trotz der Niederlage in einer guten Ausgangsposition im Titelrennen, da auch das Spitzenspiel in Vorsfelde keinen Sieger fand.

Im Spitzenspiel trennten sich Vorsfelde und Bleckenstedt mit 1:1. Jan Ademeit brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Kurz nach Wiederbeginn glich Justin Kick per Foulelfmeter aus. Danach blieb die Partie offen, ohne dass eine Mannschaft noch den entscheidenden Treffer nachlegte. Vorsfelde behauptete mit dem Remis die Tabellenführung, Bleckenstedt blieb weiter in der Spitzengruppe und gewann nach sechs Siegen in Serie erstmals nicht.

Der Bovender SV kassierte beim Aufsteiger aus Wolfenbüttel eine überraschende 1:3-Niederlage. Nach torloser erster Halbzeit brachte Tom-Luca Madsack die Gastgeber direkt nach dem Seitenwechsel in Führung. Hebun Kaplan glich für Bovenden zwar noch aus, doch Marcel Golkowski stellte wenig später die erneute Führung für Germania her. Tief in der Nachspielzeit sorgte Tom Krömer für die Entscheidung. Bovenden haderte vor allem mit der eigenen Chancenverwertung und verpasste es, aus mehreren klaren Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Germania feierte nach zuletzt drei Niederlagen einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller, während der Bovender SV zwei Plätze einbüßte.

Rot-Weiß Volkmarode feierte in Unterzahl einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Sülbeck/Immensen. Florian Wendt brachte die Gäste per Handelfmeter in Führung. Nach einer hektischen ersten Halbzeit geriet Volkmarode kurz vor der Pause durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl, verteidigte nach dem Seitenwechsel aber leidenschaftlich. Henri Pascal Winter und Moritz Hindermann sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Zudem hielt Torwart Finn Winter noch einen Elfmeter. Durch den zweiten Auswärtssieg in Serie rückte Volkmarode bis auf einen Punkt an Vahdet heran, während Sülbeck/Immensen weiter abgeschlagen Letzter bleibt.