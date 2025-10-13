Spitzenspiel endet Remis

Im Spitzenspiel vor toller Kulisse von 1.573 Zuschauern gab es keine Abtastphase. Von Beginn an spielten beide Teams mit großem Zug in Richtung Tor, aber auch mit großer Leidenschaft in den Defensivreihen.

Die erste Annäherung hatte Jonas Singer, der den Schlussmann jedoch nicht ernsthaft prüfen konnte (4.). Freiberg reagierte mit Versuchen von Marius Köhl (6.) und Diamant Lokaj (9.). Beide Schüsse gingen klar neben das Tor. Die erste gelbe Karte der Partie sah Aaron Manu, der den Ball nach einem Pfiff nahe der Seitenlinie nicht ruhig liegen ließ (7.). Diese Verwarnung sollte in der zweiten Halbzeit zu einer spielentscheidenden Situation führen. Richtig gefährlich wurde es erstmals durch Eros Dacaj, weil auch noch Gwang-In Lee in den Schuss rutschte, diesen jedoch knapp verpasste (12.).

In der 18. Minute trugen die Hausherren einen Konter schnell und präzise vor. Am Ende legte Jonas Singer zu Gwang-In Lee ab, der vom linken Strafraum-Eck in die Mitte zog und eiskalt zur 1:0-Führung für den TSV Steinbach Haiger traf. Die Heimelf war nach dem Tor jedoch zum ersten verletzungsbedingten Wechsel gezwungen, denn Ole Käuper konnte nicht mehr weitermachen. Trotzdem spielte der TSV weiter nach vorne und hatte durch Jonas Singer die Großchance auf das zweite Tor, doch der Steinbacher zielte links neben das Gehäuse (23.). Zwar konnte der SGV die Spielanteile ab der 35. Minute immer mehr auf seine Seite ziehen, es kam allerdings vorerst nur ein Kopfball von Diamant Lokaj dabei heraus, der jedoch über das Tor flog (37.). Somit ging es mit der Steinbacher Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Jonas Singer den ersten Abschluss, traf allerdings nur das Außennetz (49.). Der eingewechselte Matt-Brahan Zie reagierte mit zwei Schüssen in der 51. und 55. Minute, die beide neben dem Gehäuse landeten. Ebenfalls in der 55. Minute unterlief Aaron Manu sein erstes Foul im gesamten Spiel. Schiedsrichter Roy Dingler, der gegen die Steinbacher Spieler eine harte Linie beim Verteilen von Gelben Karten an den Tag legte, zeigte dem Innenverteidiger ohne auch nur eine Sekunde zu zögern die Ampelkarte.

Während der TSV das Spitzenspiel nun mit zehn Mann weiter angehen musste, glich der SGV Freiberg in der folgenden Aktion direkt aus. Eine Flanke flog von der linken Seite in die Mitte, wo eine mögliche Abseitsstellung der Gäste vorlag. Diese bewertete der Assistent an der Seitenlinie jedoch anders und Paul Polauke konnte einen Fehler der Steinbacher Hintermannschaft zum Ausgleich nutzen. Sehr zur Freude der 30 mitgereisten Fans des Tabellenführers. Die Hausherren stemmten sich in Unterzahl jedoch mit aller Macht gegen einen weiteren Treffer des Spitzenreiters, was auch in eindrucksvoller Manier gelang. Viel mehr tauchte Steinbach noch zwei Mal in guter Position vor dem Tor auf. Bei einem langen Abschlag von Kevin Ibrahim bewertete der Assistent die Position von Serkan Firat, der im Vollsprint am stehenden Verteidiger der Gäste schier vorbei flog, als Abseitsstellung was zu lautstarken Beschwerden auf und neben dem Feld führte. Firat war auf und davon, sah nun allerdings Gelb anstelle einer möglichen Großchance.

Auch der eingewechselte Kim Bellinghausen, der eigentlich in der Steinbacher Verbandsliga-Mannschaft spielt, tauchte kurz vor Schluss im Laufduell mit einem letzten Verteidiger der Gäste vor dem Tor auf. Seine Entscheidung, den Ball am Abwehrspieler über Kreuz vorbei legen zu wollen, endete allerdings am Fuß des gut reagierenden Akteurs. Nennenswert blieb ansonsten nur noch ein Schuss von Henrik Selitaj, der aus rund 14 Metern jedoch auch ca. Zwei Meter über das Tor ging (83.).