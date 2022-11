Spitzenspiel endet Remis RL SÜDWEST: +++ Ulm und Steinbach Haiger einigen sich auf 1:1-Punkteteilung +++

Drei Veränderungen musste TSV-Trainer Pascal Bieler vornehmen. Benjamin Kirchhoff, Jonas Singer und Danny Breitfelder rückten für Sasa Strujic (gar nicht erst mitgereist) und die angeschlagenen Franck Tehe, sowie Arif Güclü in die Startelf. Der SSV Ulm 1846 Fußball nutzte diese notwendigen Änderungen in der ansonsten perfekt eingespielten Formation des TSV gerade im ersten Abschnitt aus. Lucas Röser vergab die erste Schussgelegenheit in der achten Spielminute. Chancen blieben Mangelware, so dauerte es bis zur 21. Minute, ehe die Ulmer zu einer sehr guten Kopfballchance kamen, doch Kevin Ibrahim partierte den Abschluss aus wenigen Metern. Knapp eine halbe Stunde war gespielt, da hatten die Hausherren den Torschrei auf den Lippen, doch Andreas Ludwig verzog aus gerade einmal fünf Metern. Nachdem Andreas Ludwig einen Freistoß von der Strafraumkante in die Arme des Steinbacher Torwarts geschossen hatte, kamen die Spatzen vollkommen überraschend doch noch zur 1:0-Führung. Kevin Ibrahim verlor den Ball beim Spielaufbau an Dennis Chessa, der nur noch ins leere Tor schieben musste und seinen Treffer gegen die Kollegen der Vorsaison anschließend ausgiebig feierte. Seine ehemaligen Mitspieler ließen diese Demütigung aber nicht auf sich sitzen und kamen keine 180 Sekunden später zum Ausgleich. Paul Stock schob eine Ecke von Serkan Firat unhaltbar ins Eck. Mit diesem 1:1-Remis ging es pünktlich nach 45 Minuten in die Pause.

Die erste Halbchance nach dem Seitenwechsel hatte der Ulmer Philipp Maier. Sein Kopfball in der 48. Minute landete jedoch deutlich neben dem Tor. Pascal Bieler hatte umgestellt und so trat der TSV Steinbach Haiger nun im 4-3-3 System an. Diese Umstellung tat dem Spiel der Gäste gut. Yannick Langesberg köpfte in der 52. Minute aus rund elf Metern neben das Tor. War die Partie in der ersten Hälfte noch durchgehend fair geführt worden, wurde es nun ruppiger. Ein Freistoß von Henri Weigelt wurde rund eine Minute nach dem Langesberg-Kopfball abgeblockt. Wenig später bekamen die Steinbache ihre zweite Ecke der Partie zugesprochen. Diesmal wurde Danny Breitfelder per kurzer Variante bedient. Der Stürmer ließ einen Verteidiger stehen und passte zu Sören Eismann, der abzog und mit Hilfe eines Ulmer Verteidigers zur 2:1-Führung der Gäste in der 57. Minute traf. Aber auch dieser Zwischenstand sollte nicht lange Bestand haben. In der 63. Minute erkämpfte sich Marcel Schmidts den Ball im Mittelfeld und flankte anschließend in den Strafraum, wo Lucas Röser zum Ausgleich einschob. Steinbach schlug rund zehn Minuten später noch einmal zurück, doch Franck Tehe verfehlte eine Flanke von Gianluca Korte kurz vor der Torlinie. Nachdem dann auch noch der eingewechselte Moritz Hannemann nach einem Foul am Steinbacher Strafraum die Ampelkarte gesehen hatte, zogen sich die Hausherren tief in die eigene Hälfte zurück. Die Gäste setzten sich nun in der Hälfte der Ulmer fest, kamen aber zu keiner nennenswerten Chance. Aufregung verursachte nur noch ein langer Ball des Tabellenführers auf Nicolas Jann, bei dem Kevin Ibrahim aus dem Tor kam und den Ball ca. 17 Meter vor seinem Gehäuse klären konnte. Naturgemäß hatten beide Mannschaften die Situation unterschiedlich gesehen. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen. Nach 93 intensiven Minuten endete die Partie mit einem 2:2-Remis, dass sich die Steinbacher mit ihrer Effektivität und der Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt verdient hatten.

