Spitzenspiel endet mit Remis – Zolling verpasst Sieg

SVA Palzing II – VfR Haag 2:0 (1:0). Das Niveau sei nicht gerade hoch gewesen, sagte SVA-Coach Felix Wirth. „Unser Sieg ist dennoch verdient.“ Es habe noch zwei weitere Großchancen gegeben, aber auch die Haager seien das eine oder andere Mal gefährlich vor den Kasten gekommen. „Insgesamt“, so Wirth, „bin ich mit dem Ergebnis natürlich zufrieden. Die drei Punkte sind wichtig.“ So halte man Anschluss an die vorderen Plätze. Tore: 1:0 Florian Poeltl (13.), 2:0 Jakob Rott (83.).

Durch ein spätes Gegentor verpassten es die Kicker der SpVgg Zolling, sich von Verfolger Oberhaindlfing abzusetzen. Das Spitzenduell endete mit einem 1:1-Remis. Derweil kommt der TSV Moosburg immer besser in Fahrt und schlug Überraschungsteam Tegernbach/Rudelzhausen in einer wilden Partie.

FC Moosburg II – TSV Au 1:2 (1:0). Nie und nimmer hätte man die Partie verlieren dürfen, bedauerte FCM-Trainer Dominik Dorsch. Nach der frühen Führung habe sein Team diverse Hochkaräter vergeben. Dorsch selbst scheiterte vom Elfmeterpunkt, dazu zählte er vier Pfosten- oder Lattentreffer. Sein Fazit: „Der TSV weiß wohl nicht mal selbst, wie er das gewinnen konnte.“ Der Ausgleich fiel durch einen abgefälschten Schuss, danach machte Moosburg II auf und fing sich noch einen Konter. „Aber so läuft‘s, wenn man unten drinsteckt“, ärgerte sich Dorsch. Tore: 1:0 Tobias Hartl (2.), 1:1 Noah Ziegltrum (85.), 1:2 Tobias Edmaier (90.).

SC Kirchdorf II – SG Eichenfeld 0:2 (0:1). Zwei individuelle Fehler sah SCK-Trainer Andreas Brinninger als Grund für die Niederlage. Nach dem 0:1 habe seine Mannschaft das Geschehen bestimmt und sich gute Chancen erspielt. „Nach dem 0:2 war dann aber die Luft raus. Wir haben uns den Stecker selbst gezogen“, so Brinninger. Mit der Leistung seiner Mannen zufrieden zeigte sich dagegen Eichenfelds Coach Ludger Reuter: „Die bessere Mannschaft hat das Spiel gewonnen.“ Gegen kampfbetonte Gastgeber sei seine Truppe stets ruhig geblieben. Tore: 0:1 Korbinian Erbe (31.), 0:2 Niklas Reuter (64.).

SpVgg Zolling – Oberhaindlfing 1:1 (1:0). Aus dem Spiel heraus hätte Oberhaindlfing wohl kein Tor geschossen, war SpVgg-Trainer Thomas Brandmaier nach dem Remis überzeugt. Ein seiner Meinung nach mehr als fraglicher Elfmeter habe seine Truppe um den verdienten Erfolg gebracht. In den ersten 30 Minuten sah Brandmaier die Gäste zwar stärker, „danach aber haben wir die Partie bestimmt und uns neben dem Treffer noch zwei gute Chancen erspielt“. Die landeten aber nicht im gegnerischen Kasten. Bei besagter Elfmeter-Situation sei laut Brandmaier der SVOA-Stürmer über den Keeper gefallen. Der Coach merkte noch an, dass er „nicht nur beim Elfer“ Fairplay bei den Gästen vermisst habe. Tore: 1:0 Andreas Kreitmeier (45.+1), 1:1 Gianluca Straube (86./FE).

TSV Moosburg – SG Tegernbach/Rudelzhausen 5:3 (3:1). In der Neustadt war einiges geboten. Die erste Hälfte habe seine Mannschaft das Spiel bestimmt, sei verdient in Führung gegangen, bilanzierte TSV-Trainer Andreas Lienhard. „Nach der Pause aber hat die SG ziemlich gedrückt und gezeigt, dass sie stark ist.“ Beim 3:3 habe man aber Pech gehabt, weil nach einem Freistoß gleich sechs TSV-Spieler den Ball nicht hätten entschärfen können. Anschließend kam das Glück jedoch zu den Moosburgern zurück. Denn bei der abermaligen Führung lief Peter Rieß einen Verteidiger der Gäste an, der den Ball unglücklich am Torhüter vorbei in den eigenen Kasten lenkte. Lienhard war glücklich: „Bei uns entwickelt sich etwas – und heute darf man tatsächlich von einem ziemlich geilen Spiel sprechen.“ Tore: 1:0 Peter Rieß (7.), 2:0 Kirubiel Gebregergisch (14.), 2:1 Florian Baun (22.), 3:1 Christoph Härtl (45./FE), 3:2/3:3 Martin Boche (78./84.), 4:3 Thomas Neumeier (86./ET), 5:3 Slavomir Ferkovic (90.+5).