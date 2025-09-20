Spitzenspiel endet mit gerechtem 1:1-Unentschieden

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück trafen mit dem SC Lüstringen und RW Sutthausen zwei Teams aus der Spitzengruppe aufeinander. Der Gastgeber hatte einen schwachen Saisonstart aber die letzten fünf Spiele gewonnen. RW Sutthausen war punktgleich mit dem Gastgeber.

Kurz nach der Pause brachte Anas Al Hajji nach feiner Vorarbeit von Süleyman Saglam den SC Lüstringen in Führung. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Mathis Lindenborn auf Vorlage von Joshua-Elaya Thioune der 1:1-Ausgleich.

Vorab möchte ich unseren Vereinsverantwortlichen einen großen Dank aussprechen. Sie haben vor dem Spiel eine sehr emotionale und würdige Verabschiedung für Alvaro Vicente und sein Lebenswerk beim SCL ermöglicht. Das war für alle Beteiligten ein besonderer Moment. Zum Spiel lässt sich das recht einfach zusammenfassen: In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile und deutlich mehr Ballbesitz. Leider konnten wir daraus keinen Ertrag ziehen. Direkt nach der Pause gehen wir dann verdient in Führung. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass Suthausen in der zweiten Halbzeit deutlich stärker war. Unter dem Strich ist die Punkteteilung daher völlig in Ordnung und das Remis ein gerechtes Ergebnis,“ lautet das Statement von Trainer Can Özalp (SC Lüstringen).

"In der ersten Halbzeit hatte Lüstringen Vorteile und hätte in Führung gehen können, was denen dann auch Anfang der zweiten Halbzeit gelingt. Danach kommen wir endlich besser ins Spiel und müssen am Ende das Spiel sogar gewinnen. Insgesamt aber ein gerechtes Unentschieden,“ sagte uns Dominik Witte (RW Sutthausen) nach dem Spiel.

"Alles Gute Alvaro Vicente; Du bist der wahre Fußballgott,“ liebe Grüsse vom Autor.

Wie gehts weiter?

Der SC Lüstringen hat in der kommenden englischen Woche zwei Heimspiele. Am Mittwoch 24.9.25 um 19.30 Uhr gastiert der SuS Buer am Königsfeld. Am nächsten Sonntag um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - kommt der SV Hellern zum nächsten Topspiel nach Lüstrigen.

RW Sutthausen spielt am Mittwoch beim TUS Glane und am Sonntagvormittag gegen die Spvg Niedermark.