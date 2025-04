Spitzenspiel elektrisiert den FC Kosova und in Jüchen

Der Aufsteiger FC Kosova kann einen großen Schritt in Richtung Durchmarsch in die Oberliga machen – kann das Duell beim Verfolger VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler aber recht entspannt angehen. Dennoch ist man gewarnt, denn der Gegner war zuletzt trotz enormer Störgeräusche erfolgreich.

Mohamed El Mimouni hat einen großen Wunsch für den Sonntagnachmittag. „Ich wünsche mir, dass sich viele Zuschauer auf den Weg nach Jüchen machen. Beide Mannschaften hätten es sich einfach verdient, vor einer großen Kulisse zu spielen“, sagt der Trainer des FC Kosova. Und tatsächlich müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass El Mimounis Wunsch nicht in Erfüllung geht. Schließlich ist das Kräftemessen des VfL Jüchen-Garzweiler mit dem FC Kosova nicht irgendeine Partie, sondern das Gipfeltreffen der Landesliga, Gruppe 1. Kosova geht mit zwei Zählern Vorsprung auf den ärgsten Verfolger in das Spitzenspiel. Keine Frage: Es treffen die beiden besten Teams der Liga aufeinander.

Nicht ganz so souverän kommt derzeit der VfL Jüchen-Garzweiler daher, auch wenn die sportliche Ausgangslage für den Tabellenzweiten ebenfalls noch glänzend ist. Die kürzlich erfolgte vorzeitige Trennung von Erfolgstrainer Marcel Winkens mag für Außenstehende zwar überraschend gewesen sein, kam bei genauer Betrachtung aber nicht unerwartet. Winkens hatte bereits Anfang März mitgeteilt, sein Amt am Saisonende niederlegen zu wollen. Schon zuvor war aus dem Klubumfeld zu hören, dass die Chemie zwischen ihm und Teilen der Mannschaft nicht mehr stimmte.

Dass mit den Brüdern Pascal und Sven Moseler unter der Woche auch zwei Spieler ihren Abschied und Wechsel zum abstiegsgefährdeten Bezirksligisten Spielvereinigung Odenkirchen bekannt gaben, passt da irgendwie ins Bild. Sven Moseler war als Kapitän unter Winkens stets gesetzt, was dem Vernehmen nach aber nicht überall in Jüchen auf Verständnis stieß. Beim 1:2 gegen Cronenberg kam der 32-Jährige unter Winkens-Nachfolger Daniel Klinger erst nach knapp einer Stunde ins Spiel. Es spricht zweifellos für die Qualität der Mannschaft, dass sie in den vergangenen Wochen den Nebengeräuschen trotzte und auf Aufstiegskurs blieb. Mit Ex-Profi Tim Heubach (u. a. 91 Zweitligaspiele für FSV Frankfurt und 1.FC Kaiserslautern) sowie den regionalliga-erfahrenen Jochen Schumacher und Sebastian Wilms verfügt der VfL vor allen Dingen in der Defensive über geballte Erfahrung und Klasse.

„Sie spielen ebenfalls eine Saison, vor der man nur den Hut ziehen kann“, sagt Mohamed El Mimouni voller Anerkennung zum Kontrahenten. Auch wenn die Qualität auf beiden Seiten das Potenzial für ein fußballerisches Feuerwerk birgt, ist eher davon auszugehen, dass sich beide Teams zunächst abtasten werden. Bei acht beziehungsweise sechs Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten FC Remscheid besteht hüben wie drüben auch keine Notwendigkeit, sofort voll ins Risiko zu gehen. Im Hinterkopf werden Kosova und Jüchen auch schon das haben, was danach folgt. Bereits am Mittwoch empfängt der FCK den Tabellenfünften DV Solingen, während Jüchen parallel zum Vierten Holzheimer SG muss.