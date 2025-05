Spitzenspiel: Einheit Perleberg will gegen Babelsberg 74 die Revanche

– Foto: Michel Grabowski

Der 24. Spieltag in der Landesklasse West steht bevor. Im Topspiel trifft der Tabellenzweite FSV Babelsberg 74 auf den Drittplatzierten SSV Einheit Perleberg.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. 14:00

Perleberg will mit einem Heimsieg an Babelsberg 74 vorbeiziehen. Mit 47 Punkten liegt das Team nur zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten und hat dabei ein Spiel weniger absolviert. Zuletzt holte die Mannschaft beim 1:1 in Saarmund nur einen Punkt. William Richart traf in der 12. Minute zur Führung, doch der Ausgleich fiel kurz nach der Pause. Im Hinspiel war Babelsberg überlegen: Moritz Göring (32., 74.) und Florent Qeret (52.) trafen beim 3:0-Heimerfolg. Doch nach der 2:5-Niederlage gegen Viktoria Potsdam ist der FSV nun unter Druck. ---

Weisen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Zwar gewann man zuletzt mit 2:1 beim VfL Nauen – Hans Lüdke (4.) und Tom Stolz (24.) trafen früh – doch der Gegner aus Brieselang kommt mit Rückenwind. Beim 4:0 gegen den SV Babelsberg 03 II überzeugten besonders die späten Torschützen Jerry Schmidt (84.), David Stüber (89.) und Justin Stahr (90.). Das Hinspiel war deutlich: Brieselang siegte mit 5:0, Onur Uslucan traf doppelt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 15:00

Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Michendorf verlor zuletzt mit 2:4 in Wittenberge, obwohl Fabian Wetterling in der 52. Minute zwischenzeitlich ausglich. In der 69. Minute sah er Gelb-Rot. Das Hinspiel gewann Pritzwalk mit 4:2. Tony Gnad (30.), Andy Wolgast (43.), Marcus Niemann (73.) und Lennard Kopp (80.) trafen für die Gastgeber. ---

Golm kommt mit einem klaren 5:1-Sieg aus Premnitz. Oliver Tobias traf dreimal (43., 56., 86.), dazu Leon Schade (53.) und Marvin Zimmermann (79.). Im Hinspiel setzte sich allerdings Veritas mit 3:1 durch. Frederik Töpfer traf zweimal (31., 72.), Christoph Poorten netzte ebenfalls ein (70.). Beide Teams bewegen sich im gesicherten oberen Mittelfeld. ---

Morgen, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SG Saarmund Saarmund 15:00

Wittstock überzeugte zuletzt mit einem 3:0-Sieg in Neuruppin. Scott Zimmermann (38.), Tobi Eckardt (77.) und Alexander Holz (90.) trafen für den Tabellensiebten. Saarmund spielte 1:1 gegen Perleberg – Robin Keiling rettete in der 53. Minute den Punkt. Das Hinspiel endete 2:2: Saarmund führte durch Justin Keiling (41.) und Nicolas Gimsa (52.), doch Dirk Atlas traf doppelt (65., 69.). ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II MSV 1919 Neuruppin Neuruppin II 15:00

Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Der SV Babelsberg 03 II unterlag zuletzt mit 0:4 in Brieselang, Neuruppin verlor zu Hause mit 0:3 gegen Wittstock. Im Hinspiel lieferten sich beide ein wildes Torfestival: Neuruppin gewann mit 5:4, Alec Kögler traf dreimal (25., 37., 71.). Philipp Kruggel (56., 80.) und Jesper Grothenn (90.) waren für Babelsberg erfolgreich. Damals sah Fabian Buchali in der 74. Minute Rot. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg VfL Nauen VfL Nauen 15:00