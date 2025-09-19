Spitzenspiel Dynamo gegen Würm-Lindern elektrisiert die Liga

– Foto: Miriam Senft

Der 4. Spieltag in der Kreisliga A Heinsberg bringt wegweisende Duelle: An der Spitze kommt es zum frühen Showdown, während im Tabellenkeller der Druck steigt.

Gipfeltreffen in Erkelenz Das Topspiel des Wochenendes: Dynamo Erkelenz, Tabellenzweiter, trifft auf den punktgleichen Dritten Würm-Lindern. Beide Teams sind mit drei Siegen gestartet und haben bislang kaum Schwächen gezeigt. Dynamo-Trainer Hueseyin Bozkurt sagt: „Am Wochenende steht für uns ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga A an. Wir empfangen auf heimischem Platz Union Würm-Lindern – eine sehr starke Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen wird. Beide Teams sind mit drei Siegen in die Saison gestartet. Würm-Lindern hat dabei 11 Tore erzielt und nur drei Gegentore kassiert. Doch auch wir haben eine gute Truppe beisammen, die ihre Qualität in den ersten Spielen bereits unter Beweis gestellt hat. Es wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel, und wir werden Würm-Lindern keinesfalls unterschätzen. Am Ende wird wohl die Tagesform den Unterschied machen. Wir sind überzeugt, dass es ein sehr spannendes Duell wird – und wir hoffen, dass die Zuschauer ein richtig gutes Fußballspiel zu sehen bekommen. Wir freuen uns drauf und genau solche Spiele brauchen wir im Fußball – wir hätten sie am liebsten jede Woche.“

Auch Union-Trainer Sean King blickt mit Spannung auf die Partie: „Schon am 4. Spieltag ein Spitzenspiel. Aber ich muss sagen, das entscheidet ja noch nichts. Hätte mir gewünscht, dass wir erst später aufeinandertreffen. Dann wäre denke ich mehr Spannung drin. Aber trotzdem ist für mich Dynamo dieses Jahr der Topfavorit in der Liga. Qualitativ sehr gut besetzt. Dennoch brauchen wir uns nicht zu verstecken. Meine Mannschaft besitzt auch sehr gute Qualität. In dem Spiel wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Wir wollen natürlich aus Erkelenz was Zählbares mitnehmen. Wir freuen uns auf ein gutes Topspiel.“

Karken im Personalnotstand Aufsteiger Karken erwartet mit Brachelen eine erfahrene A-Liga-Mannschaft. Trainer Frank Lehnen beschreibt die schwierige Lage seines Teams: „Nach dem glücklichen, aber nach der Rückrunde auch verdienten Aufstieg müssen wir versuchen, uns in dieser Klasse zurechtzufinden. Das heißt, uns schnellstmöglich an das höhere Tempo, aber auch an das körperbetontere Spiel anzupassen. Leider gelingt uns das bisher nur phasenweise. (…) Leider gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir extrem personell gebeutelt sind. (…) Diese langen Ausfälle sind für uns, mit unserem nicht zu breitem Kader, fast nicht auszugleichen. Aber wir hoffen natürlich alle, dass unsere überwiegend jungen Spieler an der Aufgabe wachsen und sie bestenfalls meistern.“ Brachelen reist mit vier Punkten im Gepäck an und könnte mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen.