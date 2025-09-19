Spitzenspiel Dynamo gegen Würm-Lindern elektrisiert die Liga

Der 4. Spieltag in der Kreisliga A Heinsberg bringt wegweisende Duelle: An der Spitze kommt es zum frühen Showdown, während im Tabellenkeller der Druck steigt.
Gipfeltreffen in Erkelenz
Das Topspiel des Wochenendes: Dynamo Erkelenz, Tabellenzweiter, trifft auf den punktgleichen Dritten Würm-Lindern. Beide Teams sind mit drei Siegen gestartet und haben bislang kaum Schwächen gezeigt. Dynamo-Trainer Hueseyin Bozkurt sagt: „Am Wochenende steht für uns ein echtes Spitzenspiel in der Kreisliga A an. Wir empfangen auf heimischem Platz Union Würm-Lindern – eine sehr starke Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen wird. Beide Teams sind mit drei Siegen in die Saison gestartet. Würm-Lindern hat dabei 11 Tore erzielt und nur drei Gegentore kassiert. Doch auch wir haben eine gute Truppe beisammen, die ihre Qualität in den ersten Spielen bereits unter Beweis gestellt hat. Es wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel, und wir werden Würm-Lindern keinesfalls unterschätzen. Am Ende wird wohl die Tagesform den Unterschied machen. Wir sind überzeugt, dass es ein sehr spannendes Duell wird – und wir hoffen, dass die Zuschauer ein richtig gutes Fußballspiel zu sehen bekommen. Wir freuen uns drauf und genau solche Spiele brauchen wir im Fußball – wir hätten sie am liebsten jede Woche.“
Auch Union-Trainer Sean King blickt mit Spannung auf die Partie: „Schon am 4. Spieltag ein Spitzenspiel. Aber ich muss sagen, das entscheidet ja noch nichts. Hätte mir gewünscht, dass wir erst später aufeinandertreffen. Dann wäre denke ich mehr Spannung drin. Aber trotzdem ist für mich Dynamo dieses Jahr der Topfavorit in der Liga. Qualitativ sehr gut besetzt. Dennoch brauchen wir uns nicht zu verstecken. Meine Mannschaft besitzt auch sehr gute Qualität. In dem Spiel wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Wir wollen natürlich aus Erkelenz was Zählbares mitnehmen. Wir freuen uns auf ein gutes Topspiel.“
Karken im Personalnotstand
Aufsteiger Karken erwartet mit Brachelen eine erfahrene A-Liga-Mannschaft. Trainer Frank Lehnen beschreibt die schwierige Lage seines Teams: „Nach dem glücklichen, aber nach der Rückrunde auch verdienten Aufstieg müssen wir versuchen, uns in dieser Klasse zurechtzufinden. Das heißt, uns schnellstmöglich an das höhere Tempo, aber auch an das körperbetontere Spiel anzupassen. Leider gelingt uns das bisher nur phasenweise. (…) Leider gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir extrem personell gebeutelt sind. (…) Diese langen Ausfälle sind für uns, mit unserem nicht zu breitem Kader, fast nicht auszugleichen. Aber wir hoffen natürlich alle, dass unsere überwiegend jungen Spieler an der Aufgabe wachsen und sie bestenfalls meistern.“
Brachelen reist mit vier Punkten im Gepäck an und könnte mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen.
Dremmen reist zum Schlusslicht
Schlusslicht Geilenkirchen wartet weiterhin auf den ersten Punkt und das erste Tor. Der Tabellenfünfte aus Dremmen geht als klarer Favorit ins Spiel. Trainer Kevin Jansen mahnt dennoch zur Vorsicht: „Geilenkirchen hat sich den Start sicherlich anders vorgestellt. Umso mehr wollen sie Sonntag im Heimspiel die ersten Punkte einfahren, da bin ich sicher. Meiner Meinung nach spiegelt die aktuelle Situation auch nicht die Qualität der Truppe wider. Sandor ist ein super Trainer und wird es uns definitiv schwer machen. (…) Mir ist wichtig, dass wir einfach an die Leistung der ersten beiden Spiele anknüpfen und weiter diszipliniert und engagiert arbeiten. Der Erfolg kommt dann nämlich zwangsläufig automatisch – auch im Spiel gegen Geilenkirchen.“
Weitere Duelle am Wochenende: