Spitzenspiel der Kickers Offenbach bei den Stuttgarter Kickers

Morgen, 19:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 19:00 live PUSH

Im Freitagsspiel treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen aufeinander. FSV Mainz 05 II will nach der 1:3-Niederlage in Göppingen zurück in die Erfolgsspur. Steinbach Haiger feierte zuletzt einen knappen 2:1-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers und hofft auf den nächsten Dreier, um im Kampf um die oberen Plätze mitzuhalten. ---

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt fuhr mit einem 2:0-Sieg in Gießen zuletzt wichtige Punkte ein. Walldorf hingegen kam gegen Hessen Kassel nicht über ein 2:2 hinaus. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich von den unteren Tabellenregionen abzusetzen. ---

Für Hessen Kassel wird die Lage nach dem 2:2 in Walldorf immer prekärer. Göppingen zeigte sich dagegen in guter Form und besiegte Mainz 05 II mit 3:1. Kassel muss zu Hause punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. ---

Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg FC Gießen FC Gießen 14:00 PUSH

Homburg steht nach dem spektakulären 3:3 gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC 08 Villingen unter Druck. Gießen musste eine 0:2-Niederlage gegen Frankfurt II hinnehmen und ist dringend auf Punkte angewiesen. Eine Niederlage könnte die Situation für Gießen im Kampf um den Klassenerhalt weiter verschärfen. ---

Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II FC 08 Villingen Villingen 14:00 live PUSH

Freiburg II enttäuschte bei der 3:0-Niederlage in Hoffenheim, will sich aber weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Villingen zeigte gegen Homburg zwar Moral, wartet aber weiter auf den ersten Auswärtssieg. Ein Erfolg für Freiburg wäre ein weiterer Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld. ---

Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 live PUSH

Tabellenführer TSG 1899 Hoffenheim II reist mit Rückenwind nach Bahlingen, nachdem die Mannschaft Freiburg II mit 3:0 bezwingen konnte. Der Bahlinger SC kämpfte sich zuletzt mit einem knappen 1:0-Sieg gegen SGV Freiberg aus der Abstiegszone. Gegen Hoffenheim wartet allerdings eine schwere Aufgabe. ---

Sa., 22.03.2025, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH

Barockstadt musste am vergangenen Spieltag eine deutliche 1:5-Niederlage gegen den FSV Frankfurt hinnehmen und will Wiedergutmachung betreiben. Freiberg setzte sich knapp mit 1:0 gegen Bahlingen durch und hat den Blick auf die Top 3 gerichtet. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie. ---

Nach dem 2:2 in Offenbach will Eintracht Trier zu Hause den Favoriten aus Frankfurt ärgern. Der FSV überzeugte mit einem 5:1-Erfolg gegen Barockstadt und liegt nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Hoffenheim. Ein Sieg könnte die Hessen an die Tabellenspitze bringen. ---