– Foto: Joachim Koschler

Spitzenspiel der Frauen-Regionalliga steigt beim SV Weinberg Frauen des SV Hegnach wollen die Spitze erobern

Bereits am 7.Spieltag kommt es zum Topduell Erster gegen Zweiter im fränkischen Aurach. Nur denkbar knapp scheiterte der SVW im 11m Schießen am SC Freiburg II in der Relegation um den 2.Liga Aufstieg. Gegen Champions League Teilnehmer Eintracht Frankfurt gab es kürzlich im DFB Pokal eine achtbare 0:7 Niederlage.

So., 16.10.2022, 14:00 Uhr SV 67 Weinberg Weinberg SV Hegnach SV Hegnach 14:00