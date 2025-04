Spitzenspiel der Bezirksliga Franken bei der TSG Öhringen

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Franken beginnt bereits am heutigen Donnerstagabend mit gleich acht Partien. Das Topspiel steigt in Öhringen, wo Tabellenführer TSG Öhringen den Dritten TG Böckingen empfängt. Auch im Tabellenkeller kommt es zu richtungsweisenden Duellen: Schlusslicht SC Amrichshausen reist zur SGM MassenbachHausen, während der Vorletzte SV Leingarten gegen den punktgleichen SV Wachbach antritt. Am Samstag schließt das Duell zwischen dem FSV Schwaigern und der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim den Spieltag ab.