Spitzenspiel der A-Junioren endet unentschieden

Am Samstag kam es bei herrlichem (Spät)Sommer Wetter zum Gipfeltreffen der Kreisliga Donau. Das Team von Trainer Mathias Holz empfing im heimischen Auwaldstadion die Schützlinge von Coach Oliver Osterhoff. Wie wichtig der Gegner das Spiel nahm, sah man darin, dass drei Spieler aus der 1. Mannschaft mit im Aufgebot standen. Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Teams, wobei sich im Laufe der ersten Halbzeit die überwiegende Zahl der Torszenen im Strafraum des Gastes abspielten. Insgesamt 5 mal rettete das Aluminium die JFG Holzwinkel vor einem höheren Rückstand. Lediglich Danny Klose versenkte den Ball in der 33. Minute zur 1:0 Führung für den FCL. Fast mit dem Halbzeitpfiff nutzte Niklas Rigel einen Torwartfehler aus und glich zum 1:1 aus. Ob hier ein Foul an dem Lauinger Keeper Paul Rutkowski vorausging, wurde auf dem Platz und von den Zuschauern heiß diskutiert, da er beim Sprung zum Ball von einem JFGler angegangen wurde. Da der Pfiff ausblieb, ging man mit dem Unentschieden in die Kabine. Das Resümee der ersten Hälfte: Der FCL ließ zu viele 100%ige Torchancen liegen, die JFG agierte extrem effektiv.

Zu Beginn der zweiten Hälfte begann der FCL wieder Druckvorschau und erspielte sich weitere Torchancen, wobei wiederum 2 mal nur das Aluminium getroffen wurde. Das druckvolle Spiel der Lauinger wurde aber dadurch belohnt, dass eine Flanke in den Strafraum von Torwart Jannis Fischer durch Stefan Karrer nur in die eigenen Maschen zum 2:1 geklärt werde konnte.

Ab der 60. Minute verloren die Lauinger Kicker den Zugriff und waren nicht mehr richtig im Spiel. Ungenaue Pässe und Abspielfehler taten ihr Übriges. Das Spiel verlagerte sich hauptsächlich in die Hälfte des Gastgebers. Das Resultat war ein sehenswerter Treffer (2:2) wiederum durch Riegel in der 71. Minute. Zum Ende gab es noch einen Aufreger, der auch die Tribünen zum Kochen brachte. Der sonst sehr überzeugend agierende Referee Badke übersah ein klares Handspiel eines JFG Akteurs auf der Torlinie. Der Pfiff blieb aus und somit die letzte Chance für den FC Lauingen zum Siegtreffer.

Unterm Strich boten beide Mannschaften den knapp 100 Zuschauern technisch anspruchsvollen Fußball mit hohem Unterhaltungswert. Holzwinkel war sehr effektiv im Nutzen der wenigen Torchancen - Lauingen war im Torabschluss zu ungenau und vergab zu viele Chancen.