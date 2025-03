Spitzenspiel daheim verloren

Das Spitzenspiel hielt was es versprochen hatte, die am frühen Abend mehr als 170 anwesenden Zuschauer sahen vom Anpfiff weg ein Duell zweier spielstarker Teams, die sich nichts schenkten. Die Eisernen hatten sich viel vorgenommen, überforderten den Gast mit einer Flut an Torchancen, die jedoch zweimal Tom Fränkel, Christoph Stein und Jannis Zimmermann in den ersten fünf Minuten nicht verwerten konnten. Ein erster Kulminationspunkt der Partie war der erneut verschossene Elfer von Toni Jurascheck und der direkt genutzte Konter der Nordler, die die entblößte Deckung der Mühlhäuser bestrafte und durch Santino Weiß mit der 0:1- Führung den Spielverlauf auf den Kopf stellte (14.). Der Elan der Gastgeber wurde dadurch nur angestachelt, denn die Unioner blieben am Drücker, drängten die Erfurter in deren Hälfte. Und belohnten sich für ihre Beharrlichkeit. Eine präzise Flanke von Lukas Franke vollendete Hasib Bascharyat per Kopf zum hoch verdienten Ausgleich-1:1 (31.). Das mannschaftliche Durchpusten war bei den Seipel-Schützlingen zu spüren, da holten die Gäste bei einem ihrer wenigen Gegenstöße die Mühlhäuser zurück in den Alarmzustand. Nach einer eigentlich geklärten Angriffsaktion der Erfurter bekam Unions Deckung den Ball nicht weg, Markus Walter nutzte das ünd überwand Torwart Damian Zamiar im Eins-gegen-eins Duell-1:2 (40.). „Das war natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, das wir Nord so zur erneuten Führung verhalfen haben“, schüttelte Unions sportlicher Leiter Andreas Petereit in der Halbzeitpause mit dem Kopf, ob der Tatsache, das seine Eisernen nach einer wirklich überzeugenden Leistung mit Rückstand in der Kabine saßen.

Als dann in Abschnitt zwei die Mühlhäuser erneut auf das Erfurter Tor stürmten und nach einer abgewehrten Ecke im direkten Gegenstoß durch Niklas Kiehm das 1:3 hinnehmen mussten, konnten es alle Unioner Fans kaum fassen, dass der Gegner mit vier Angriffen dreimal erfolgreich war, während die Platzherren Chancenwucher betrieben (58.). Die Seipel-Truppe bewies Moral, zeigte sich unbeeindruckt. Nach einer Dreifach-Chance von Fränkel und Stein konnte Tom Fränkel den dritten Versuch am sehr starken Nord-Keeper Marek Adamiec im Netz unterbringen-2:3 (62.). Die Eisernen blieben dran, bearbeiteten die Gäste mit viel Laufarbeit und Ballbesitz, doch scheiterten im, weiteren Verlauf mit ihren Abschlüssen am überragenden Erfurter Schlussmann. „Man kann unseren Unionern nur einen Vorwurf machen, das sie aus der Vielzahl an Torgelegenheiten nicht mehr daraus machte. Von der Fitness her und dem Einsatzvermögen haben die Jungs alles gegeben, nie nachgelassen, mit gefühlt 70 Prozent Ballbesitz war das ein dominanter Auftritt“ , so Petereit. „Ich lobe mein Team nach einer Niederlage sonst nicht, aber ihr ist von der Einstellung her nichts nachzusagen. Wir verlieren, weil wir uns bei den Gegentoren naiv verhalten, uns vorne zwei, drei Treffer zu wenig erzielten“, so Trainer Andreas Seipel. Unter dem Strich war die Enttäuschung groß, dass sich die Überlegenheit nicht im Ergebnis widerspiegelte. So verlieren die Kreisstädter im neuen Jahr nach zwei verlorenen Heimspielen den Anschluss an die Tabellenspitze.