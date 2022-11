Spitzenspiel bringt Tabellenführung

Von der ersten Minute an spielten beide Teams einen schnellen und kampfbetonten Fußball. Viele Freistöße und 7 gelbe Karten sind dafür ein Beleg, wie sehr jedes Team gewinnen wollte. Das Spiel war aber zu keiner Zeit unfair. Allach traf das Kreuzeck, Dachau den Pfosten - das erste Tor war aber Allach vorbehalten. Über einen schnellen Gegenstoß konnte unser rechter Verteidiger Roco mit einen schönen Lüpfer vollenden. Kurz danach Uli Fries: Er läuft beim Freistoß an, zirkelt den Ball links um die Mauer und dann am Keeper vorbei ins Tor - 2 : 0. Dachau hatte mit Christian Doll auch einen Freistoß in sehr aussichtsreicher Position, der - für Allach gut - nicht reinging. So ging es dann in die Halbzeitpause.

Das heutige Spiel zwischen der Allacher Ersten und 1865 Dachau II war ein echtes Schmankerl und hat alle Erwartungen in dieses Spitzenspiel erfüllt. Die Voraussetzungen konnten nicht besser sein: Tolles Teambuilding der Allacher Mannschaft am Samstag beim Bowlen, Erster gegen Dritter, nur 1 Punkt voneinander getrennt, super Wetter und gut gefüllte Ränge.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch offener. Von den Chancen her hätte Allach schon höher führen müssen. Der Dachauer Keeper hat aber top performt und die Allacher Stürmer fast zum Verzweifeln gebracht. Es kam wieder mal so wie´s kommen musste - nach Vorlage von Manuel Stang gelang Dachau der Anschlusstreffer. Die Schlussoffensive wurde noch intensiver, brachte aber kein weiteres Tor. Das Spiel wurde dann - zur Erleichterung der Allacher Fans - in der 96.-ten Minute vom guten Schiedsrichter abgepfiffen.

Ergebnis: 2 zu 1 gegen einen stark auftretenden Gegner aus Dachau und dem - meiner Meinung nach - bisher bestem gegnerischen Team!

Am Sonntag den 13.11.2022 treten wir auswärts um 13:00 Uhr beim VfR Garching II an, der am heutigen Wochenende gegen SV Sulzemoos drei Punkte eingefahren hat. Also - aufgepasst, Garching II ist wahrscheinlich topmotiviert. Für uns in Allach also eine neue Aufgabe, die wir in der Trainingswoche wieder diszipliert angehen werden. Ziel: Tabellenspitze verteidigen.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer