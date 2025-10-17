Spitzenspiel-Bilanz spricht für den SV Budberg

Seit dem vergangenen Wochenende steht der SV Budberg wieder auf Tabellenplatz eins in der Landesliga. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Tim Wilke im Gipfeltreffen den noch unbesiegten, ersten Verfolger VfB Bottrop. Die Spitzenspiel-Bilanz der vergangenen zweieinhalb Jahre spricht für die Rheinberger. Ein Rückblick.

Vor einer wahnsinnigen Bezirksliga-Kulisse und mit lautstarker Fan-Unterstützung im Rücken legte der SVB am 14. Mai 2023 unter Flutlicht im Hubert-Houben-Stadion von Viktoria Goch den Grundstein für die Landesliga-Rückkehr. Marc Anders parierte einen Elfmeter, Moritz Paul schoss beim 1:0-Sieg das goldene Tor. Eine Woche später war die Meisterschaft und damit nach zehn Jahren die Rückkehr in die sechsthöchste Spielklasse perfekt.

Am vierten Spieltag der zweiten Landesliga-Saison kam der VfB Bottrop im Herbst 2024 als ungeschlagener Spitzenreiter in den Scania-Sportpark. Die Gastgeber drehten einen Rückstand durch zwei späte Treffer von Florian Mordt und Paul. Der SVB schloss damals zum punktgleichen Spitzenreiter GSV Moers auf. Das Rückspiel in Bottrop ging mit 1:5 verloren.



Tumult gegen Meister

Anfang Oktober 2024 führte der SV Budberg zu Hause durch die Treffer von Mike Terfloth und Paul mit 2:0 und sah gegen BW Dingden schon wie der sichere Sieger aus, kassierte in der sechsten Minute der Nachspielzeit allerdings noch den bitteren Ausgleich.

Beim anschließenden Jubel des späteren Meisters und Oberliga-Aufsteigers kam es zum Ende noch zu einem Aufreger, als Abwehrhüne Michael Leyking SVB-Coach Tim Wilke per Bodycheck zu Boden drückte und wegen einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz flog. Bei der 0:3-Rückspielpleite war Dingden die Meisterschaft schon nicht mehr zu nehmen.

Sieg gegen Ex-Nationalspieler

Eine Woche später standen die Budberger nach dem 2:0-Sieg und einem Paul-Doppelpack gegen BW Mintard wieder ganz vorne. Die Mülheimer waren vor dem Spieltag noch auf Rang eins und wurden damals noch von Ex-Nationalspieler David Odonkor trainiert. Im März fuhren die Weiß-Schwarzen ohne Punkte aus dem Ruhrgebiet nach Hause (1:3).



Aufsteiger besiegt

Und auch gegen den zweiten Oberliga-Aufsteiger blieb die Wilke-Elf auf eigenem Kunstrasen in der ersten Jahreshälfte der Saison 2024/2025 ungeschlagen. Florian Mordt und Paul trafen beim 2:0-Erfolg über Union Frintrop. Nach der 1:2-Niederlage bei den Adlern im Mai 2025 waren sämtliche Aufstiegsträume am Ende einer enttäuschenden Hinrunde zerplatzt.



Heimstärke

Die Parallelen zur erfolgreichsten Spielzeit der Vereinsgeschichte sind unverkennbar. Budberg kam mit 22 von 27 möglichen Punkten aus neun Spielen erneut stark aus den Startlöchern und hat sich in der Vergangenheit in Spitzenspielen zumindest im Scania-Sportpark stark präsentiert.



Ausblick

Großartig heißmachen muss Erfolgscoach Tim Wilke seine Spieler nicht. Der Trainer sieht den kommenden Gegner mit Ausnahmespieler Raphael Steinmetz, der einst für Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga spielte, als einen der Top-Favoriten auf den Oberliga-Aufstieg.

„Die Bottroper spielen Erwachsenen-Fußball mit viel Tempo und Qualität“, so der Coach. Der Tabellenführer aus Budberg will auf seine Stärken im Pressing und in den körperlichen Zweikämpfen setzen. „Wir wollen kompakt sein und Akzente setzen. Das starke Flügelspiel gilt es, konsequent zu verteidigen“, unterstreicht Wilke. Bis auf den verletzten Niklas Ueberfeld kann er am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen.