– Foto: Simone Kochanek

Spitzenspiel beim TSV Wiesental Neuer Spitzenreiter Neuthard gastiert in Wiesental +++ zwei Spiele heute Abend +++ Stettfeld muss morgen nach Karlsdorf

Bereits heute Abend startet der elfte Spieltag der Kreisliga mit zwei Partien. Mingolsheim erwartet Rheinhausen und Philippsburg trifft auf den FV Wiesental. Morgen gastiert Stettfeld dann in Karlsdorf, während das Spitzenspiel am Sonntag stattfindet: Dann trifft der TSV Wiesental auf den FV Neuthard.

Die erste Saisonniederlage gab es für den TSV Wiesental in Karlsdorf. Obwohl der TSV zur Pause noch führte, brachten zwei späte Gegentore die bisher ungeschlagenen Schützlinge von Tim Ronecker auf die Verliererstraße. „Sehr ekliges Spiel. Wenig Fußball, viel Kampf, viele Unterbrechungen. Wir müssen in der zweiten Halbzeit ‚einfach‘ das 2:0 nachlegen, dann gewinnen wir auch dieses Spiel. Wir hatten vier gute Einschussmöglichkeiten, konnten aber leider keine Chance verwerten. Dann bekommen wir zwei Eckballgegentore, die wir so nicht bekommen dürfen, zumindest das 2:1“, kommentierte der Spielertrainer das 1:2.

Trotzdem mischt der TSV unverändert vorne mit, wie er mit einem Schmunzeln anmerkt: „Komischerweise verlieren wir ein Spiel, haben aber trotzdem noch ein absolutes Spitzenspiel am Wochenende.“ Die Vorfreude auf das Heimspiel gegen Neuthard ist jedenfalls groß bei Ronecker: „Wir freuen uns darauf und werden versuchen unsere Heimserie zu halten.“ Zwar verlor der FV Neuthard die zweite Halbzeit in Rheinhausen, doch dank des 3:0-Vorsprungs aus Durchgang eins gingen die Punkte an den FVN. Christian Viola fasste die Geschehnisse folgendermaßen zusammen: „Wieder ein Sieg in der Fremde gegen einen Gegner, der es weiß, wie man einem anderen Team das Leben schwer macht, und dann noch auf einem Platz der alles andere als leicht zu bespielen war. Wir mussten uns erst auf die Platz Verhältnisse eingewöhnen, doch dann kamen wir immer besser ins Spiel und gingen auch verdient mit 3:0 in die Pause. Doch anstatt nachzulegen und den Deckel drauf zu machen, schalteten wir nach der Pause drei Gänge zurück und kassierten den Anschlusstreffer. Ich sage mal so: Wir hätten einen ruhigen Sonntagnachmittag haben können nach der 3:0-Führung, doch es kam anders, weil Rheinhausen sich nie aufgab und bis zum Schluss kämpfte. Unterm Strich haben wir die drei Punkte aber verdient mit nach Hause genommen.“

Auch am kommenden Wochenende ist der FVN auswärts gefordert, dieses Mal beim TSV Wiesental. Viola will im Spitzenspiel die erst gewonnene Tabellenführung behalten: „Wieder ein Auswärtsspiel, diesmal gegen TSV Wiesental. Das wird für mich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht ganz zu Unrecht da oben stehen. Die Tabellenspitze wollen wir natürlich dort verteidigen, auch wenn es sehr schwer wird. Doch mit der richtigen Einstellung und vielleicht der einen oder anderen glücklichen Szene auf unserer Seite dann sollte das eine lösbare Aufgabe geben. Wir fahren zum TSV Wiesental, um drei Punkte zu holen und nicht mit leeren Händen zurückzufahren.“ PROGNOSE:

Wiesental muss nach der ersten Niederlage gegen Neuthard, das mit vier Siegen in Folgen und der eroberten Tabellenführung anreist, ran. Mag das für den FVN sprechen, lässt sich ansonsten kein Favorit aus der tabellarischen Situation ableiten.

Die erste Saisonniederlage musste in Neudorf hinnehmen. Zum 0:1 hätte es laut Moritz Neuburger gewiss nicht kommen müssen: „Wir durchlebten in allen Belangen einen ziemlich gebrauchten Sonntag. Vor Spielbeginn meldeten sich zwei Spieler krank, weshalb wir nur zwei Auswechselspieler dabei hatten. Verletzungsbedingt mussten wir bereits nach 20 Minuten beide Wechsel tätigen und konnten im späteren Spielverlauf keine frischen Kräfte mehr bringen. Zusätzlich verloren wir unser erstes Spiel ziemlich unglücklich. Wir starteten gut in die Partie und erspielten uns ein paar gute Möglichkeiten, in der Defensive standen wir sicher und ließen außer einem Distanzschuss nichts zu. Sicherlich war die fragliche Aktion des Linienrichters dafür verantwortlich, dass wir nicht mit einer Führung in die Pause gingen. Bei einem Zweikampf an der Außenlinie hob der Linienrichter auf der gegenüberliegenden Seite seine Fahne, sodass sein Schirikollege wohl dachte, dass es Abseits sei. Später stellte sich heraus, dass er die Fahne hob, weil er ein Foul über 50 Meter erkennen konnte. Ärgerlich, da sein Schirikollege weiterlaufen ließ und nur wegen ‚Abseits‘ abpfiff. So gingen wir mit einem 0:0 zur Pause. In der zweiten Halbzeit legten wir gut los und hatten direkt zwei glasklare Chancen, von denen wir einfach eine machen müssen. Ich denke, wenn wir mit 1:0 in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel, weil Neudorf aufmachen muss und wir eventuell sogar nachlegen können. Im Anschluss kombinierte sich Neudorf einmal schön durch unsere Reihen, sodass wir uns nur mit einem Foul im Strafraum zu helfen wussten – der fällige Strafstoß wurde verwandelt und wir schafften es anschließend nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, weshalb unsere erste Saisonniederlage somit besiegelt war. Unter Strich ist es eine unnötige und vermeidbare Niederlage gewesen, da Neudorf eigentlich nicht viel wollte und sich keine wirklichen Chancen erspielte und wir auf der Gegenseite unsere Chancen nutzen müssen.“

Damit war der TuS nur kurz an der Tabellenspitze und ist nun erster Verfolger. In dieser Position erwartet man den TSV Rheinhausen. „Nun treffen wir auf unseren langjährigen Coach und Freund, der nun die Jungs aus Rheinhausen trainiert“, spricht Neuburger von einem besonderen Spiel, auf das er folgendermaßen schaut: „Rheinhausen braucht dringend Punkte und wird rennen, kämpfen und versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Zusätzlich wird der Coach die richtigen Worte und Spielidee gegen uns finden. Unabhängig vom Gegner ist tatsächlich unser Kader das größte Problem für die kommenden Wochen. Da sich nun noch die zwei Verletzten von Neudorf in unsere Verletztenliste einreihen, haben wir aktuell sieben verletzte Spieler, die uns nicht mehr helfen können, Urlaub und Krankheit lassen das Fass dann überlaufen. Nichtsdestotrotz werden wir elf starke Jungs auf den Platz bekommen und im heimischen Stadion wie gewohnt alles geben. Wir wollen zuhause weiterhin ungeschlagen bleiben und freuen uns auf das nächste Flutlichtspiel.“ Schon die vierte Niederlage in Reihe gab es für den TSV Rheinhausen gegen Neuthard. „Die Situation ist im Moment nicht einfach. Ich denke, die erste halbe Stunde war das Spiel ausgeglichen. Dann machen wir eben diesen einen vermeidbaren Fehler und bekommen das 0:1. Dann verlässt uns für kurze Zeit die Konzentration für das Wesentliche und wir kriegen in kurzer Zeit noch einmal zwei vermeidbare Tore. Da wird’s dann natürlich, auch wenn das Aufbäumen nach der Halbzeit noch einmal hoffen ließ, schwer das Spiel zu drehen. Trotzdem gab es gute Ansätze, die wir für uns hoffentlich besser ausspielen, damit der Erfolg zurückkehrt“, berichtete Andreas Schmidt vom 3:5 gegen den neuen Tabellenführer.

Leichter werden die Aufgaben für den TSV indes nicht. Das weiß auch Schmidt: „Das nächste Spiel ist natürlich nicht einfacher. Wir spielen gegen den TuS Mingolsheim, der, wenn alle gesund bleiben, für mich der Top-Favorit für die Meisterschaft ist. Wenn wir es endlich mal schaffen, keine einfache Fehler zu produzieren, können wir sicher für eine Überraschung sorgen, allerdings muss wirklich alles passen.“ PROGNOSE:

Trotz der ersten Saisonniederlage ist der TuS Mingolsheim beim Duell mit seinem früheren Coach Andreas Schmidt klarer Favorit. Ein Punkt für die Gäste wäre eine Überraschung.

Als erste Mannschaft konnte der FC Karlsdorf den TSV Wiesental bezwingen. „Der TSV war, wie erwartet, eine harte Nuss. Ich glaube, dass die Zuschauer ein tolles Spiel zu sehen bekamen. Beide Mannschaften versuchten, früh zu pressen und somit den Spielfluss früh zu unterbinden. Dennoch schafften es beide Mannschaften, sich immer wieder gut durchs Mittelfeld zu kombinieren. Da hat man gesehen, dass Wiesental zurecht in den Top Drei der Liga steht. Das ist schon eine unfassbare Qualität, die die Wiesentaler auf den Platz bringen. Dennoch haben wir gut dagegengehalten und uns ebenfalls Torchancen erspielt. Der Gegentreffer fiel dann mit dem Halbzeitpfiff. Eigentlich redet man ja hier von einem ungünstigen Zeitpunkt, aber die Körpersprache meiner Spieler zeigte ein anderes Bild. In den Augen jedes einzelnen konnte man erkennen, dass sie das Spiel noch drehen wollen. So stemmten wir uns die gesamte zweite Halbzeit gegen die mögliche Niederlage. In den letzten zehn Minuten warfen wir dann endgültig alles nach vorne und versuchten es mit der Brechstange. Sinnbildlich hierfür ist, dass wir beide Tore nach einer Ecke erzielten. Die Freude war natürlich grenzenlos“, war Maximilian Löchner sehr zufrieden, schob aber noch einen etwas relativierenden Satz nach: „Fairerweise muss ich allerdings sagen, dass das Spiel keinen Sieger verdient gehabt hätte.“

Mit zwei Siegen im Rücken erwarten die Karlsdorfer nun den nächsten TSV – dieses Mal den aus Stettfeld. Löchner will auch hier Punkte holen: „Spiele gegen Stettfeld waren in der Vergangenheit immer knappe Spiele. Letzte Saison trennten wir uns zweimal 2:1 mit jeweils dem besseren Ende für das Auswärtsteam. Wir behalten auch in diesem Match unsere Zielrichtung bei und möchten auch gegen Stettfeld wieder dreifach punkten.“ In der Schlussphase geriet der TSV Stettfeld gegen Philippsburg in Rückstand, konnte den aber noch egalisieren. Somit bilanzierte Elvis Karam ein in seinen Augen gerechtes Remis: „Über 90 Minuten betrachtet war es meiner Meinung nach ein gerechtes Unentschieden. Die erste Halbzeit geht an den SVP und die zweite Halbzeit klar an uns. Wir haben 60 Minuten in Unterzahl gespielt, das haben die Jungs super gemacht. Gemeinsam top verteidigt und nach vorne einige gute Chancen herausgespielt.“

Nun geht der TSV in einen schweren Vorrundenendspurt. Die erste Etappe bestreitet man in Karlsdorf. „In den letzten drei Spielen der Vorrunde haben wir dicke Brocken vor uns. Karlsdorf spielt bisher eine sehr starke Saison und hat mit dem Sieg letzte Woche nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und wenn wir das am Samstag auf den Platz bekommen, dann ist für uns was drin“, so Karam. PROGNOSE:

Zehn Punkte mehr hat der FC Karlsdorf als Stettfeld und deshalb liegt die Favoritenrolle aktuell beim Gastgeber. Leichte Beute sind die Stettfelder aber keinesfalls.

Spät führte der SV Philippsburg in Stettfeld,, aber durch das noch spätere Gegentor musste sich der Aufsteiger mit einem Punkt zufrieden geben. „Es war ein ausgeglichenes Spiel in meinen Augen. Trotzdem: Wenn du in der 82. Minute in Führung gehst, musst du das Spiel nach Hause schaukeln“, trauerte Taylan Kurt dem knapp verpassten Sieg durchaus ein wenig hinterher.

Nun geht es für den SVP in das Duell mit dem FV Wiesental. Kurt dazu: „Uns erwartet am Freitagabend ein spielstarker Gegner. Wir werden zuhause auf jeden Fall alles dafür tun, um zu gewinnen.“ Einen gerade in der zweiten Halbzeit klaren Sieg fuhr der FV Wiesental gegen Menzingen ein. „Mit den ersten 45 Minuten war ich nicht so ganz zufrieden, obwohl wir den Gegner im Griff hatten. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit zu viele einfache Ballverluste und sehr wenig Tempo in unserem Spiel. Nach der Pause haben wir das alles besser gemacht und in der Höhe verdient gewonnen“, zeigte sich Resul Polat mit der Leistungssteigerung und dem daraus resultierenden 4:0 letztlich zufrieden.

An die letzten 45 Minuten will Wiesentals Coach auch in Philippsburg anknüpfen: „Wir fahren nach Philippsburg, um dort zu gewinnen. Mit der Einstellung der letzten zweiten Halbzeit bin ich mir sicher, dass wir gewinnen. Wir müssen auch Woche für Woche an unser Limit gehen, das sage ich auch jede Woche. Wir möchten einfach ein sauberen Fußball spielen, das sollte auch unser Ziel am Freitag sein.“ PROGNOSE:

Fast doppelt so viele Punkte wie Philippsburg weist der FV Wiesental auf. Da der SVP auch nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holen konnte, scheinen die Gäste favorisiert. Leicht wird es für den FVW aber auf keinen Fall.

Eine gerade nach der Pause deutliche Niederlage kassierte der SV Menzingen beim FV Wiesental. Die Gründe für das 0:4 benannte Daniel Kaiser folgendermaßen: „Wie auch schon die Wochen vorher mussten wir auf eine Reihe von Spielern verzichten, die man unter dem Strich einfach nicht gleichwertig ersetzen kann. Das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Wiesental ist ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Glückwunsch an meinen Ex-Verein: ein verdienter Sieg.“

Somit dauert die Durststrecke des SVM an. Gegen Schlusslicht Weiher würde der erste Sieg seit Wochen Luft verschaffen, wie Kaiser weiß: „Jetzt sind wir gegen den FC Weiher gefordert ein positives Ergebnis zu erzielen. Wir müssen Tugenden an den Tag legen, die im Abstiegskampf gebraucht werden, auch wenn uns am Sonntag wieder einige Spieler fehlen werden. Der FC Weiher hat bisher immer knappe Ergebnisse erzielt, deshalb sind wir gewarnt und werden alles versuchen, dieses Sechs-Punkte-Spiel für uns zu entscheiden.“ 1:3 lautete das Derbyergebnis gegen Ubstadt aus FCW-Sicht, der erhoffte Erfolg gelang also nicht. „Leider gingen die Punkte im Derby an Ubstadt. Wenn ich das Spiel Revue passieren lasse, dann muss man klar sagen, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich entscheiden müssten. Wir hatten wirklich einige gute Gelegenheiten, die wir nicht genutzt haben. Sowas wird dann eben bestraft – in unserem Fall dann so, dass wir ein Gegentor bekommen, welches aus dem Nichts entsteht. Der gegnerische Stürmer köpft den Ball mehr oder weniger Richtung Eckfahne, ein Mitspieler bekommt den Ball an die Hacke und der Ball fliegt im hohen Bogen ins Tor, wobei unser Torwart durch die Richtungsänderung komplett auf dem falschen Fuß erwischt wird und keine Chance mehr hat. Wenn man unten steht, dann hat man leider oftmals Pech, wobei uns das jetzt schon einige Male passiert ist“, berichtete Matthias Örum vom Spiel.

Auch Weiher wartet seit Wochen auf einen Sieg. Dementsprechend wichtig ist der Auswärtsauftritt in Menzingen. „Jetzt gehts nach Menzingen zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel für uns. Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis und ich bin guter Dinge, dass wir was Zählbares mitnehmen werden. Die Runde ist noch sehr lang, aber wir müssen langsam anfangen zu Punkten, damit der Abstand zu den anderen Mannschaften nicht noch größer wird. Hierfür brauchen wir eine geschlossene Mannschaftsleistung und müssen einfach noch gieriger werden, Tore zu erzielen, vor allem aber auch, sie zu verhindern“, so Örum. PROGNOSE:

Nur einen Zähler holten beide Teams aus den letzten sechs Partien. Zwar liegen die Menzinger noch zwei Punkte vor Weiher, doch ein Favorit ist nicht auszumachen. Wer die größere Leidenschaft auf den Platz bringt, wird den ersten Sieg nach Wochen holen. Möglich erscheint aber auch ein Remis - das keinem Team wirklich hilft.

Drei wichtige Punkte holte sich der FV Ubstadt beim Lokalduell in Weiher. „Das war ein erfolgreiches Derby. Wir hatten das letzte Heimspiel verloren, Weiher aber gegen ein starkes Forst gepunktet. Deshalb kamen die Gäste mit Selbstbewusstsein. Emotionen sind im Derby normal, aber meine Jungs haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich auf das Wesentliche konzentriert. Wer die Grundordnung verliert oder ein zu hohes Risiko geht, für den wird es schwierig. Das war mein Eindruck am Anfang. Weiher kam nach der Pause mit vier Offensiven raus und ging großes Risiko. Das hätte sicher auch klappen können. Aber wir haben das sehr gut gemacht und wenig zugelassen. Gerade das 2:0 von Marcel Matic war super gemacht. Ich kenne Yannick Merz seit vielen Jahren, das ist ein super Torhüter. Umso größer ist das 2:0 zu bewerten. Kurz vor dem Ende hat Weiher noch getroffen, der Anschluss war ein sehr schönes Tor. Wir haben da etwas geschlafen, aber der Ball wurde schön in den Winkel gehauen. Wir haben jedoch gleich die Antwort gehabt und den entscheidenden Stoß gesetzt. Insgesamt war ich sehr zufrieden, was meine Spieler in der Disziplin geleistet haben. Das ist der Gradmesser jetzt, an dem Spiel werde ich die Jungs bemessen. Auch ohne mich, der ich im Krankenbett war, haben die Jungs super gearbeitet. Das Training war weitgehend selbst organisiert und zeigt den guten Charakter meine Mannschaft“, war Hartmut Kaufmann mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Damit hat sich der FVU eine stabile Position im Mittelfeld erarbeitet – ein gutes Stück vor dem nächsten Gegner. „Odenheim steht hinter uns, wir sind aktuell stabil im Mittelfeld. Vielleicht haben wir etwas weniger Druck, aber ich will gar nicht auf die Tabelle schauen“, nimmt Kaufmann nur einen kurzen Blick auf die Situation, um die dann aber zur Seite zu stellen: „Alles andere entwickelt sich aus dem Spiel, alles andere lasse ich auch gar nicht gelten. Wir sind uns unserer Aufgabe bewusst und haben Respekt vor dem Gegner. Für uns ist es wichtig, bei Spielbeginn hochkonzentriert zu sein. Wir müssen respektvoll dem Gegner begegnen und uns auf uns zu konzentrieren.“ Eine weitere Niederlage gab es für den FC Odenheim gegen Forst. 0:3 unterlag der FCO der Germania und bleibt deshalb auch Vorletzter.

Trotzdem ist in der engen zweiten Tabellenhälfte noch nichts verloren für den FCO. Mit einem Sieg könnte die Elf von Luca Hodecker bis auf zwei Punkte an den nächsten Gegner heranrücken. Daher werden sich die Odenheimer gut auf die wichtige Partie vorbereiten. PROGNOSE:

Ubstadt mag tabellarisch leicht favorisiert sein, doch auf dem Platz dürfte es (noch) enger zugehen. In einer offenen und umkämpften Partie ist der Ausgang ungewiss.

