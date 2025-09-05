 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Spitzenspiel beim TSV Pfedelbach, Aufsteiger wollen erste Punkte

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Die Tabelle nach zwei Spieltagen der Bezirksliga Franken zeigt klare Verhältnisse: Aramäer Heilbronn, Sportfreunde Lauffen und TG Böckingen stehen mit voller Punktzahl an der Spitze, dicht gefolgt von FSV Friedrichshaller SV und TSV Pfedelbach. Ganz unten kämpfen mehrere Aufsteiger und Abstiegskandidaten noch um die ersten Punkte. Der 3. Spieltag verspricht spannende Begegnungen zwischen Topteams, aber auch entscheidende Spiele für die Teams im Tabellenkeller.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00live

Pfedelbach (6 Punkte, Platz 5) trifft auf Böckingen (6 Punkte, Platz 3). Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen ihre Serie fortsetzen. Für Böckingen geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenreitern zu halten, Pfedelbach will sich im oberen Drittel festsetzen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00

Lauffen (6 Punkte, Platz 2) empfängt Untergriesheim (3 Punkte, Platz 8). Lauffen ist weiterhin ohne Gegentor und will die Tabellenführung festigen. Untergriesheim hofft auf den zweiten Saisonsieg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
15:00live

Union Heilbronn (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Erlenbach (0 Punkte, Platz 15). Die Gastgeber wollen ihre weiße Weste bewahren, während Erlenbach dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00

Botenheim (0 Punkte, Platz 16) empfängt Mulfingen/Hollenbach (0 Punkte, Platz 11). Beide Teams warten noch auf den ersten Sieg der Saison, was die Partie zu einem direkten Kellerduell macht.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
15:00

Sindringen/Ernsbach (3 Punkte, Platz 9) trifft auf Schwaigern (3 Punkte, Platz 7). Beide Mannschaften konnten bisher einen Sieg einfahren und wollen den positiven Trend bestätigen, um sich aus dem unteren Mittelfeld abzusetzen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
15:00

Stetten/Kleingartach (3 Punkte, Platz 10) empfängt die Tabellenführer Aramäer Heilbronn (6 Punkte, Platz 1). Aramäer wollen ihre makellose Bilanz fortsetzen, Stetten/Kleingartach hofft, die Spitzenteams zu ärgern.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
15:00

Neuenstein (0 Punkte, Platz 14) trifft auf Markelsheim/Elpersheim (0 Punkte, Platz 13). Beide Teams stehen noch ohne Punkte da und kämpfen im direkten Duell um den ersten Erfolg.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
15:30

Friedrichshaller SV (6 Punkte, Platz 4) empfängt Wachbach (0 Punkte, Platz 12). Die Gastgeber wollen ihre weiße Weste ausbauen und sich in der Spitzengruppe festsetzen, während Wachbach versucht, den ersten Punkt der Saison zu holen.

05.9.2025, 09:00 Uhr
Timo Babic