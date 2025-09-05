Spitzenspiel beim TSV Pfedelbach, Aufsteiger wollen erste Punkte

Die Tabelle nach zwei Spieltagen der Bezirksliga Franken zeigt klare Verhältnisse: Aramäer Heilbronn, Sportfreunde Lauffen und TG Böckingen stehen mit voller Punktzahl an der Spitze, dicht gefolgt von FSV Friedrichshaller SV und TSV Pfedelbach. Ganz unten kämpfen mehrere Aufsteiger und Abstiegskandidaten noch um die ersten Punkte. Der 3. Spieltag verspricht spannende Begegnungen zwischen Topteams, aber auch entscheidende Spiele für die Teams im Tabellenkeller.
Pfedelbach (6 Punkte, Platz 5) trifft auf Böckingen (6 Punkte, Platz 3). Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen ihre Serie fortsetzen. Für Böckingen geht es darum, den Kontakt zu den Spitzenreitern zu halten, Pfedelbach will sich im oberen Drittel festsetzen.
Lauffen (6 Punkte, Platz 2) empfängt Untergriesheim (3 Punkte, Platz 8). Lauffen ist weiterhin ohne Gegentor und will die Tabellenführung festigen. Untergriesheim hofft auf den zweiten Saisonsieg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.
Union Heilbronn (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Erlenbach (0 Punkte, Platz 15). Die Gastgeber wollen ihre weiße Weste bewahren, während Erlenbach dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.
Botenheim (0 Punkte, Platz 16) empfängt Mulfingen/Hollenbach (0 Punkte, Platz 11). Beide Teams warten noch auf den ersten Sieg der Saison, was die Partie zu einem direkten Kellerduell macht.
Sindringen/Ernsbach (3 Punkte, Platz 9) trifft auf Schwaigern (3 Punkte, Platz 7). Beide Mannschaften konnten bisher einen Sieg einfahren und wollen den positiven Trend bestätigen, um sich aus dem unteren Mittelfeld abzusetzen.
Stetten/Kleingartach (3 Punkte, Platz 10) empfängt die Tabellenführer Aramäer Heilbronn (6 Punkte, Platz 1). Aramäer wollen ihre makellose Bilanz fortsetzen, Stetten/Kleingartach hofft, die Spitzenteams zu ärgern.
Neuenstein (0 Punkte, Platz 14) trifft auf Markelsheim/Elpersheim (0 Punkte, Platz 13). Beide Teams stehen noch ohne Punkte da und kämpfen im direkten Duell um den ersten Erfolg.
Friedrichshaller SV (6 Punkte, Platz 4) empfängt Wachbach (0 Punkte, Platz 12). Die Gastgeber wollen ihre weiße Weste ausbauen und sich in der Spitzengruppe festsetzen, während Wachbach versucht, den ersten Punkt der Saison zu holen.
