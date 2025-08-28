Spitzenspiel beim TSV Oberensingen, FC Esslingen will ersten Punkt

Am vierten Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen spannende Begegnungen auf dem Programm, in denen vor allem die Tabellenführer TSV Berg und Young Boys Reutlingen ihre Positionen behaupten wollen. Auch die Aufsteiger FSV Waiblingen, TSV Weilimdorf und FC Esslingen suchen nach Punkten, um den Anschluss zu halten, während die Absteiger aus der Vorsaison weiterhin um Stabilität kämpfen.
---
Die Young Boys Reutlingen reisen als Tabellenzweiter (11:7 Tore, 9 Punkte) nach Tübingen. Die TSG Tübingen hat bislang ausgeglichene Bilanz (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 4:6 Tore, 4 Punkte). Ein Duell Offensivkraft gegen solide Abwehr.
---
FSV Waiblingen (Aufsteiger) konnte nach zwei Spielen einen Sieg und eine Niederlage verbuchen (5:3 Tore, 3 Punkte). Calcio Leinfelden-Echterdingen (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:4 Tore, 4 Punkte) möchte den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen.
---
Spitzenreiter TSV Berg (13:2 Tore, 9 Punkte) reist zum TSV Oberensingen (2 Siege, 1 Niederlage, 9:4 Tore, 6 Punkte). Der Tabellenführer gilt als Favorit, doch Oberensingen kann mit Heimvorteil selbst ein hohes Tempo gehen.
---
SSV Ehingen-Süd (6:3 Tore, 5 Punkte) tritt bei den Sportfreunden Dorfmerkingen an, die bislang nur einen Punkt auf dem Konto haben (0:6 Tore, 1 Punkt). Ehingen-Süd ist klarer Favorit in diesem Duell.
---
Beide Teams liegen im Mittelfeld: VfR Heilbronn (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 8:8 Tore, 4 Punkte) empfängt SV Fellbach (1 Sieg, 1 Niederlage, 7:6 Tore, 3 Punkte). Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
---
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:2 Tore, 4 Punkte) tritt gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall an (0 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 1:9 Tore, 1 Punkt). Der Heimvorteil dürfte entscheidend sein.
---
FC Esslingen (5:16 Tore, 0 Punkte) trifft auf TSV Weilimdorf (Aufsteiger, 9:10 Tore, 3 Punkte). Esslingen benötigt dringend Punkte, um den Negativlauf zu stoppen.
---
VfB Friedrichshafen (Aufsteiger, 1:5 Tore, 1 Punkt) empfängt den Dritten FC Holzhausen (8:0 Tore, 7 Punkte). Holzhausen reist als Favorit an und will die Tabellenführung unter Druck setzen.
__________________________________________________________________________________________________
