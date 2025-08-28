 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

Spitzenspiel beim TSV Oberensingen, FC Esslingen will ersten Punkt

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Am vierten Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen spannende Begegnungen auf dem Programm, in denen vor allem die Tabellenführer TSV Berg und Young Boys Reutlingen ihre Positionen behaupten wollen. Auch die Aufsteiger FSV Waiblingen, TSV Weilimdorf und FC Esslingen suchen nach Punkten, um den Anschluss zu halten, während die Absteiger aus der Vorsaison weiterhin um Stabilität kämpfen.

---

Morgen, 18:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
18:30live

Die Young Boys Reutlingen reisen als Tabellenzweiter (11:7 Tore, 9 Punkte) nach Tübingen. Die TSG Tübingen hat bislang ausgeglichene Bilanz (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 4:6 Tore, 4 Punkte). Ein Duell Offensivkraft gegen solide Abwehr.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
19:30

FSV Waiblingen (Aufsteiger) konnte nach zwei Spielen einen Sieg und eine Niederlage verbuchen (5:3 Tore, 3 Punkte). Calcio Leinfelden-Echterdingen (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:4 Tore, 4 Punkte) möchte den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
14:00

Spitzenreiter TSV Berg (13:2 Tore, 9 Punkte) reist zum TSV Oberensingen (2 Siege, 1 Niederlage, 9:4 Tore, 6 Punkte). Der Tabellenführer gilt als Favorit, doch Oberensingen kann mit Heimvorteil selbst ein hohes Tempo gehen.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:00

SSV Ehingen-Süd (6:3 Tore, 5 Punkte) tritt bei den Sportfreunden Dorfmerkingen an, die bislang nur einen Punkt auf dem Konto haben (0:6 Tore, 1 Punkt). Ehingen-Süd ist klarer Favorit in diesem Duell.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
14:00

Beide Teams liegen im Mittelfeld: VfR Heilbronn (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 8:8 Tore, 4 Punkte) empfängt SV Fellbach (1 Sieg, 1 Niederlage, 7:6 Tore, 3 Punkte). Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---

Sa., 30.08.2025, 14:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (1 Sieg, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 3:2 Tore, 4 Punkte) tritt gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall an (0 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 1:9 Tore, 1 Punkt). Der Heimvorteil dürfte entscheidend sein.

---

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
15:30live

FC Esslingen (5:16 Tore, 0 Punkte) trifft auf TSV Weilimdorf (Aufsteiger, 9:10 Tore, 3 Punkte). Esslingen benötigt dringend Punkte, um den Negativlauf zu stoppen.

---

Sa., 30.08.2025, 15:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
15:30

VfB Friedrichshafen (Aufsteiger, 1:5 Tore, 1 Punkt) empfängt den Dritten FC Holzhausen (8:0 Tore, 7 Punkte). Holzhausen reist als Favorit an und will die Tabellenführung unter Druck setzen.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 028.8.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor