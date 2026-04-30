Spitzenspiel beim TSV Ehningen, MTV Stuttgart will nachlegen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 25. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, liegt über vielen Plätzen spürbare Spannung. An der Spitze drängen TSV Ehningen, TSGV Waldstetten, TSV Bernhausen, 1. FC Eislingen und TSV Köngen eng zusammen, im Tabellenkeller wächst der Druck auf SC Geislingen, TSVgg Plattenhardt, MTV Stuttgart und FV Sontheim/Brenz. Der vorige Spieltag hat einige Linien geschärft: Ehningen siegte spät, Eislingen blieb im Rhythmus, Sindelfingen setzte ein Ausrufezeichen und Waldstetten musste wegen der Absage der Partie in Köngen tatenlos zusehen.

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SV Waldhausen reist mit einer schmerzhaften 1:4-Niederlage aus Sindelfingen in dieses Heimspiel und steht bei 40 Punkten. Die Mannschaft ist damit weiter in einer ordentlichen Position, kann sich aber keinen zweiten Rückschlag leisten, wenn sie den Anschluss an die obere Hälfte halten will. SC Geislingen trotzte zuletzt dem TSV Bernhausen ein 1:1 ab und kommt mit 26 Punkten als Tabellen-13. in ein Spiel, das für die Gäste enorme Bedeutung hat. Das Hinspiel gewann Waldhausen spät mit 1:0, auch damals war es ein zähes, nervöses Duell. Genau das ist nun wieder zu erwarten. Geislingen braucht Punkte, um nicht tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen. Waldhausen will zeigen, dass der Auftritt in Sindelfingen nur ein Ausrutscher war. Es ist ein Spiel zwischen Pflichtgefühl und Abstiegssorge.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00 PUSH

Für TSGV Waldstetten ist dieses Spiel heikel und hochwichtig zugleich. Nach der Absage der Partie in Köngen steht die Mannschaft weiter bei 45 Punkten und teilt sich Platz eins mit Ehningen, hat aber ein Spiel weniger absolviert. TSVgg Plattenhardt verlor zuletzt 1:2 gegen Ehningen und bleibt mit 24 Punkten auf Rang 14. Für den Aufsteiger wird die Lage spürbar enger. Das Hinspiel gewann Waldstetten mit 2:0. Die Rollen sind damit klar, doch die Fallhöhe ist groß. Waldstetten kann mit einem Sieg im Titelrennen ein starkes Zeichen setzen und verlorenes Tempo aus der Pause sofort zurückholen. Plattenhardt wiederum braucht in dieser Saisonphase fast jeden Zähler, um sich gegen das Abrutschen zu stemmen. Favorit gegen Kämpfer – und genau darin liegt die Schärfe dieses Duells. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH

SV Böblingen gewann zuletzt 2:1 in Sontheim/Brenz und steht bei 32 Punkten. Das Polster nach unten ist da, aber noch nicht beruhigend groß. TSV Köngen hat 43 Punkte, musste am vergangenen Spieltag nach der Absage gegen Waldstetten zuschauen und kommt deshalb mit einer besonderen Mischung aus Frische und Ungewissheit in dieses Auswärtsspiel. Die Gäste zählen weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Das Hinspiel gewann Köngen mit 3:2. Auch diesmal ist eine enge Partie wahrscheinlich. Böblingen kann mit einem Heimsieg die eigene Position festigen und sich weiter vom unteren Bereich entfernen. Köngen dagegen braucht drei Punkte, um oben nicht an Boden zu verlieren. Gerade in dieser Tabellenlage zählt jedes Spiel doppelt. Wer hier nachlässt, verliert nicht nur Punkte, sondern auch Rhythmus. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh GSV Maichingen Maichingen 15:00 PUSH

Dieses Duell trägt spürbare Spannung in sich. FV Spfr Neuhausen verlor zuletzt 0:2 beim MTV Stuttgart und steckt mit 29 Punkten weiter in einer unangenehmen Zwischenzone. GSV Maichingen unterlag zuhause Bad Boll mit 1:2 und steht bei 33 Punkten. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg deutlich ruhiger in die kommenden Wochen gehen. Das Hinspiel entschied Neuhausen klar mit 5:1 für sich. Genau deshalb wird Maichingen besonders wachsam nach Neuhausen fahren. Für die Gastgeber geht es darum, sofort auf die Niederlage vom vergangenen Wochenende zu antworten. Maichingen will verhindern, dass sich der Blick doch noch zu sehr nach unten richtet. Es ist ein Duell zweier Teams, die sich keinen Absturz erlauben können und dringend wieder Sicherheit suchen. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

TV Echterdingen verlor zuletzt 2:4 beim 1. FC Eislingen und blieb damit bei 29 Punkten. MTV Stuttgart dagegen belebte sich mit dem 2:0 gegen Neuhausen und steht nun bei 23 Zählern. Für die Gäste war das ein Sieg mit Signalwirkung, denn im Tabellenkeller braucht es genau solche Momente, um neue Hoffnung zu erzeugen. Das Hinspiel gewann Echterdingen mit 3:1. Nun aber hat die Partie eine andere Schärfe. Echterdingen will sich vom unteren Bereich deutlicher lösen und darf zuhause nicht leichtfertig Punkte liegen lassen. MTV Stuttgart spürt, dass noch etwas möglich ist, wenn die Mannschaft den jüngsten Schwung konserviert. Es ist ein direktes Kellerduell mit offenem Ausgang, viel Nervosität und der Aussicht, dass jeder Fehler den ganzen Nachmittag kippen kann. ---

Mehr Spitzenspiel braucht dieser Spieltag kaum. TSV Ehningen hat sich mit dem späten 2:1 in Plattenhardt an die Spitze geschoben und steht nun bei 45 Punkten. 1. FC Eislingen gewann 4:2 gegen Echterdingen und folgt mit 43 Punkten auf Rang vier. Hier treffen also zwei Mannschaften aufeinander, die im Aufstiegsrennen voll unter Strom stehen. Das Hinspiel gewann Eislingen klar mit 3:0. Für Ehningen ist dieses Heimspiel deshalb auch eine Gelegenheit zur Korrektur und zur Behauptung der Tabellenführung. Eislingen kann mit einem Auswärtssieg an den Gastgebern vorbeiziehen und das obere Feld noch enger zusammendrücken. Es ist ein Spiel mit Wucht, weil es nicht nur um Punkte geht, sondern um Glauben, Haltung und das Gefühl, in den letzten Wochen wirklich bereit zu sein. ---

TSV Bernhausen musste sich in Geislingen mit einem 1:1 begnügen und hat nun 44 Punkte. Die Mannschaft bleibt damit ganz nah an der Spitze, weiß aber auch, dass in dieser Phase jeder liegen gelassene Punkt schmerzt. FV Sontheim/Brenz verlor zuletzt zuhause 1:2 gegen Böblingen und bleibt mit 10 Punkten abgeschlagen Letzter. Für den Aufsteiger wird die Lage immer düsterer. Das Hinspiel gewann Bernhausen mit 2:1. Auch diesmal ist die Ausgangslage deutlich. Die Gastgeber müssen dieses Spiel mit Nachdruck angehen, wenn sie im Rennen ganz oben nicht abreißen lassen wollen. Sontheim/Brenz kann im Grunde nur noch über Mut, Geschlossenheit und einen unerwarteten Befreiungsschlag kommen. Genau diese Mischung macht solche Spiele für Favoriten oft gefährlich. ---

So., 03.05.2026, 16:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll VfL Sindelfingen Sindelfingen 16:30 PUSH

Zum Abschluss wartet ein Duell aus dem oberen Mittelfeld mit klarer emotionaler Aufladung. TSV Bad Boll gewann zuletzt 2:1 in Maichingen und steht bei 42 Punkten, nur knapp hinter der Spitzengruppe. VfL Sindelfingen fertigte Waldhausen mit 4:1 ab und kommt mit 38 Punkten und neuem Selbstbewusstsein nach Bad Boll. Beide Mannschaften haben also Argumente auf ihrer Seite. Das Hinspiel war allerdings eine klare Sache für Sindelfingen, das mit 5:0 gewann. Für Bad Boll ist dieses Heimspiel deshalb auch eine Frage der Revanche. Gelingt die Antwort, bleibt der Anschluss an die oberen Plätze intakt. Sindelfingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg noch einmal deutlicher nach vorne schielen. Es ist ein Spiel, in dem Form, Erinnerung und Tabellenlage gemeinsam Druck erzeugen.