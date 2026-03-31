Spitzenspiel beim SV Waldhausen, wie reagiert der TSV Köngen? Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, steht eine intensive Woche bevor: Zunächst wird ein Nachholspiel ausgetragen, danach folgt der 21. Spieltag. Die Tabelle ist eng wie selten. TSV Köngen führt mit 39 Punkten, dahinter lauern TSV Ehningen, 1. FC Eislingen und TSGV Waldstetten mit jeweils 36 Punkten. Auch SV Waldhausen, TSV Bernhausen, TSV Bad Boll und VfL Sindelfingen sind noch in Reichweite. Es sind Tage, in denen sich das Kräfteverhältnis dieser Liga spürbar verschieben kann.

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Morgen, 19:00 Uhr SV Böblingen SV Böblingen VfL Sindelfingen Sindelfingen 19:00 PUSH

Für den SV Böblingen beginnt diese Woche mit einer heiklen Aufgabe. Die Mannschaft rettete sich zuletzt gegen TV Echterdingen noch ein 1:1, weil Oliab Calemba erst in der 90.+6 Minute ausglich. Zuvor hatte Caglar Celiktas Echterdingen in Führung gebracht. Mit 26 Punkten steht Böblingen im Mittelfeld, aber die Konstellation ist unerquicklich: Erst das Nachholspiel gegen VfL Sindelfingen, dann am Samstag die nächste schwierige Aufgabe in Ehningen. VfL Sindelfingen reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Das spektakuläre 6:2 beim MTV Stuttgart war ein Auftritt voller Wucht. Tobias Kubitzsch, Artan Ademi und Tahir Bahadir prägten dieses Spiel, in dem Sindelfingen nach zwischenzeitlichem Rückstand eindrucksvoll zurückschlug. Mit 32 Punkten ist der VfL Achter und kann mit einem Erfolg in Böblingen weiter an die obere Gruppe heranrücken. Für Böblingen ist es ein Spiel, das Stabilität verlangt. Für Sindelfingen ist es die Chance, diese Woche mit Schwung zu eröffnen.

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Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 19:30 PUSH

TSV Bad Boll hat mit dem 1:0 in Köngen ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Treffer von Baran Ates in der 44. Minute reichte, um den Spitzenreiter zu stürzen und selbst auf 33 Punkte zu klettern. Das war nicht nur ein Sieg, sondern ein Ergebnis mit Nachhall, weil Bad Boll damit mitten im dichten Verfolgerfeld bleibt. TSVgg Plattenhardt kommt nach dem 2:0 gegen SV Waldhausen ebenfalls mit Selbstvertrauen. Oliver Grun und Emre Göcer erzielten die Tore in einer Partie, die Plattenhardt nicht nur Punkte, sondern auch Luft verschaffte. Mit 24 Punkten bleibt der Aufsteiger zwar im unteren Bereich, doch die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gegen starke Gegner bestehen kann. Gerade deshalb dürfte dieses Duell viel enger werden, als es die Tabellenplätze zunächst vermuten lassen. ---

Für TV Echterdingen war das 1:1 in Böblingen ein Abend mit gemischten Gefühlen. Lange sah es nach drei Punkten aus, weil Caglar Celiktas in der 70. Minute getroffen hatte. Dann fiel doch noch der späte Ausgleich. Mit 25 Punkten steht Echterdingen weiter knapp oberhalb der heiklen Zone und weiß, wie viel ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten wert sein könnte. FV Sontheim/Brenz unterlag zuletzt 0:2 gegen FV Spfr Neuhausen. Asdren Gerxhaliu per Foulelfmeter und Luis Herzog kurz vor der Pause sorgten dort für die Entscheidung. Mit nur sieben Punkten bleibt Sontheim abgeschlagen Letzter. Gerade in solchen Spielen liegt aber auch die Last: Echterdingen muss liefern, Sontheim kann sich an jeden Funken Hoffnung klammern. ---

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSGV Waldstetten Waldstetten 19:30 PUSH

TSV Bernhausen hat in Maichingen ein starkes 3:1 geholt und sich auf 34 Punkte verbessert. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Martin Topic blieb die Mannschaft ruhig. Julijan Milos und vor allem der doppelte Mihael Tomic sorgten dafür, dass Bernhausen den Abend auf seine Seite zog. Das war ein Sieg, der Selbstvertrauen für dieses Heimspiel gibt. Doch nun kommt mit TSGV Waldstetten ein Gegner, der in der Spitzengruppe fest verankert ist. Beim 1:1 gegen TSV Ehningen fehlten nur wenige Minuten zu einem großen Sieg. Melih Furkan Zenen hatte Waldstetten in Führung gebracht, ehe Marcel Berberoglu in der 89. Minute per Foulelfmeter noch ausglich. Mit 36 Punkten ist Waldstetten Teil eines dicht gedrängten Führungspakets. Für Bernhausen ist das eine Prüfung der eigenen Ambitionen. Für Waldstetten die Chance, im richtigen Moment nachzusetzen. ---

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen SV Böblingen SV Böblingen 13:00 PUSH

TSV Ehningen hat sich beim 1:1 in Waldstetten einen wichtigen Punkt gesichert. Es war ein schweres Spiel, in dem die Mannschaft lange zurücklag, ehe Marcel Berberoglu den späten Foulelfmeter verwandelte. Mit 36 Punkten steht Ehningen auf Rang zwei und bleibt mitten im Aufstiegsrennen. Der SV Böblingen muss in dieser Woche doppelt bestehen und reist nach dem Nachholspiel gegen Sindelfingen direkt zum nächsten starken Gegner. Das späte 1:1 gegen Echterdingen bewahrte Böblingen vor einer Niederlage, zeigte aber auch, wie schmal der Grat derzeit ist. Mit 26 Punkten hat der SVB keinen Spielraum für Nachlässigkeit. Ehningen spielt um die Spitze, Böblingen um Ruhe – genau daraus entsteht die Spannung dieser Partie. ---

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr VfL Sindelfingen Sindelfingen GSV Maichingen Maichingen 15:30 PUSH

Auch für VfL Sindelfingen ist es eine Woche mit hoher Belastung. Nach dem Nachholspiel in Böblingen wartet mit GSV Maichingen ein Gegner, der trotz seiner schwankenden Saison immer wieder gefährlich sein kann. Maichingen verlor zuletzt 1:3 gegen TSV Bernhausen, obwohl Martin Topic zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Mit 26 Punkten bleibt die Mannschaft im Mittelfeld hängen und braucht wieder ein Erfolgserlebnis. Sindelfingen dagegen wirkte beim 6:2 in Stuttgart offensiv gelöst und zielstrebig. Die Mannschaft hat nun 32 Punkte und damit Anschluss an die obere Hälfte. Gerade solche Heimspiele gegen Teams aus dem Mittelfeld sind oft richtungsweisend. Gelingt Sindelfingen der nächste Sieg, wird der Blick nach oben plötzlich noch ernster. ---

Der SC Geislingen musste sich beim 1:2 in Eislingen knapp geschlagen geben. Nach dem Ausgleich durch Damiano de Lucia in der 57. Minute war die Mannschaft nah dran, doch der zweite Treffer von Dominik Cseri entschied die Partie zugunsten des Gegners. Mit 19 Punkten bleibt Geislingen in einer Lage, in der fast jedes Heimspiel als Chance begriffen werden muss. Der MTV Stuttgart erlitt beim 2:6 gegen VfL Sindelfingen einen weiteren schweren Rückschlag. Dabei hatte die Mannschaft das Spiel zwischenzeitlich sogar gedreht: Raphael Hahn und Lion Janzen sorgten für eine kurze Führung. Danach brach die Partie aber weg. Mit 17 Punkten wird der Druck immer größer. Dieses Duell ist deshalb nicht nur ein Spiel zweier unterer Teams, sondern eines, das im Abstiegskampf unmittelbare Wucht hat. ---

SV Waldhausen musste beim 0:2 in Plattenhardt eine unerwartete Niederlage hinnehmen und verpasste damit die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Mit 35 Punkten ist die Mannschaft aber weiter in Schlagdistanz. Gerade zu Hause wird nun eine Reaktion erwartet. Der 1. FC Eislingen gewann zuletzt 2:1 gegen SC Geislingen, angetrieben von Dominik Cseri, der beide Tore erzielte. Damit steht der Aufsteiger bei 36 Punkten und gehört weiter zu den stärksten Mannschaften der Liga. Dieses Spiel ist eines der markantesten des Wochenendes: Waldhausen will den Rückschlag sofort korrigieren, Eislingen seine starke Position im Vorderfeld behaupten. ---

So., 05.04.2026, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH