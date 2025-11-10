Spitzenspiel beim letzten Heimspiel des Jahres!

Lange hatte man warten müssen, bis es mal wieder zu einem Duell "Nordendorf gegen Meitingen" kommen konnte. Am heutigen Sonntag war es dann soweit. Der SV Nordendorf empfing zum letzten Heimspiel des Jahres 2025 den TSV Meitingen II, der gut verstärkt mit Ersatzspielern der Bezirksliga-Mannschaft angereist war und das klare Ziel hatte, sich drei Punkte für den Heimweg einzupacken.

Entsprechend legten die Gäste auch los wie die Feuerwehr und drückten offensiv mit voller Power. Nordendorf hatte zu Beginn reichlich Probleme ins Spiel zu kommen und tat sich noch schwerer ein eigenes Offensivspiel aufzuziehen. Bereits in der 6. Minute ging dann der TSV in Führung. Nach einer Ecke landete der Ball nach einem Abpraller am Fünfereck, von wo ihn der Meitinger Stürmer Tobias Meitinger nur noch zum 0:1 einschieben musste. Nordendorf kam zu diesem Zeitpunkt nur durch Ecken zu Chancen. So in der 11. Minute. Joshua Aydogan hatte die Chance nach Ecke, der Ball wurde allerdings von der Meitinger Defensive geblockt, ebenso der Nachschuss von Julian Mehring. Die zweite darauffolgende Ecke landete dann auf dem Kopf von Tobias Stanikowski, der den Ball knapp übers Tor setzte. Danach kam Nordendorf über den Kampf besser ins Spiel und konnte auch zunehmend Ballbesitz generieren. Doch genau in dieser Phase setzten die bezirksliga-erfahrenen Meitinger Stürmer den nächsten Nadelstich. In der 26. Minute nutzte Meitingens Jashar Mulaj eine Unachtsamkeit der Nordendorfer Abwehr aus und bekam den Ball in abseitsverdächtiger Position freistehend vorm SVN-Keeper an den Fuß. Der Abseitspfiff blieb aus und Jonas Oswald musste machtlos das 0:2 hinnehmen. Nordendorf steckte im Anschluss jedoch nicht auf und kämpfte sich weiter ins Spiel. Der TSV Meitingen hatte im Gegensatz den Verlust seines Stürmers Tobias Meitinger hinzunehmen, der sich im Spurtduell eine Zerrung zuzog und verletzt ausgewechselt werden musste. Kurz vorm Halbzeitpfiff hatte Joshua Aydogan noch die Chance auf den Anschlusstreffer, nagelte den Ball aber aus zweiter Reihe an die Latte. So ging es aus Sicht der Hausherren mit einem 0:2 in die Pause.