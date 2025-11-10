Spitzenspiel beim letzten Heimspiel des Jahres!

Lange hatte man warten müssen, bis es mal wieder zu einem Duell "Nordendorf gegen Meitingen" kommen konnte. Am heutigen Sonntag war es dann soweit. Der SV Nordendorf empfing zum letzten Heimspiel des Jahres 2025 den TSV Meitingen II, der gut verstärkt mit Ersatzspielern der Bezirksliga-Mannschaft angereist war und das klare Ziel hatte, sich drei Punkte für den Heimweg einzupacken.
Entsprechend legten die Gäste auch los wie die Feuerwehr und drückten offensiv mit voller Power. Nordendorf hatte zu Beginn reichlich Probleme ins Spiel zu kommen und tat sich noch schwerer ein eigenes Offensivspiel aufzuziehen. Bereits in der 6. Minute ging dann der TSV in Führung. Nach einer Ecke landete der Ball nach einem Abpraller am Fünfereck, von wo ihn der Meitinger Stürmer Tobias Meitinger nur noch zum 0:1 einschieben musste. Nordendorf kam zu diesem Zeitpunkt nur durch Ecken zu Chancen. So in der 11. Minute. Joshua Aydogan hatte die Chance nach Ecke, der Ball wurde allerdings von der Meitinger Defensive geblockt, ebenso der Nachschuss von Julian Mehring. Die zweite darauffolgende Ecke landete dann auf dem Kopf von Tobias Stanikowski, der den Ball knapp übers Tor setzte. Danach kam Nordendorf über den Kampf besser ins Spiel und konnte auch zunehmend Ballbesitz generieren. Doch genau in dieser Phase setzten die bezirksliga-erfahrenen Meitinger Stürmer den nächsten Nadelstich. In der 26. Minute nutzte Meitingens Jashar Mulaj eine Unachtsamkeit der Nordendorfer Abwehr aus und bekam den Ball in abseitsverdächtiger Position freistehend vorm SVN-Keeper an den Fuß. Der Abseitspfiff blieb aus und Jonas Oswald musste machtlos das 0:2 hinnehmen. Nordendorf steckte im Anschluss jedoch nicht auf und kämpfte sich weiter ins Spiel. Der TSV Meitingen hatte im Gegensatz den Verlust seines Stürmers Tobias Meitinger hinzunehmen, der sich im Spurtduell eine Zerrung zuzog und verletzt ausgewechselt werden musste. Kurz vorm Halbzeitpfiff hatte Joshua Aydogan noch die Chance auf den Anschlusstreffer, nagelte den Ball aber aus zweiter Reihe an die Latte. So ging es aus Sicht der Hausherren mit einem 0:2 in die Pause.
Nachdem Nordendorf zum Ende der ersten Hälfte sich doch gut ins Spiel gekämpft hatte, machten sie nun weiter und übernahmen das Kommando. In Minute 47 bekam Julian Mehring nach Vorarbeit von Christian Hollinger die erste Abschlusschance, die ihm leider über den Schlappen rutschte. Meitingen konzentrierte sich zunehmend aufs Verteidigen und Nordendorf drückte immer weiter auf den Anschlusstreffer. In der 60. Minute war es dann soweit. Ioannis Gkountoglou konnte Linksaußen nur per Foul gestoppt werden. Den anschließenden Freistoß nahm sich Christian Hollinger zur Brust und überraschte Ex-Nordendorfer Tomy Wendtner mit einem Schuss aufs kurze Eck zum 1:2. Danach ließ Nordendorf nicht locker, wollte den Ausgleich und bekam in der 70. Minute dann auch die Möglichkeit dazu. Nach einer Ecke von Christian Hollinger kam der Meitinger Verteidiger mit der Hand an den Ball und Schiedsrichter Krzysztof Biront entschied auf Elfmeter. Joshua Aydogan trat an und zielte aufs rechte untere Eck. TSV-Keeper Tomy Wendtner war zwar noch dran, konnte den Ausgleich aber nicht mehr verhindern - 2:2. Nordendorf war nun näher am Führungstreffer als Meitingen, konnte aber nicht mehr nachlegen. Meitingen verteidigte die letzten Minuten mit viel Einsatz - manchmal auch mit etwas zu viel, was Fabian Stettberger in der 90. Minute mit der Gelb-Roten Karten zu spüren bekam.
Im Großen und Ganzen kann man heute festhalten, jeder Mannschaft gehörte eine Halbzeit. Während der TSV Meitingen II von Beginn an das Spiel aufzog und seine Chancen clever in Halbzeit eins nutzte, kämpfte sich der SVN stark zurück und verdiente sich in Halbzeit zwei das Remis und den einen Punkt.