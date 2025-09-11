 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Diemo Nimptsch

Spitzenspiel beim Brandenburger SC, Stahl Brandenburg in Ahrensfelde

Brandenburgliga: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Brandenburgliga geht es nach dem Pokalwochenende mit dem 3. Spieltag weiter, der bringt eine Reihe spannender Duelle. Während Stahl Brandenburg als Aufsteiger die Tabellenführung verteidigen will, kämpfen Teams wie Ludwigsfelde, Ahrensfelde und Fürstenwalde bereits früh gegen einen Fehlstart.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
14:00

Schöneiche hat nach dem 0:0 in Altlüdersdorf den ersten Punkt eingefahren, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Nun kommt mit dem Ludwigsfelder FC ein Absteiger, der zuletzt bitter mit 0:5 bei Stahl Brandenburg unterging. Vor allem die schnelle Abfolge der Gegentore in Hälfte zwei offenbarte einige Defensivprobleme. Beide Mannschaften stehen also unter Druck und brauchen dringend einen Befreiungsschlag, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
14:00

Ein Spitzenspiel: Beide Teams stehen nach zwei Siegen aus zwei Spielen mit weißer Weste oben in der Tabelle. Der BSC Süd zeigte zuletzt beim 5:2 in Blankenfelde-Mahlow enorme Offensivpower, angeführt von Patrick Richter, der dreimal traf. Auch Neuruppin überzeugte beim 4:1 gegen Oranienburg mit Effizienz vor dem Tor, vier verschiedene Torschützen unterstrichen die Variabilität. In Brandenburg treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die Selbstvertrauen im Überfluss haben.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
15:00

Oranienburg startete mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und kassierte zuletzt in Neuruppin ein deutliches 1:4, bei dem man schon früh mit zwei Toren zurücklag. Nun soll gegen Werder die Wende gelingen. Doch auch die Gäste stehen unter Zugzwang: In Bernau unterlag man trotz des Ausgleichs von Alexander Möhl am Ende mit 1:3 und verlor zusätzlich Tobias Lietz mit Rot. Für beide Mannschaften geht es darum, nicht gleich früh unten festzuhängen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
15:00live

Bernau holte gegen Werder einen späten 3:1-Erfolg, nachdem Tom Gericke die frühe Führung besorgt hatte und Magomed Gayrbekov sowie Artur Sajfutdinov in der Nachspielzeit zuschlugen. Mit drei Punkten stehen die Barnimer solide im Mittelfeld. Für den FSV Union Fürstenwalde läuft es dagegen alles andere als rund: Nach zwei Niederlagen, zuletzt einem 1:2 gegen Petershagen/Eggersdorf, wartet man noch auf den ersten Zähler. Zudem schwächte man sich durch die Rote Karte gegen Leon Winkelmann.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00

Petershagen/Eggersdorf setzte sich in Fürstenwalde spät durch, Maximilian Frenz traf entscheidend zum 2:1. Damit steht man nach zwei Spieltagen ordentlich da. Der TuS Sachsenhausen dagegen lieferte sich mit Aufsteiger Miersdorf ein packendes 2:2, bei dem Timo Hirschle kurz vor Schluss den Punkt rettete. Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Allerdings droht dem TuS Sachsenhausen der Abzug von sechs Punkten.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
15:00

Aufsteiger Miersdorf sorgt weiter für Furore: Nach dem Remis in Sachsenhausen bleibt man ungeschlagen, auch wenn man sich durch die Gelb-Rote Karte von Patrick Zidane Djiogou schwächte. Nun empfängt man den 1. FC Frankfurt, der mit vier Punkten gut gestartet ist und zuletzt durch Tore von Marcel Georgi und Kieran Czech einen 2:0-Sieg gegen Ahrensfelde feierte. Ein Spiel, das viel Spannung verspricht.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
15:00

Oberliga-Absteiger SV Grün-Weiss Ahrensfelde wartet nach dem 0:2 in Frankfurt weiter auf die ersten Punkte. Nun kommt Tabellenführer Stahl Brandenburg, der nach dem 5:0 gegen Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC vor Selbstvertrauen strotzt. Nils Müller traf doppelt, Luca Benedict Köhn verwandelte einen Elfmeter. Stahl will den Lauf fortsetzen, während Ahrensfelde dringend ein Erfolgserlebnis benötigt.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
15:00

Altlüdersdorf erkämpfte sich beim 0:0 gegen Schöneiche den ersten Punkt, wartet aber noch auf ein Tor in dieser Saison. Mit dem BSC Preußen reist nun ein Gegner an, der nach zwei Spieltagen ebenfalls nur einen Zähler vorweisen kann. Das 2:5 gegen den BSC Süd offenbarte einige Defensivprobleme, trotz früher Führung durch Adrian Hinrichs. Beide Teams wollen im direkten Duell unbedingt den ersten Sieg landen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 011.9.2025, 12:00 Uhr
redAutor