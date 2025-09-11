Spitzenspiel beim Brandenburger SC, Stahl Brandenburg in Ahrensfelde

In der Brandenburgliga geht es nach dem Pokalwochenende mit dem 3. Spieltag weiter, der bringt eine Reihe spannender Duelle. Während Stahl Brandenburg als Aufsteiger die Tabellenführung verteidigen will, kämpfen Teams wie Ludwigsfelde, Ahrensfelde und Fürstenwalde bereits früh gegen einen Fehlstart.
Schöneiche hat nach dem 0:0 in Altlüdersdorf den ersten Punkt eingefahren, wartet aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Nun kommt mit dem Ludwigsfelder FC ein Absteiger, der zuletzt bitter mit 0:5 bei Stahl Brandenburg unterging. Vor allem die schnelle Abfolge der Gegentore in Hälfte zwei offenbarte einige Defensivprobleme. Beide Mannschaften stehen also unter Druck und brauchen dringend einen Befreiungsschlag, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
---
Ein Spitzenspiel: Beide Teams stehen nach zwei Siegen aus zwei Spielen mit weißer Weste oben in der Tabelle. Der BSC Süd zeigte zuletzt beim 5:2 in Blankenfelde-Mahlow enorme Offensivpower, angeführt von Patrick Richter, der dreimal traf. Auch Neuruppin überzeugte beim 4:1 gegen Oranienburg mit Effizienz vor dem Tor, vier verschiedene Torschützen unterstrichen die Variabilität. In Brandenburg treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die Selbstvertrauen im Überfluss haben.
---
Oranienburg startete mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und kassierte zuletzt in Neuruppin ein deutliches 1:4, bei dem man schon früh mit zwei Toren zurücklag. Nun soll gegen Werder die Wende gelingen. Doch auch die Gäste stehen unter Zugzwang: In Bernau unterlag man trotz des Ausgleichs von Alexander Möhl am Ende mit 1:3 und verlor zusätzlich Tobias Lietz mit Rot. Für beide Mannschaften geht es darum, nicht gleich früh unten festzuhängen.
---
Bernau holte gegen Werder einen späten 3:1-Erfolg, nachdem Tom Gericke die frühe Führung besorgt hatte und Magomed Gayrbekov sowie Artur Sajfutdinov in der Nachspielzeit zuschlugen. Mit drei Punkten stehen die Barnimer solide im Mittelfeld. Für den FSV Union Fürstenwalde läuft es dagegen alles andere als rund: Nach zwei Niederlagen, zuletzt einem 1:2 gegen Petershagen/Eggersdorf, wartet man noch auf den ersten Zähler. Zudem schwächte man sich durch die Rote Karte gegen Leon Winkelmann.
---
Petershagen/Eggersdorf setzte sich in Fürstenwalde spät durch, Maximilian Frenz traf entscheidend zum 2:1. Damit steht man nach zwei Spieltagen ordentlich da. Der TuS Sachsenhausen dagegen lieferte sich mit Aufsteiger Miersdorf ein packendes 2:2, bei dem Timo Hirschle kurz vor Schluss den Punkt rettete. Beide Teams sind noch ungeschlagen und wollen sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Allerdings droht dem TuS Sachsenhausen der Abzug von sechs Punkten.
---
Aufsteiger Miersdorf sorgt weiter für Furore: Nach dem Remis in Sachsenhausen bleibt man ungeschlagen, auch wenn man sich durch die Gelb-Rote Karte von Patrick Zidane Djiogou schwächte. Nun empfängt man den 1. FC Frankfurt, der mit vier Punkten gut gestartet ist und zuletzt durch Tore von Marcel Georgi und Kieran Czech einen 2:0-Sieg gegen Ahrensfelde feierte. Ein Spiel, das viel Spannung verspricht.
---
Oberliga-Absteiger SV Grün-Weiss Ahrensfelde wartet nach dem 0:2 in Frankfurt weiter auf die ersten Punkte. Nun kommt Tabellenführer Stahl Brandenburg, der nach dem 5:0 gegen Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC vor Selbstvertrauen strotzt. Nils Müller traf doppelt, Luca Benedict Köhn verwandelte einen Elfmeter. Stahl will den Lauf fortsetzen, während Ahrensfelde dringend ein Erfolgserlebnis benötigt.
---
Altlüdersdorf erkämpfte sich beim 0:0 gegen Schöneiche den ersten Punkt, wartet aber noch auf ein Tor in dieser Saison. Mit dem BSC Preußen reist nun ein Gegner an, der nach zwei Spieltagen ebenfalls nur einen Zähler vorweisen kann. Das 2:5 gegen den BSC Süd offenbarte einige Defensivprobleme, trotz früher Führung durch Adrian Hinrichs. Beide Teams wollen im direkten Duell unbedingt den ersten Sieg landen.
