Spitzenspiel beim Angermünder FC eröffnet richtungsweisenden Spieltag

Das Duell des Ersten gegen den Dritten ist das klare Topspiel. Angermünde musste zuletzt eine 0:2-Niederlage in Sachsenhausen einstecken und steht mit 50 Punkten nur noch knapp vor der Konkurrenz. Schönow hingegen kommt mit Rückenwind nach dem 6:0-Kantersieg über Oranienburg. Das Hinspiel gewann Schönow mit 4:0 – Angermünde spielte damals ab der 65. Minute in Unterzahl. Beide Teams trennen aktuell nur drei Punkte. Mit einem Sieg würde Schönow die Tabellenspitze übernehmen. ---

Der Drittletzte aus Oranienburg steht unter Druck. Die Mannschaft kassierte zuletzt ein 0:6 in Schönow und steckt tief im Tabellenkeller. Joachimsthal siegte am vergangenen Wochenende knapp mit 1:0 gegen Ahrensfelde und rangiert auf Rang sechs. Das Hinspiel gewann Joachimsthal mit 2:0 – erneut soll ein Auswärtssieg her, um den Kontakt zu den oberen Rängen zu halten. ---

Strausberg bleibt nach dem 2:1-Erfolg in Wandlitz erster Verfolger Angermündes. Mit 48 Punkten liegt das Team zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter. Gegen Wriezen geht es um Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage. Wriezen selbst kommt mit einem 4:0 gegen Birkenwerder im Rücken, ist aber im oberen Mittelfeld der Tabelle inzwischen abgeschlagen. Für Strausberg zählt nur ein Sieg. ---

Das Duell der Gegensätze: Prenzlau verlor zuletzt 1:2 in Gartz und steckt mit 18 Punkten weiter auf Platz 15 fest. Wandlitz zeigte beim knappen 1:2 gegen Strausberg eine ordentliche Leistung. Im Hinspiel unterlag Prenzlau in Wandlitz mit 2:3. Jetzt will das Team zumindest zuhause punkten, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. ---

Velten geht mit Selbstbewusstsein nach dem 3:0-Erfolg in Gramzow in dieses Heimspiel. Gartz setzte sich gegen Prenzlau knapp mit 2:1 durch. Beide Teams spielen eine starke Rückrunde und wollen weiter Richtung obere Tabellenhälfte. Das Hinspiel entschied Gartz mit 1:0 für sich. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---

Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen sich in Ahrensfelde. Ahrensfelde unterlag zuletzt in Joachimsthal knapp mit 0:1, Oberkrämer kam gegen Schlusslicht Vierraden nicht über ein 2:2 hinaus. Das Hinspiel gewann Oberkrämer mit 2:0. Ein Erfolg könnte für beide die Tür zur Top Fünf wieder öffnen. ---

Am Sonntag empfängt das Schlusslicht Vierraden den Tabellenelften aus Gramzow. Die Gastgeber kamen zuletzt zu einem 2:2 in Oberkrämer und holten damit immerhin den achten Punkt der Saison. Gramzow kassierte gegen Velten ein deutliches 0:3. Das Hinspiel ging knapp mit 2:1 an Gramzow – ein ähnlicher Spielverlauf könnte auch diesmal realistisch sein. ---

