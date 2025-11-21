Spitzenspiel beim 1. SV Oberkrämer – FC Strausberg vor Härtetest

– Foto: K.W.

In der Landesklasse Nord steht der 12. Spieltag vor der Tür – und er hat es in sich. Tabellenführer FC Strausberg reist zum Verfolger 1. SV Oberkrämer 11, Gartz muss beim abstiegsbedrohten FSV Blau-Weiß Wriezen bestehen. Eröffnet wird das Wochenende mit einem Kellerduell in Ahrensfelde.

Früher Anpfiff, hoher Druck: Schlusslicht SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II empfängt um 10 Uhr den 1. FV Eintracht Wandlitz. Ahrensfelde kommt mit einem deutlichen 0:5 aus Birkenwerder in diese Partie – die Gegentore fielen durch Tidjane Zaspel in der 11. Minute, Tom-Piet Ziemann in der 59. Minute, Eric Stephan in der 67. Minute, Lars Steffen in der 71. Minute und Ian Baumgart in der 90. Minute. Wandlitz hingegen holte beim 2:2 gegen den SC Oberhavel Velten Moral zurück: Niclas Winkler traf in der 4. Minute und Salim Abderrahmane in der 42. Minute für Velten, bevor Dennis Plaumann in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter verkürzte und Manuel Thomas in der 60. Minute ausglich. Ahrensfelde braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren, während Wandlitz mit einem Auswärtssieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte anpeilen kann. ---

Um 10.45 Uhr trifft der TuS 1896 Sachsenhausen II auf die SpG Lunow/Oderberg. Die Gastgeber haben beim 2:2 in Schönow gezeigt, dass sie auch auswärts mithalten können: Michel Seckler erzielte in der 40. Minute die Führung für BSV Rot-Weiß Schönow, Erik Beutke glich nur eine Minute später aus, Nick Dammenhayn traf in der 66. Minute per Foulelfmeter, ehe Hannes Krüger in der 80. Minute zum 2:2-Endstand traf. Lunow/Oderberg kommt mit Rückenwind: Beim 3:1-Heimsieg über den SC Victoria 1914 Templin geriet man durch Felix Elias Feldmann in der 6. Minute zunächst in Rückstand, drehte die Partie aber durch die Treffer von Tobias Pitterich in der 69. Minute, Lars Meyer in der 75. Minute und Moritz Linke in der dritten Minute der Nachspielzeit. Sachsenhausen will ein Ausrufezeichen setzen, Lunow kann sich mit einem weiteren Erfolg im vorderen Drittel festbeißen. ---

Um 13 Uhr kommt es zum Duell zweier ambitionierter Teams. Der FSV Schorfheide Joachimsthal geht mit einem starken Ausrufezeichen aus Strausberg in den Spieltag: Beim 2:2 beim Spitzenreiter FC Strausberg traf zunächst Ben Jacob in der 2. Minute und erneut in der 35. Minute für Strausberg, dazwischen glich Paul Ludwig in der 21. Minute aus, und Sebastian Temma sorgte in der 88. Minute für den späten Joachimsthaler Ausgleich. Der BSV Rot-Weiß Schönow teilte sich zuletzt die Punkte mit dem TuS 1896 Sachsenhausen II: Michel Seckler brachte Schönow in der 40. Minute in Führung, Erik Beutke glich in der 41. Minute aus, Nick Dammenhayn verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zur Gästeführung, ehe Hannes Krüger in der 80. Minute das 2:2 erzielte. Joachimsthal will seine starke Leistung bestätigen, Schönow braucht Punkte, um die Nähe zu den Top drei zu halten – eine körperbetonte, intensive Partie ist zu erwarten. ---

Ebenfalls um 13 Uhr empfängt der SC Victoria 1914 Templin die SG Union 1919 Klosterfelde II. Templin geht angeschlagen in das Heimspiel: Beim 1:3 bei der SpG Lunow/Oderberg traf Felix Elias Feldmann bereits in der 6. Minute zur Führung, ehe die Partie durch die Tore von Tobias Pitterich in der 69. Minute, Lars Meyer in der 75. Minute und Moritz Linke in der dritten Minute der Nachspielzeit komplett kippte. Klosterfelde II dagegen kommt mit einem spektakulären 5:3-Sieg gegen den FSV Blau-Weiß Wriezen: Jo-Cornel Schmieglitz traf in der 13. Minute, Henning Stiehm glich in der 19. Minute aus, Vico Mücke stellte in der 48. Minute auf 2:1, Oleksandr Bezruk erhöhte in der 60. Minute auf 3:1, Henning Stiehm verkürzte in der 64. Minute, Willi Berg traf in der 69. Minute zum 4:2, Guilherme Quintino Carrion brachte Wriezen in der 79. Minute wieder heran, ehe Meuzinho Marcos Maleca in der 83. Minute zum 5:3-Endstand traf. Templin steht unter Zugzwang, will vor heimischem Publikum Stabilität beweisen, während Klosterfelde II mit dem nächsten Coup den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern könnte. ---

Das Duell der Blau-Weißen um 13 Uhr hat klare Vorzeichen – zumindest auf dem Papier. Der FSV Blau-Weiß Wriezen kassierte zuletzt ein 3:5 in Klosterfelde, obwohl Henning Stiehm in der 19. und 64. Minute sowie Guilherme Quintino Carrion in der 79. Minute trafen. Der SV Blau-Weiß 90 Gartz dagegen holte im intensiven Deuell gegen den VfB Gramzow einen knappen 1:0-Sieg: Rafal Gnap erzielte in der 33. Minute den einzigen Treffer der Partie, während Robin Palow in der 55. Minute für den VfB Gramzow Gelb-Rot sah und Mika Kohlheim in der 66. Minute sowie Eric Duckert in der 85. Minute jeweils Gelb-Rot für den SV Blau-Weiß 90 Gartz sahen. Für Wriezen geht es darum, den Favoriten zu ärgern und im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen, Gartz will seine Serie fortsetzen und den Druck auf Strausberg an der Tabellenspitze hochhalten. ---

Zeitgleich trifft der VfB Gramzow auf Birkenwerder BC 1908. Gramzow verlor zuletzt mit 0:1 in Gartz, obwohl die Defensive über weite Strecken stabil stand. Birkenwerder dagegen reist mit breiter Brust an: Beim 5:0-Heimsieg gegen den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II traf Tidjane Zaspel in der 11. Minute, Tom-Piet Ziemann in der 59. Minute, Eric Stephan in der 67. Minute, Lars Steffen in der 71. Minute und Ian Baumgart in der 90. Minute. Für Gramzow ist dieses Heimspiel die Chance, in die Erfolgsspur zu finden, während Birkenwerder mit einem Auswärtserfolg weiter Luft im Tabellenkeller schaffen könnte. ---

Ebenfalls um 13 Uhr kommt es zum Duell zweier Teams, die zuletzt unentschieden spielten, aber mit unterschiedlichen Gefühlen aus ihren Partien gingen. Der SC Oberhavel Velten führte in Wandlitz durch Tore von Niclas Winkler in der 4. Minute und Salim Abderrahmane in der 42. Minute bereits mit 2:0, musste sich nach dem Foulelfmeter von Dennis Plaumann in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und dem Ausgleich von Manuel Thomas in der 60. Minute aber mit einem 2:2 begnügen. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau verspürte beim 2:2 gegen den 1. SV Oberkrämer 11 eher Enttäuschung: Danny Blume traf in der 50. Minute per Foulelfmeter, Luis Hötzmann erhöhte in der 52. Minute, doch Christian Voß verkürzte in der 76. Minute und Eric Liepe glich in der 84. Minute aus. Velten will den verspielten Sieg korrigieren, Prenzlau seine Heimstärke nun auswärts bestätigen – beide brauchen Punkte, um nicht im Mittelfeld stecken zu bleiben. ---