Spitzenspiel bei Rot-Weiß, Tabellennachbarn in Melverode

Der zwölfte Spieltag der Kreisliga hat einiges zu bieten. Zum einen finden einige direkte Duelle statt, ob oben oder unten in der Tabelle. Zum anderen kann Mascherode lachender Dritter sein, sollte man beim Tabellenletzten gewinnen. Wir schauen auf die Partien des kommenden Wochenende.

Lamme gewann die letzten fünf Duelle gegen Vahdet II allesamt, doch in der laufenden Saison lief es noch gar nicht für die Germanen und man steht auf dem zwölften Platz, einen Punkt hinter Vahdet, die auf Platz zehn stehen. Für beide Teams geht es also um Punkte gegen den Abstieg.

Das erste Duell zweier Zweitvertretungen hat so noch nicht stattgefunden. Tabellarisch trifft im Prinzenpark der Tabellenvierte auf den Achten, wobei die Freien Turner nur knappe vier Punkte Vorsprung vorm starken Aufsteiger haben.

Inn Melverode treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die etwas unter den eigenen Erwartungen, im Mittelfeld der Tabelle, stehen. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt. In der jüngsten Vergangenheit gewann drei Mal das Auswärtsteam. Ein gutes Omen für Kralenriede?

Der Tabellenführer Rot-Weiß Braunschweig lädt den VfR Weddel zum Spitzenspiel ein und zum Duell der Top-Torjäger Omarkhiel und Gehde. Tabellarisch sind die Rot-Weißen auf Platz eins, vier Punkte vor Weddel auf der Drei. Für die Gäste eine gute Chance, um den Titelkamp deutlich spannender zu gestalten.

So., 16.11.2025, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim Lehndorfer TSV Lehndorf II 11:15 PUSH

Stöckheim verlor im vergangenen Jahr beide direkten Duelle mit Lehndorf sehr deutlich, ohne ein eigenes Tor zu schießen. Nun steht der Sportverein allerdings auf Platz fünf, während Lehndorf auf der 13 steht. Die Chance auf Revanche steht also gut für die Hausherren.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu RSV Braunschweig RSV Braunsch 13:00 PUSH

Seit der FuPa-Datenerfassung konnte der RSV Braunschweig nie gegen den HSC Leu gewinnen. Nun sind die beiden Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, wobei Leu einen Punkt und zwei Plätze für dem Aufsteiger steht. Ein wichtiges Spiel für beide Teams!

Heute, 19:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia TV Mascherode 1919 Mascherode 19:00 PUSH