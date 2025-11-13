 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: Friedhelm Brauner

Spitzenspiel bei Rot-Weiß, Tabellennachbarn in Melverode

Direkte Duelle in Lamme und bei Leu

Der zwölfte Spieltag der Kreisliga hat einiges zu bieten. Zum einen finden einige direkte Duelle statt, ob oben oder unten in der Tabelle. Zum anderen kann Mascherode lachender Dritter sein, sollte man beim Tabellenletzten gewinnen. Wir schauen auf die Partien des kommenden Wochenende.

So., 16.11.2025, 12:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
12:00

Das erste Duell zweier Zweitvertretungen hat so noch nicht stattgefunden. Tabellarisch trifft im Prinzenpark der Tabellenvierte auf den Achten, wobei die Freien Turner nur knappe vier Punkte Vorsprung vorm starken Aufsteiger haben.

So., 16.11.2025, 11:30 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
11:30

Lamme gewann die letzten fünf Duelle gegen Vahdet II allesamt, doch in der laufenden Saison lief es noch gar nicht für die Germanen und man steht auf dem zwölften Platz, einen Punkt hinter Vahdet, die auf Platz zehn stehen. Für beide Teams geht es also um Punkte gegen den Abstieg.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
14:00

Der Tabellenführer Rot-Weiß Braunschweig lädt den VfR Weddel zum Spitzenspiel ein und zum Duell der Top-Torjäger Omarkhiel und Gehde. Tabellarisch sind die Rot-Weißen auf Platz eins, vier Punkte vor Weddel auf der Drei. Für die Gäste eine gute Chance, um den Titelkamp deutlich spannender zu gestalten.

So., 16.11.2025, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
13:15

Inn Melverode treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die etwas unter den eigenen Erwartungen, im Mittelfeld der Tabelle, stehen. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt. In der jüngsten Vergangenheit gewann drei Mal das Auswärtsteam. Ein gutes Omen für Kralenriede?

So., 16.11.2025, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
11:15

Stöckheim verlor im vergangenen Jahr beide direkten Duelle mit Lehndorf sehr deutlich, ohne ein eigenes Tor zu schießen. Nun steht der Sportverein allerdings auf Platz fünf, während Lehndorf auf der 13 steht. Die Chance auf Revanche steht also gut für die Hausherren.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
13:00

Seit der FuPa-Datenerfassung konnte der RSV Braunschweig nie gegen den HSC Leu gewinnen. Nun sind die beiden Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, wobei Leu einen Punkt und zwei Plätze für dem Aufsteiger steht. Ein wichtiges Spiel für beide Teams!

Heute, 19:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
19:00

Mascherode geht als klarer Favorit in das Duell mit Olympia und profitiert zudem davon, dass die beiden ärgsten Konkurrenten im direkten Duell aufeinander treffen. Gegen den Tabellenletzten gewann der TVM die letzten vier direkten Duelle allesamt. Die Ausgangslage ist also ganz klar!

