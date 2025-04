Spitzenspiel bei der TSG Hoffenheim II, Aufsteigerduell in Göppingen

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz will nach der 0:1-Heimniederlage gegen den Bahlinger SC wieder in die Spur finden. Der SC Freiburg II verlor zuletzt überraschend mit 0:1 gegen den FC Gießen. Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Sieg aber nach oben schielen.

Bahlingen reist mit Rückenwind aus dem Auswärtssieg bei der SG Barockstadt an. Der SV Eintracht Trier 05 kassierte unter der Woche eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Hoffenheim. Beide Teams stehen im Mittelfeld, benötigen aber Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegskampf zu geraten.

Walldorf feierte einen 2:1-Erfolg in Villingen und trifft nun auf den abstiegsbedrohten FC Gießen. Die Hessen überraschten mit einem 1:0-Erfolg in Freiburg und stehen mit 27 Punkten auf Rang 17. Walldorf will sich mit einem weiteren Sieg endgültig aus dem Tabellenkeller absetzen.

Freiberg war unter der Woche im WFV-Pokal im Einsatz und will in der Liga zurück in die Erfolgsspur. Mainz feierte einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg gegen Frankfurt und reist mit breiter Brust an. Das Duell verspricht Spannung, da beide Teams zuletzt defensiv überzeugten.

---