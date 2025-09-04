Spitzenspiel bei den Freien Turnern, Mascherode will ersten Dreier

Am Sonntag stehen in der Kreisliga Braunschweig sieben Partien an und alle 14 Teams sind im Einsatz. Aktuell hält Melverode-Heidberg die Tabellenspitze, während Vahdet II auf dem letzten Platz steht. Wie sich die Tabellensituation ändern wird, sieht man dann am Sonntag. Wir schauen auf die Partien des zweiten Spieltags.

Beide Teams gewannen ihr erstes Spiel knapp gegen vermeintliche Spitzenteams. Zuletzt standen sich die beiden Aufstiegsaspiranten 2012 in der Bezirksliga gegenüber. Ein richtungsweisendes Spiel, um zu sehen, wo die beiden Teams stehen.

RSV Braunschweig konnte das erste Ligaspiel gegen Wenden II für sich entscheiden, doch mit dem TV Mascherode kommt nochmal ein ganz anderes Kaliber, denn sie zählen als absoluter Aufstiegsfavorit. Zwar verlor man das erste Spiel mit 5:6 gegen die Freien Turner, doch die Qualität ist da.

Melverode-Heidberg ist seit vier Partien gegen den TSV Germania Lamme II ungeschlagen, doch jedes Duell war äußerst spannend, sodass sich Zuschauen lohnen wird. Die Gäste halten nach dem klaren Sieg gegen Vahdet II die Tabellenführung und wollen diese auch verteidigen.

So., 07.09.2025, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II FC Wenden FC Wenden II 10:00 PUSH

Die beiden Zweitvertretungen verloren das erste Saisonspiel und treffen nun zum ersten Mal seit 2014 aufeinander. Damals gewann Lehndorf beide direkten Duelle deutlich.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede SV Olympia Braunschweig SV Olympia 14:00 PUSH

Drei der letzten vier Spiele gingen an Olympia Braunschweig und auch am ersten Spieltag gewannen die Gäste deutlich. Das letzte Duell, was beim SV Kralenriede stattfand, endete allerdings deutlich mit 7:0 für den SVK. Mal gucken, wer sich diesmal die drei Punkte angelt.

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel HSC Leu Braunschweig HSC Leu 12:00 PUSH

Weddel verlor noch nie gegen den HSC Leu und konnte auch am ersten Spieltag einen Dreier einfahren. Dennoch zählt HSC Leu zu den ambitionierten Teams der Liga und will nach dem Remis am ersten Spieltag nun den Dreier folgen lassen.

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II SV Stöckheim SV Stöckheim 12:15 PUSH