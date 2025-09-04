 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Spitzenspiel bei den Freien Turnern, Mascherode will ersten Dreier

zweiter Spieltag steht an

KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Am Sonntag stehen in der Kreisliga Braunschweig sieben Partien an und alle 14 Teams sind im Einsatz. Aktuell hält Melverode-Heidberg die Tabellenspitze, während Vahdet II auf dem letzten Platz steht. Wie sich die Tabellensituation ändern wird, sieht man dann am Sonntag. Wir schauen auf die Partien des zweiten Spieltags.

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
11:00

Beide Teams gewannen ihr erstes Spiel knapp gegen vermeintliche Spitzenteams. Zuletzt standen sich die beiden Aufstiegsaspiranten 2012 in der Bezirksliga gegenüber. Ein richtungsweisendes Spiel, um zu sehen, wo die beiden Teams stehen.

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
12:00

Melverode-Heidberg ist seit vier Partien gegen den TSV Germania Lamme II ungeschlagen, doch jedes Duell war äußerst spannend, sodass sich Zuschauen lohnen wird. Die Gäste halten nach dem klaren Sieg gegen Vahdet II die Tabellenführung und wollen diese auch verteidigen.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
14:00

RSV Braunschweig konnte das erste Ligaspiel gegen Wenden II für sich entscheiden, doch mit dem TV Mascherode kommt nochmal ein ganz anderes Kaliber, denn sie zählen als absoluter Aufstiegsfavorit. Zwar verlor man das erste Spiel mit 5:6 gegen die Freien Turner, doch die Qualität ist da.

So., 07.09.2025, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
10:00

Die beiden Zweitvertretungen verloren das erste Saisonspiel und treffen nun zum ersten Mal seit 2014 aufeinander. Damals gewann Lehndorf beide direkten Duelle deutlich.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
14:00

Drei der letzten vier Spiele gingen an Olympia Braunschweig und auch am ersten Spieltag gewannen die Gäste deutlich. Das letzte Duell, was beim SV Kralenriede stattfand, endete allerdings deutlich mit 7:0 für den SVK. Mal gucken, wer sich diesmal die drei Punkte angelt.

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
12:00

Weddel verlor noch nie gegen den HSC Leu und konnte auch am ersten Spieltag einen Dreier einfahren. Dennoch zählt HSC Leu zu den ambitionierten Teams der Liga und will nach dem Remis am ersten Spieltag nun den Dreier folgen lassen.

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
12:15

Zwei Teams, die am ersten Spieltag nix zu feiern hatten, treffen in Braunschweig aufeinander. In der abgelaufenen Saison waren beide Teams lange tief unten drin und Stöckheim gewann beide direkten Duelle.

