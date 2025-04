Spitzenspiel bei Croatia, Abstiegskracher in Hohen Neuendorf

Der SC Charlottenburg gewann am vergangenen Wochenende in Frohnau und konnte dadurch vorerst die Abstiegsränge verlassen. Im Heimspiel gegen Fortuna Biesdorf soll nun nachgelegt werden. Der Aufsteiger spielt eine sorgenfreie Saison, schlug vor einer Woche fast den Tabellenführer Croatia.

Für den SV Empor waren die letzten Wochen ein echtes Auf und Ab. Die Prenzlberger starteten richtig gut ins neue Jahr, schlugen Altglienicke II, Hohen Neuendorf und Croatia, verloren anschließend aber bei Biesdorf. Auf einen späten Heimdreier gegen Mariendorf folgte dann letzte Woche ein 0:0 bei Teutonia. Gegen Polar Pinguin soll nun der vierte Heimsieg in Folge geholt werden. Polar holte aus den letzten drei Spielen gegen zugegebenermaßen starke Gegner nur einen Punkt und muss den Blick nochmal nach unten richten.

Altglienicke II hinkt den eigenen Ansprüchen seit der Winterpause ordentlich hinterher. Das zweitschwächste Team der Formtabelle empfängt nun ausgerechnet das derzeit stärkste Team der Liga. Der 1. FC Wilmersdorf gewann jedes seiner Spiele in 2025 und setzte dadurch Tabellenführer Croatia zuletzt mächtig unter Druck. Im Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga trennen beide Teams nur noch zwei Punkte.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Im Tabellenmittelfeld empfängt der Berliner SC am Sonntag den Frohnauer SC. Der Berliner SC holte gegen Hilalspor und Stern 1900 wichtige Punkte, während der Frohnauer SC zuletzt gegen Kellerkind Charlottenburg verlor. In der Hinrunde gewann der BSC knapp mit 0:1 auf dem Poloplatz.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Kellerduell im hohen Norden. Hohen Neuendorf, auf Platz 14 stehend, empfängt Teutonia. Die Gäste sind in der vergangenen Woche aufgrund des Siegs des SCC unter den Strich gerutscht und wollen die Abstiegsregion schnellstmöglich wieder verlassen. Mit einem Dreier könnte man den Gegner Hohen Neuendorf überholen.

So., 06.04.2025, 14:15 Uhr

Blick in die andere Richtung der Tabelle. Der Tabellenführer empfängt den Dritten zum Topspiel des Spieltags. Croatia patzte letzte Woche gegen Biesdorf, holte spät "nur" einen Punkt. Zuvor konnte der Spitzenreiter aber bereits die Füchse in einem Spitzenspiel schlagen. Stern 1900 ließ in den letzten fünf Spielen gegen Türkspor und den Berliner SC Punkte liegen und braucht einen Dreier, um nochmal richtig aufzuschließen.

