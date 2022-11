Spitzenspiel auf Menzinger Rasen endet Unentschieden

Am Sonntag ereignete sich das langersehnte Spitzenspiel gegen die SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen. Beide bisher ungeschlagene Teams wollten keine Punkte lassen und kamen hochkonzentriert auf den Platz. Sowohl die Abwehr der Gäste als auch die Heimische um Rduch&Co. ließen in den ersten 20 Minuten wenig zu. Der SVU versuchte über schnelle lange Pässe die Außen Bott und Greß sowie die Mitte um Tausche und Winter zu bedienen. Leider blieb der SVU bei seinen 2 Ecken (6./11.) ungefährlich. In der 14. erarbeitet sich Bott eine gute Chance, doch verpasst den eigenen Abschluss. Die SpVgg drängte im Gegenzug über schnelle Seitenwechsel Richtung Tor, nutzt eine Balleroberung an der Mittellinie aus und erspielt sich so in der 29. Minute die Führung durch Hampl. Röhrmoos nun die klar spielbestimmende Mannschaft, doch trotz starkem Angriffspressing der Gäste hielt Untermenzings Defensive geschlossen dagegen. Kurz vor der Pause die Konterchance für den SVU: Pichlmaier legt ab auf Winter, die an der Torhüterin von Röhrmoos scheitert (43.) In der 53. kann ein gefährlicher Haslinger-Schuss nur zur Ecke geklärt werden. Nur drei Minuten später gelingt Winter das 1-1, als sie ihren Nachschuss ins Tor zimmert. In der 61. wird es gefährlich, als Wamsler (eh. Lange) per Freistoß die Führung auf dem Fuß hat und auch bei der folgenden Greß-Flanke, wird Winter per Kopf gefährlich. Zum Ende wurde die Partie nochmal sehr spannend: Röhrmoos’ Stürmerin Gallert fängt erst einen Rückpass der Menzinger ab, verschießt, dann verliert Menzing in der Mitte den Ball, Horvath muss es alleine lösen und schließlich wird eine Gäste-Ecke sehr gefährlich, doch Rduch kann im letzten Moment den Nachschuss klären. Mit starkem Kampfgeist der gesamten Heimmannschaft konnte man den Spielstand halten.