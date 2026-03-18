Spitzenspiel auf der Ostalb: Besteht Aalen auch gegen Essingen?

Starke Ausgangsposition Der VfR steht nach 21 Spielen bei 54 Punkten und einem Torverhältnis von 53:11. Damit geht Aalen mit fünf Punkten Vorsprung auf den VfR Mannheim und mit noch größerem Abstand auf die weiteren Verfolger in dieses Heimspiel. Essingen reist mit 39 Punkten als Spitzenteam an. Für den VfR ist die Lage klar: Ein Sieg würde die Spitzenposition weiter absichern und zugleich einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.

Form beider Mannschaften

Aalen setzte sich zuletzt mit 3:1 gegen den 1. Göppinger SV durch und drehte dabei nach frühem Rückstand die Partie. Filip Milisic’ Eigentor brachte den Ausgleich, anschließend trafen Benjamin Kindsvater und Sasa Maksimovic zum Sieg. Auch Essingen kommt mit Rückenwind: Gegen den 1. CfR Pforzheim gewann der TSV mit 5:1. Nach einem Rückstand drehte Essingen das Spiel in Überzahl deutlich und unterstrich damit seine Offensivqualität.

Hinspiel als Orientierung

Das erste Duell der Saison entschied der VfR Aalen mit 2:0 für sich. Benjamin Kindsvater brachte die Mannschaft per Foulelfmeter in der 17. Minute in Führung, Sasa Maksimovic erhöhte in der 73. Minute. Das Ergebnis zeigt, dass Aalen in diesem Vergleich bereits die besseren Lösungen gefunden hat. Zugleich verweist es auf eine Partie, die über weite Strecken kontrolliert werden musste, ehe sie entschieden war.