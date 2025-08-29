 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Spitzenspiel auf der Bornwiese – Dörnberg peilt drei Punkte an

6. Spieltag der Verbandsliga Nord

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Nord
Wolfhagen
KSV Hessen II
TSV Wabern
Eichenzell

Die Verbandsliga Nord biegt in den sechsten Spieltag ein. Spitzenreiter Bad Soden trifft auf Verfolger Lichtenauer FV, während im Tabellenkeller OSC Vellmar, TSV Wabern und SC Willingen dringend Punkte benötigen. Auch FSV Wolfhagen, KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen wollen ihre positiven Ansätze bestätigen.

Wolfhagen reist mit Selbstvertrauen ins Fuldaer Land

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
15:00

Wolfhagen reist als Tabellensechster nach Eiterfeld und will nach dem Pokalerfolg unter der Woche gegen Gruppenligist TuSpo Grebenstein an seine gute Form anknüpfen. Der Gastgeber steht mit sieben Punkten im Mittelfeld und konnte zuletzt beim 0:0 in Willingen zumindest defensiv überzeugen.

Spitzenspiel in Bad Soden-Salmünster

Morgen, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
15:00

Es ist das Spitzenspiel des Spieltags: Tabellenführer Bad Soden empfängt den punktgleichen Verfolger Lichtenauer FV. Die Gäste sind noch ungeschlagen, müssen jedoch weiterhin mehrere Stammkräfte ersetzen. Dennoch reisen sie mit breiter Brust an, denn gegen die Sprudelkicker blieben sie in der Vergangenheit oft erfolgreich.

Bestätigt Vellmar den Aufwärtstrend?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
15:00

Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg strebt der OSC Vellmar in Flieden die nächste Bestätigung seiner Form an. Favorisiert sind jedoch die heimstarken Buchonen, die im „Königreich“ bislang eine makellose Bilanz vorweisen: Drei Spiele, drei Siege und nur ein einziges Gegentor.

Pflichtsieg beim Vorletzten

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
15:00

Für den Vorletzten Johannesberg bietet sich die Chance auf den ersten Saisonsieg. Dörnberg reist nach der 2:7-Klatsche gegen Barockstadt II jedoch mit großem Wiedergutmachungswillen an. Alles andere als drei Punkte wären zu wenig für die Mannschaft aus dem Habichtswald.

Willingen kämpft gegen Barockstadts Offensivpower

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
15:00

Die Regionalligareserve aus Fulda ist nach dem 7:2 gegen Dörnberg Dritter, während Aufsteiger Willingen mit einem Punkt Tabellenletzter ist. Die Upländer hoffen dennoch auf einen Befreiungsschlag, schließlich gewannen sie das letzte direkte Duell mit 4:3. Barockstadt II überzeugt bislang vor allem mit Offensivkraft (12 Tore in fünf Spielen).

Junglöwen und Aufsteiger im direkten Vergleich

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
15:00live

Beide Teams haben einen nahezu identischen Saisonstart hingelegt: Kassel II ist mit acht Punkten Fünfter, Aufsteiger Calden mit sieben Zählern Siebter. Beide setzen auf offensiven, mutigen Fußball und verfügen über torgefährliche Spieler. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Gelingt Wabern der erste Sieg?

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
15:00

Eichenzell rangiert mit drei Punkten auf Platz 14 und ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Wabern, aktuell Zwölfter, will die Sieglosserie gegen die Britannia endlich beenden – neben drei Unentschieden zuletzt gab es eine Niederlage in der Verbandsliga Nord. Es bleibt offen, wer diesmal den entscheidenden Unterschied setzen kann.

Aufrufe: 029.8.2025, 14:15 Uhr
Jan GundlachAutor