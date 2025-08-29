Spitzenspiel auf der Bornwiese – Dörnberg peilt drei Punkte an

Die Verbandsliga Nord biegt in den sechsten Spieltag ein. Spitzenreiter Bad Soden trifft auf Verfolger Lichtenauer FV, während im Tabellenkeller OSC Vellmar, TSV Wabern und SC Willingen dringend Punkte benötigen. Auch FSV Wolfhagen, KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen wollen ihre positiven Ansätze bestätigen.

Es ist das Spitzenspiel des Spieltags: Tabellenführer Bad Soden empfängt den punktgleichen Verfolger Lichtenauer FV. Die Gäste sind noch ungeschlagen, müssen jedoch weiterhin mehrere Stammkräfte ersetzen. Dennoch reisen sie mit breiter Brust an, denn gegen die Sprudelkicker blieben sie in der Vergangenheit oft erfolgreich.

Wolfhagen reist als Tabellensechster nach Eiterfeld und will nach dem Pokalerfolg unter der Woche gegen Gruppenligist TuSpo Grebenstein an seine gute Form anknüpfen. Der Gastgeber steht mit sieben Punkten im Mittelfeld und konnte zuletzt beim 0:0 in Willingen zumindest defensiv überzeugen.

Für den Vorletzten Johannesberg bietet sich die Chance auf den ersten Saisonsieg. Dörnberg reist nach der 2:7-Klatsche gegen Barockstadt II jedoch mit großem Wiedergutmachungswillen an. Alles andere als drei Punkte wären zu wenig für die Mannschaft aus dem Habichtswald.

Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg strebt der OSC Vellmar in Flieden die nächste Bestätigung seiner Form an. Favorisiert sind jedoch die heimstarken Buchonen, die im „Königreich“ bislang eine makellose Bilanz vorweisen: Drei Spiele, drei Siege und nur ein einziges Gegentor.

Willingen kämpft gegen Barockstadts Offensivpower

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Die Regionalligareserve aus Fulda ist nach dem 7:2 gegen Dörnberg Dritter, während Aufsteiger Willingen mit einem Punkt Tabellenletzter ist. Die Upländer hoffen dennoch auf einen Befreiungsschlag, schließlich gewannen sie das letzte direkte Duell mit 4:3. Barockstadt II überzeugt bislang vor allem mit Offensivkraft (12 Tore in fünf Spielen). Junglöwen und Aufsteiger im direkten Vergleich

Beide Teams haben einen nahezu identischen Saisonstart hingelegt: Kassel II ist mit acht Punkten Fünfter, Aufsteiger Calden mit sieben Zählern Siebter. Beide setzen auf offensiven, mutigen Fußball und verfügen über torgefährliche Spieler. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. Gelingt Wabern der erste Sieg?

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FC Britannia Eichenzell Eichenzell TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH