Spitzenspiel auf der Bornwiese – Dörnberg peilt drei Punkte an

Die Verbandsliga Nord biegt in den sechsten Spieltag ein. Spitzenreiter Bad Soden trifft auf Verfolger Lichtenauer FV, während im Tabellenkeller OSC Vellmar, TSV Wabern und SC Willingen dringend Punkte benötigen. Auch FSV Wolfhagen, KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen wollen ihre positiven Ansätze bestätigen.
Wolfhagen reist mit Selbstvertrauen ins Fuldaer Land
Wolfhagen reist als Tabellensechster nach Eiterfeld und will nach dem Pokalerfolg unter der Woche gegen Gruppenligist TuSpo Grebenstein an seine gute Form anknüpfen. Der Gastgeber steht mit sieben Punkten im Mittelfeld und konnte zuletzt beim 0:0 in Willingen zumindest defensiv überzeugen.
Spitzenspiel in Bad Soden-Salmünster
Es ist das Spitzenspiel des Spieltags: Tabellenführer Bad Soden empfängt den punktgleichen Verfolger Lichtenauer FV. Die Gäste sind noch ungeschlagen, müssen jedoch weiterhin mehrere Stammkräfte ersetzen. Dennoch reisen sie mit breiter Brust an, denn gegen die Sprudelkicker blieben sie in der Vergangenheit oft erfolgreich.
Bestätigt Vellmar den Aufwärtstrend?
Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg strebt der OSC Vellmar in Flieden die nächste Bestätigung seiner Form an. Favorisiert sind jedoch die heimstarken Buchonen, die im „Königreich“ bislang eine makellose Bilanz vorweisen: Drei Spiele, drei Siege und nur ein einziges Gegentor.
Pflichtsieg beim Vorletzten
Für den Vorletzten Johannesberg bietet sich die Chance auf den ersten Saisonsieg. Dörnberg reist nach der 2:7-Klatsche gegen Barockstadt II jedoch mit großem Wiedergutmachungswillen an. Alles andere als drei Punkte wären zu wenig für die Mannschaft aus dem Habichtswald.
Willingen kämpft gegen Barockstadts Offensivpower
Die Regionalligareserve aus Fulda ist nach dem 7:2 gegen Dörnberg Dritter, während Aufsteiger Willingen mit einem Punkt Tabellenletzter ist. Die Upländer hoffen dennoch auf einen Befreiungsschlag, schließlich gewannen sie das letzte direkte Duell mit 4:3. Barockstadt II überzeugt bislang vor allem mit Offensivkraft (12 Tore in fünf Spielen).
Junglöwen und Aufsteiger im direkten Vergleich
Beide Teams haben einen nahezu identischen Saisonstart hingelegt: Kassel II ist mit acht Punkten Fünfter, Aufsteiger Calden mit sieben Zählern Siebter. Beide setzen auf offensiven, mutigen Fußball und verfügen über torgefährliche Spieler. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Gelingt Wabern der erste Sieg?
Eichenzell rangiert mit drei Punkten auf Platz 14 und ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Wabern, aktuell Zwölfter, will die Sieglosserie gegen die Britannia endlich beenden – neben drei Unentschieden zuletzt gab es eine Niederlage in der Verbandsliga Nord. Es bleibt offen, wer diesmal den entscheidenden Unterschied setzen kann.