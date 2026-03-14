Spitzenspiel auf dem Neuhofer Kunstrasen

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 kommt es in Neuhof zum Duell zweier Mannschaften aus der Spitzengruppe. Tabellenführer SV Blau-Weiß Neuhof trifft auf den drittplatzierten Aufsteiger TuS Hasede. Beide Teams liegen nur drei Punkte auseinander – entsprechend hoch ist die sportliche Bedeutung dieser Partie.

Der TuS Hasede reist mit viel Selbstvertrauen nach Neuhof. Die Mannschaft von Trainer Milano Werner ist mit drei Siegen aus drei Spielen optimal in die Rückrunde gestartet. Zuletzt gelang im Nachholspiel ein 3:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten SV Alfeld, wodurch Hasede weiter im oberen Tabellenbereich blieb.

Neuhof führt die Tabelle derzeit mit 38 Punkten an, während Hasede mit 35 Zählern auf Rang drei liegt. Die Gastgeber wollen ihre Spitzenposition verteidigen, während der Aufsteiger aus Hasede mit einem Auswärtserfolg weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben könnte.

Werner ordnet die Ausgangslage dennoch realistisch ein. „Jetzt gegen Neuhof erwartet uns, wie schon im Wochenspiel am Dienstag gegen Alfeld ein echter Brocken. Da wird uns wieder alles abverlangt.“

Dass seine Mannschaft aktuell zu den Spitzenteams der Liga gehört, sieht der Trainer weiterhin als außergewöhnliche Entwicklung. „Wenn uns aber vor der Saison einer gesagt hätte, dass am 19. Spieltag mit Neuhof gegen Hasede ein Spitzenspiel 1. gegen 3. der Bezirksliga stattfindet, hätte ich vermutlich gesagt ‚träum weiter‘.“

Die Neuhofer zählen seit Saisonbeginn zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Schon im Hinspiel bekamen die Haseder diese Qualität zu spüren, als sie sich in einer torreichen Partie mit 4:6 geschlagen geben mussten.

Auch Werner hebt diese Stärke hervor: „Neuhof verfügt ebenso wie Alfeld am Dienstag über einen starken Spielaufbau sowie eine sehr gefährliche Offensive. Das haben wir beim 4:6 im Hinspiel bereits zu spüren bekommen.“

Zuletzt zeigte sich Neuhof in der Rückrunde allerdings wechselhaft. Nach einem 6:3-Erfolg zum Auftakt gegen Türk Gücü Hildesheim folgte am vergangenen Wochenende eine 1:4-Niederlage bei TuSpo Schliekum. Für Hasede ist das jedoch kein Grund, den Gegner zu unterschätzen. „Da lassen wir uns auch von der jüngsten 1:4 Niederlage der Neuhofer in Schliekum nicht blenden“, betont Werner.

Der Aufsteiger aus Hasede geht mit einer klaren Haltung in die Partie. Trotz der Rolle als Außenseiter will sich die Mannschaft nicht verstecken. „Nichtsdestotrotz sind wir auch in diesem Spiel sicherlich nicht chancenlos und müssen uns nicht verstecken.“

Die bisherigen Ergebnisse der Rückrunde zeigen zugleich die Stärken beider Teams. „7:7 Tore nach 2 Spielen zeigt einerseits die beschriebene Offensivstärke, aber andererseits auch, dass sie, wenn nicht alles läuft, auch hin wieder hinten anfällig sind“, erklärt Werner.

Gespannt blickt man in Hasede auch auf die Rahmenbedingungen der Partie. Gespielt wird auf dem Neuhofer Kunstrasen, der ein technisch geprägtes Spiel ermöglichen dürfte.

„Fußballerisch wird es auf dem guten Kunstrasen ganz sicher auch deutlich besser den Ball laufen zu lassen. Darauf freuen wir uns schon“, sagt Werner.

Unabhängig vom Ausgang sieht der Trainer die aktuelle Tabellenlage als Ergebnis der bisherigen Entwicklung seines Teams. „Die Entwicklung meiner Jungs ist schon überragend. Dennoch gehen wir jedes Spiel mit Demut an und wissen wo wir herkommen und was unser eigentliches Ziel ist.“